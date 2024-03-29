Станислав Поздняков: «Есть спортсмены, для которых достоинство и честь важнее, чем унизительные условия МОК. Я на их стороне»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Спорт-Экспресс Легкая атлетика

Станислав Поздняков назвал унизительными условия МОК для нейтральных спортсменов.

«Спортсмены, которые пожелали получить нейтральный статус, все прекрасно знают — все эти унизительные условия.

С другой стороны, спортсмены годами тренировались, готовились. Сейчас они боятся потерять результаты своей многолетней работы.

Но есть спортсмены, для которых достоинство и честь важнее, чем эти унизительные условия. Лично я на стороне тех, кто ставит честь и достоинство на первое место», — заявил глава Олимпийского комитета России. 

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8 комментариев
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О достоинстве и чести чаще всего рассуждают самые бессовестные, бесчестные негодяи. Так, наблюдение
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Честь и достоинство...
И это говорит российский чиновник.
Хотя все правильно - на воре и шапка горит.

Опять старая методичка о запрете поездки наших спортсменов на ОИ.
Станислав, прими что нибудь для улучшения памяти, уже новая методичка.
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Дядя, вы не спортсмен, вы бесполезный чиновник без собственного мнения и совести
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Береги честь с молоду а достоинство в тепле.
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Во всем виновато малиновое фраппе, перед ним никто не может устоять.
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Ответ Ебздрогыч
Дядя, вы не спортсмен, вы бесполезный чиновник без собственного мнения и совести
При всем том, что сейчас он действительно чиновник, но:
"Четырёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка мира, пятикратный чемпион России (в личных соревнованиях)"
Бах рядом с ним - просто поц.
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