Бабаев-Смирнов о сходстве с Алиевым: «На «Русском вызове» была ситуация, когда мне говорят: «Дима, а можно автограф?» Сказал, что я не Дима»

Теги сборная России танцы на льду мужское катание Александра Степанова Иван Букин Дмитрий Алиев Роман Савосин Тимур Бабаев-Смирнов Открытый турнир по шоу-программам Варвара Жданова Фигурное катание

Фигурист Тимур Бабаев-Смирнов рассказал, как его перепутали с Дмитрием Алиевым.

Бабаев-Смирнов выступает в танцах на льду с Варварой Ждановой.

– Если в группе вы лидеры, то на какую пару в сборной равняетесь?

Бабаев-Смирнов: Наверное, это очевидно, но нам нравится первая пара нашей сборной – Саша Степанова и Ваня Букин. Они достаточно долго стоят в паре – это видно по их катанию. Ребята делают каждое движение в унисон. Их скатанность бросается в глаза и выделяет среди других.

Жданова: Саша с Ваней прекрасно чувствуют друг друга. Сказывается опыт. Конечно, мы на них равняемся. Они спортсмены высокого уровня.

– Дружите с кем-то из фигуристов?

Бабаев-Смирнов: Стараемся общаться со всеми, потому что пересекаемся на одних соревнованиях. Я довольно хорошо общаюсь с Ромой Савосиным. Многие отмечают, что мы внешне похожи с Димой Алиевым.

– Тебя с ним путали?

Бабаев-Смирнов: Путали. На «Русском вызове» была ситуация, когда мы вышли со льда, и мне говорят: «Дима, а можно автограф?» Сказал, что я не Дима. Меня это не обижает. Мы, кстати, стояли в раздевалке, смотрели друг на друга и пытались найти сходства. Но нам показалось, что мы разные.

– Если с Алиевым вы похожи внешне, то с Савосиным – по манере катания. Его программы тоже зажигают публику.

Бабаев-Смирнов: Мне понравился его номер на «Русском вызове» по мотивам «Собачьего сердца». Яркая необычная программа. Мы с Варей такое любим, нам это по душе.

Жданова: Да, Рома хорошо влился в образ и прочувствовал его.

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3 комментария
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Когда впервые увидела Тимура, тоже подумала, что похож на Диму. Я бы их не спутала, но что-то общее во внешности есть)
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+5
Ответ Kareglazaya
Когда впервые увидела Тимура, тоже подумала, что похож на Диму. Я бы их не спутала, но что-то общее во внешности есть)
Мне их сходство также сразу бросилось в глаза. Получается, что далеко не только мне.
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