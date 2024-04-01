Елизавета Туктамышева не вошла в новый пул допинг-тестирования РУСАДА.

Фигуристка приостановила карьеру в октябре 2023 года.

В пулы тестирования РУСАДА на второй квартал 2024 года вошли 11 фигуристов. Это Дмитрий , , (все – национальный регистрируемый пул тестирования), , , Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Девид Нарижный, Дарья Павлюченко, Александра Степанова и Майя Хромых (все – расширенный пул тестирования).

Перед началом сезона-2023/24 в пулы допинг-тестирования РУСАДА были включены 18 фигуристов. Находившиеся в тех списках Туктамышева, Владимир Морозов, Евгения Тарасова, Дарья Усачева, Аннабель Морозова и Александр Самарин не вошли в новые пулы.

В пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев в настоящее время входят девять представителей российского фигурного катания. Это Камила Валиева, Софья Акатьева, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Петр Гуменник, Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина, Аделия Петросян и Евгений Семененко.