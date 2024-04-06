Сергей Плишкин: «Мы с Букиным будем делать интенсив по скольжению. Ивану интересно пробовать себя в роли тренера»

Теги сборная России танцы на льду Иван Букин Сергей Плишкин Фигурное катание

Фигурист Иван Букин попробует себя в тренерской деятельности.

Об этом рассказал хореограф Сергей Плишкин.

– Мы с Иваном будем делать интенсив по скольжению, будут приглашенные гости. Мы пробуем себя. Планируем заниматься не только интенсивами.

– Ивану интересно пробовать себя в роли тренера?

– Да, – сказал Плишкин.

Букин выступает в танцах на льду с Александрой Степановой. В этом сезоне дуэт выиграл чемпионат России, Спартакиаду и два этапа Гран-при России.

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