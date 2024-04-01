Туктамышева не вошла в новый пул допинг-тестирования РУСАДА

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Елизавета Туктамышева не вошла в новый пул допинг-тестирования РУСАДА.

Фигуристка приостановила карьеру в октябре 2023 года.

В пулы тестирования РУСАДА на второй квартал 2024 года вошли 11 фигуристов. Это Дмитрий Алиев, Денис Ходыкин, Макар Игнатов (все – национальный регистрируемый пул тестирования), Иван Букин, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Девид Нарижный, Дарья Павлюченко, Александра Степанова и Майя Хромых (все – расширенный пул тестирования).

Перед началом сезона-2023/24 в пулы допинг-тестирования РУСАДА были включены 18 фигуристов. Находившиеся в тех списках Туктамышева, Владимир Морозов, Евгения Тарасова, Дарья Усачева, Аннабель Морозова и Александр Самарин не вошли в новые пулы.

В пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев в настоящее время входят девять представителей российского фигурного катания. Это Камила Валиева, Софья Акатьева, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Петр Гуменник, Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина, Аделия Петросян и Евгений Семененко. 

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16 комментариев
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Ну не вошла и не вошла, тоже мне новость. Тут скорее удивительно, что в эти пулы продолжают добавлять Дашу Павлюченко, которая уже два сезона не соревнуется
+14
-2
+12
Ответ Тайга86
Жаль что новости про Майю сводятся к новостям мало имеющим отношение к ее прокатам. Вроде и есть она, но как бы и нет...Очень хочется, чтобы поборола все трудности и вошла в новый сезон.
Майя продолжает тренировки, поддерживает форму. Она недавно выкладывала в телеге каскады 3Lz-3T: https://t.me/khromykh25/127?single
Я тоже надеюсь, что она войдёт в новый сезон и будет более стабильной. Всем хочется увидеть Майю, которая может
+15
-4
+11
Не вошла так как закончила, что там делает Павлюченко непонятно как бы не вышло как с Соцковой
+7
-1
+6
Значит Аннабель не планирует выходить на соревнования в России? А где Еременко?
+3
0
+3
Ответ ретроградный меркурий
Ну не вошла и не вошла, тоже мне новость. Тут скорее удивительно, что в эти пулы продолжают добавлять Дашу Павлюченко, которая уже два сезона не соревнуется
Так пусть объявит о завершении карьеры
+4
-1
+3
Ответ katyanola
Значит Аннабель не планирует выходить на соревнования в России? А где Еременко?
Если Аннабель не планирует, то Еременко был вместе с ней до последнего времени. Если они перейдут, будет интересно, что придумает Сихарулидзе на этот раз.
+3
0
+3
Жаль что новости про Майю сводятся к новостям мало имеющим отношение к ее прокатам. Вроде и есть она, но как бы и нет...Очень хочется, чтобы поборола все трудности и вошла в новый сезон.
+4
-2
+2
Кто не вошёл, скорее всего написали заявление, кто-то из них официально закончил.
+2
0
+2
Ответ ретроградный меркурий
Майя продолжает тренировки, поддерживает форму. Она недавно выкладывала в телеге каскады 3Lz-3T: https://t.me/khromykh25/127?single Я тоже надеюсь, что она войдёт в новый сезон и будет более стабильной. Всем хочется увидеть Майю, которая может
Спасибо за инфу
+2
0
+2
Ответ Anneta28
Как она войдёт в новый сезон, если тренерша поставила на ней жирный крест? Даже в шоу не взяла.
Успокойтесь, никто ни на ком крест не ставил. Майе сейчас нужно тренироваться, а не чесом по регионам заниматься.
+3
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+2
Ответ ретроградный меркурий
Ну не вошла и не вошла, тоже мне новость. Тут скорее удивительно, что в эти пулы продолжают добавлять Дашу Павлюченко, которая уже два сезона не соревнуется
А вы не помните, когда поймали Сотскову?
Это у них фирменная засада.
+2
-1
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Ответ tanygavr
Так пусть объявит о завершении карьеры
С чего бы это? Она подольше преодоленки соевновалась, героиня не хочет рот открыть? Или китайцы огорчался?
+1
-1
0
Ответ ретроградный меркурий
Майя продолжает тренировки, поддерживает форму. Она недавно выкладывала в телеге каскады 3Lz-3T: https://t.me/khromykh25/127?single Я тоже надеюсь, что она войдёт в новый сезон и будет более стабильной. Всем хочется увидеть Майю, которая может
Как она войдёт в новый сезон, если тренерша поставила на ней жирный крест? Даже в шоу не взяла.
+4
-4
0
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