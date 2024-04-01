Станислав Поздняков: «Даже обезличенных спортсменов из нашей страны видеть на Олимпиаде не хотят. МОК никак не комментирует политический демарш г-жи Идальго»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Политика ТАСС Анн Идальго Легкая атлетика

Станислав Поздняков упрекнул МОК в отсутствии реакции на слова мэра Парижа.

Анн Идальго ранее заявила, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на Олимпиаде в Париже. 

«Не так важно, являются ли слова мэра Парижа безответственным антироссийским лозунгом или ответственным официальным заявлением о намерениях. В конце концов, не случайно столица Франции увешана украинскими флагами, такая политическая конъюнктура.

Сути это не меняет — даже полностью обезличенных спортсменов из нашей страны действительно видеть на Олимпиаде не хотят.

Ни принимающая сторона, которая уже неоднократно заявляла об отсутствии гарантий безопасности в отношении нейтрализованных атлетов, ни МОК, который сделал все возможное, чтобы устранить Россию с международной спортивной арены и сократить до считанных единиц потенциальных обезличенных претендентов на поездку в Париж.

По идее, если город-организатор не готов принимать у себя спортсменов, получивших право участвовать в соревнованиях, то Международный олимпийский комитет должен как минимум перенести Игры в другое место. Но руководство МОК вообще никак не комментирует индивидуальный политический демарш г-жи Идальго.

Молчание следует расценивать как передачу полномочий по проведению Игр властям Парижа, которые вправе определять, кому они рады, а кому нет?

Впрочем, градоначальница французской столицы оказала МОК огромную услугу. Теперь, если и возникнут какие-то проблемы с «нежеланными гостями», всегда есть на кого указать пальцем – на парижскую мэрию, которая «не хотела видеть» и вообще вела себя не в духе Олимпийского перемирия», – написал Поздняков. 

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28 комментариев
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Вообще такой жести ещё не было в мировой истории. Спортсменам остаётся только посочувствовать. Выбор из двух вариантов- плохой и очень плохой.
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По идее, если город-организатор не готов принимать у себя спортсменов, получивших право участвовать в соревнованиях, то Международный олимпийский комитет должен как минимум перенести Игры в другое место.

Подождите, не надо мешать понятие "не рады видеть" и "не готовы принять". Самый близкий и житейский пример - приезд "любимой тёщи".
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Вообще-то к МОК действительно есть вопросы.
И про высказывание официального лица - мэра Парижа.
И про причину отстранения НОК Беларуси. Ведь если верить МОК, ОКР отстранили за присоединение 4 новых областей. Ок, верим.
Но это не объясняет отстранение НОК Беларуси.
Может быть найдется журналист, который таки задаст эти вопросы Баху?
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МОК давно и чётко обозначил свою позицию- российских спортсменов на олимпиаду не допускать. И не допустил.
А кто такие нейтралы? Какие вообще могут быть права у непонятных людей без роду без племени, добровольно отрекшихся от страны?
У навсёсогласных , готовых унижать и себя и всю страну нет и не может быть никаких прав. И никто им не будет обеспечивать никакую безопасность. Они там не для этого. Нейтралы- это расходный материал, средство для идеологических, информационных(как минимум) диверсий против России.
Сами довели ситуацию до такого позора, соглашавшись на унизительные условия для граждан России. И потакая предателям из числа граждан России.
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Ответ Беня_Финитас
НОК Беларуси с сыной Лукашенкой во главе ? его отстранить надо было еще раньше , чем ОКР .)
Нужна мотивировка вообще-то.
Ну так, хотя бы для вида.
"Так надо" - не самая сильная позиция.
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Вы можете постоянно обманывать несколько человек
или некоторое время всех людей,
но вы не можете обманывать все время - всех людей!(с)
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У тётки нет мозгов просто. Её заявление чистый национализм. В общем, эти левоцентристы доведут Европу до цугундера, имею мнение сказать. Хлопаем в ладоши.
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У МОК контракт на проведение ОИ с правительством Франции, мэрия просто исполнитель,
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Там рады только клопам и тарасам.
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Читаешь, как некоторые " спортсмены" из России рвутся на Олимпиаду - и яснее понимаешь, что означают выражения " испанский стыд" и " куколды " ...
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Ответ Христиан Юла
Высказывание мэра Парижа - ничто в сравнении с высказываниями, официального лица министерства иностранных дел России.
Конкретизируйте: какие именно высказывания Вас впечатлили?
Какие из них касаются именно олимпиады?
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Ответ Беня_Финитас
НОК Беларуси с сыной Лукашенкой во главе ? его отстранить надо было еще раньше , чем ОКР .)
Если не отстранили, то что свистеть по этому поводу: не надо махать кулаками, если не было драки. А ты Беня -- никто и звать Никака.
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Ответ Беня_Финитас
значение слова " предатель " понимаете ? это человек переметнувшийся на сторону врага во время боевых действий . или передавший противнику военную или государственную тайну - изменник ( он же предатель ) . спортсмены попадают как-то под эту категорию ?
Они отреклись от своей страны и армии, от флага. И как раз во время войны. Никаких нейтралов сейчас быть не может. Нейтралы- это враги.
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Ответ maripous
Они отреклись от своей страны и армии, от флага. И как раз во время войны. Никаких нейтралов сейчас быть не может. Нейтралы- это враги.
Спортсмены-нейтралы сейчас хотят быть политически нейтральными и участвовать в соревнованиях сильнейших.
"Мы политикой не интересуется"... Проблема в том, что политика интересуется ими.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
У МОК контракт на проведение ОИ с правительством Франции, мэрия просто исполнитель,
Так она не хочет быть просто исполнителем -- она хочет лизнуть ж. чтобы понравиться американцам. Остальное эту тетю мозгами как у Бербок ничто не интересует. Размышлять у этой тети нечем -- у нее одни кости в месте размышления.
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Ответ Max9999
Там рады только клопам и тарасам.
Хватит с них и энрике. Ну худой конец - пепа.
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