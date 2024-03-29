Станислав Поздняков: «Есть спортсмены, для которых достоинство и честь важнее, чем унизительные условия МОК. Я на их стороне»

Станислав Поздняков назвал унизительными условия МОК для нейтральных спортсменов.

«Спортсмены, которые пожелали получить нейтральный статус, все прекрасно знают — все эти унизительные условия.

С другой стороны, спортсмены годами тренировались, готовились. Сейчас они боятся потерять результаты своей многолетней работы.

Но есть спортсмены, для которых достоинство и честь важнее, чем эти унизительные условия. Лично я на стороне тех, кто ставит честь и достоинство на первое место», — заявил глава Олимпийского комитета России.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?