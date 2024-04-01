Станислав Поздняков: «Даже обезличенных спортсменов из нашей страны видеть на Олимпиаде не хотят. МОК никак не комментирует политический демарш г-жи Идальго»

Станислав Поздняков упрекнул МОК в отсутствии реакции на слова мэра Парижа.

Анн Идальго ранее заявила, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на Олимпиаде в Париже.

«Не так важно, являются ли слова мэра Парижа безответственным антироссийским лозунгом или ответственным официальным заявлением о намерениях. В конце концов, не случайно столица Франции увешана украинскими флагами, такая политическая конъюнктура.

Сути это не меняет — даже полностью обезличенных спортсменов из нашей страны действительно видеть на Олимпиаде не хотят.

Ни принимающая сторона, которая уже неоднократно заявляла об отсутствии гарантий безопасности в отношении нейтрализованных атлетов, ни МОК, который сделал все возможное, чтобы устранить Россию с международной спортивной арены и сократить до считанных единиц потенциальных обезличенных претендентов на поездку в Париж.

По идее, если город-организатор не готов принимать у себя спортсменов, получивших право участвовать в соревнованиях, то Международный олимпийский комитет должен как минимум перенести Игры в другое место. Но руководство МОК вообще никак не комментирует индивидуальный политический демарш г-жи Идальго.

Молчание следует расценивать как передачу полномочий по проведению Игр властям Парижа, которые вправе определять, кому они рады, а кому нет?

Впрочем, градоначальница французской столицы оказала МОК огромную услугу. Теперь, если и возникнут какие-то проблемы с «нежеланными гостями», всегда есть на кого указать пальцем – на парижскую мэрию, которая «не хотела видеть» и вообще вела себя не в духе Олимпийского перемирия», – написал Поздняков.