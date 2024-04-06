Сергей Плишкин: «Мы с Букиным будем делать интенсив по скольжению. Ивану интересно пробовать себя в роли тренера»

Фигурист Иван Букин попробует себя в тренерской деятельности.

Об этом рассказал хореограф Сергей Плишкин.

– Мы с Иваном будем делать интенсив по скольжению, будут приглашенные гости. Мы пробуем себя. Планируем заниматься не только интенсивами.

– Ивану интересно пробовать себя в роли тренера?

– Да, – сказал Плишкин.

выступает в танцах на льду с Александрой Степановой. В этом сезоне дуэт выиграл чемпионат России, Спартакиаду и два этапа Гран-при России.