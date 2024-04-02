Татьяна Тарасова: «Ветлугин в прошедшем сезоне катался нестабильно. А Мишину, думаю, есть с кем работать и без него»

Татьяна Тарасова высказалсь об уходе Матвея Ветлугина от тренера Алексея Мишина.

Фигурист перешел в группу Евгения Рукавицына.

«Не знаю, почему такое решение принял, лучше спрашивать у него. Сейчас время переходов, решил уйти в соседнюю группу. Пошел – и пошел, что тут рассуждать.

Ветлугин в прошедшем сезоне катался нестабильно. А Алексею Николаевичу, думаю, есть с кем работать и без него», – заявила Тарасова.