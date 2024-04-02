Татьяна Тарасова: «Ветлугин в прошедшем сезоне катался нестабильно. А Мишину, думаю, есть с кем работать и без него»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Алексей Мишин мужское катание Евгений Рукавицын переходы Р-Спорт Матвей Ветлугин Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалсь об уходе Матвея Ветлугина от тренера Алексея Мишина.

Фигурист перешел в группу Евгения Рукавицына. 

«Не знаю, почему такое решение принял, лучше спрашивать у него. Сейчас время переходов, решил уйти в соседнюю группу. Пошел – и пошел, что тут рассуждать.

Ветлугин в прошедшем сезоне катался нестабильно. А Алексею Николаевичу, думаю, есть с кем работать и без него», – заявила Тарасова.

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8 комментариев
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Профэссор чуть с лавочки не упал, так старательно отодвигался от Моти после его неудачного проката. Т-тренер.
Правильно, что ушёл. Но хотелось бы Лутфуллину другого ТШ и другого отношения.
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По логике ТАТ, не профессорское/барское это дело, работать с нестабильными фигуристами.
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надоела эта клоунада от Тарасовой..... просто....
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У Тарасовой на всё один ответ: пусть уходят, отряд не заметит потери бойца.
Пора уже перестать ей звонить...
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Ответ Kareglazaya
У Тарасовой на всё один ответ: пусть уходят, отряд не заметит потери бойца. Пора уже перестать ей звонить...
Вот да, умеет она поддержать спортсмена в сложный период. А казалось бы, могла приободрить, пожелать удачи, сказать доброе слово…
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Татьяна Анатольевна в своё время очень даже выиграла от перехода ученика Мишина. Думаю, Ветлугину всё же указали на выход. Первый звоночек об этом прозвучал, когда ещё в прошлом сезоне Профессор позволил себе повысить голос на Матвея сразу после проката. Да и в КиК чуть позже отодвигался от него. Мишин с Ветлугиным не переработал, и так понятно
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Ответ Ирина Иванова
По логике ТАТ, не профессорское/барское это дело, работать с нестабильными фигуристами.
Мда, действительно не царское это дело работать с нестабильными спотсменами( Журналюгам пора перестать звонить ТАТ.
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Ответ Летняя снежинка
Татьяна Анатольевна в своё время очень даже выиграла от перехода ученика Мишина. Думаю, Ветлугину всё же указали на выход. Первый звоночек об этом прозвучал, когда ещё в прошлом сезоне Профессор позволил себе повысить голос на Матвея сразу после проката. Да и в КиК чуть позже отодвигался от него. Мишин с Ветлугиным не переработал, и так понятно
А что он ему крикнул?
Но вообще странное поведение, он же не специально падал себе во вред, лишь бы профессора позорить! Приободрять надо , а не по-детски себя вести, чему он может его научить, если сам еще не вырос…
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