Сергей Плишкин: «Мы с Букиным будем делать интенсив по скольжению. Ивану интересно пробовать себя в роли тренера»
Фигурист Иван Букин попробует себя в тренерской деятельности.
Об этом рассказал хореограф Сергей Плишкин.
– Мы с Иваном будем делать интенсив по скольжению, будут приглашенные гости. Мы пробуем себя. Планируем заниматься не только интенсивами.
– Ивану интересно пробовать себя в роли тренера?
– Да, – сказал Плишкин.
Букин выступает в танцах на льду с Александрой Степановой. В этом сезоне дуэт выиграл чемпионат России, Спартакиаду и два этапа Гран-при России.