Станислав Поздняков: «Даже обезличенных спортсменов из нашей страны видеть на Олимпиаде не хотят. МОК никак не комментирует политический демарш г-жи Идальго»
Станислав Поздняков упрекнул МОК в отсутствии реакции на слова мэра Парижа.
Анн Идальго ранее заявила, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на Олимпиаде в Париже.
«Не так важно, являются ли слова мэра Парижа безответственным антироссийским лозунгом или ответственным официальным заявлением о намерениях. В конце концов, не случайно столица Франции увешана украинскими флагами, такая политическая конъюнктура.
Сути это не меняет — даже полностью обезличенных спортсменов из нашей страны действительно видеть на Олимпиаде не хотят.
Ни принимающая сторона, которая уже неоднократно заявляла об отсутствии гарантий безопасности в отношении нейтрализованных атлетов, ни МОК, который сделал все возможное, чтобы устранить Россию с международной спортивной арены и сократить до считанных единиц потенциальных обезличенных претендентов на поездку в Париж.
По идее, если город-организатор не готов принимать у себя спортсменов, получивших право участвовать в соревнованиях, то Международный олимпийский комитет должен как минимум перенести Игры в другое место. Но руководство МОК вообще никак не комментирует индивидуальный политический демарш г-жи Идальго.
Молчание следует расценивать как передачу полномочий по проведению Игр властям Парижа, которые вправе определять, кому они рады, а кому нет?
Впрочем, градоначальница французской столицы оказала МОК огромную услугу. Теперь, если и возникнут какие-то проблемы с «нежеланными гостями», всегда есть на кого указать пальцем – на парижскую мэрию, которая «не хотела видеть» и вообще вела себя не в духе Олимпийского перемирия», – написал Поздняков.
Подождите, не надо мешать понятие "не рады видеть" и "не готовы принять". Самый близкий и житейский пример - приезд "любимой тёщи".
И про высказывание официального лица - мэра Парижа.
И про причину отстранения НОК Беларуси. Ведь если верить МОК, ОКР отстранили за присоединение 4 новых областей. Ок, верим.
Но это не объясняет отстранение НОК Беларуси.
Может быть найдется журналист, который таки задаст эти вопросы Баху?
А кто такие нейтралы? Какие вообще могут быть права у непонятных людей без роду без племени, добровольно отрекшихся от страны?
У навсёсогласных , готовых унижать и себя и всю страну нет и не может быть никаких прав. И никто им не будет обеспечивать никакую безопасность. Они там не для этого. Нейтралы- это расходный материал, средство для идеологических, информационных(как минимум) диверсий против России.
Сами довели ситуацию до такого позора, соглашавшись на унизительные условия для граждан России. И потакая предателям из числа граждан России.
Ну так, хотя бы для вида.
"Так надо" - не самая сильная позиция.
или некоторое время всех людей,
но вы не можете обманывать все время - всех людей!(с)
Какие из них касаются именно олимпиады?
"Мы политикой не интересуется"... Проблема в том, что политика интересуется ими.