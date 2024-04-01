Бабаев-Смирнов о сходстве с Алиевым: «На «Русском вызове» была ситуация, когда мне говорят: «Дима, а можно автограф?» Сказал, что я не Дима»

Фигурист Тимур Бабаев-Смирнов рассказал, как его перепутали с Дмитрием Алиевым.

Бабаев-Смирнов выступает в танцах на льду с Варварой Ждановой.

– Если в группе вы лидеры, то на какую пару в сборной равняетесь?

Бабаев-Смирнов: Наверное, это очевидно, но нам нравится первая пара нашей сборной – Саша Степанова и Ваня Букин. Они достаточно долго стоят в паре – это видно по их катанию. Ребята делают каждое движение в унисон. Их скатанность бросается в глаза и выделяет среди других.

Жданова: Саша с Ваней прекрасно чувствуют друг друга. Сказывается опыт. Конечно, мы на них равняемся. Они спортсмены высокого уровня.

– Дружите с кем-то из фигуристов?

Бабаев-Смирнов: Стараемся общаться со всеми, потому что пересекаемся на одних соревнованиях. Я довольно хорошо общаюсь с . Многие отмечают, что мы внешне похожи с Димой Алиевым.

– Тебя с ним путали?

Бабаев-Смирнов: Путали. На «Русском вызове» была ситуация, когда мы вышли со льда, и мне говорят: «Дима, а можно автограф?» Сказал, что я не Дима. Меня это не обижает. Мы, кстати, стояли в раздевалке, смотрели друг на друга и пытались найти сходства. Но нам показалось, что мы разные.

– Если с Алиевым вы похожи внешне, то с Савосиным – по манере катания. Его программы тоже зажигают публику.

Бабаев-Смирнов: Мне понравился его номер на «Русском вызове» по мотивам «Собачьего сердца». Яркая необычная программа. Мы с Варей такое любим, нам это по душе.

Жданова: Да, Рома хорошо влился в образ и прочувствовал его.