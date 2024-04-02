Татьяна Тарасова: «Ветлугин в прошедшем сезоне катался нестабильно. А Мишину, думаю, есть с кем работать и без него»
Татьяна Тарасова высказалсь об уходе Матвея Ветлугина от тренера Алексея Мишина.
Фигурист перешел в группу Евгения Рукавицына.
«Не знаю, почему такое решение принял, лучше спрашивать у него. Сейчас время переходов, решил уйти в соседнюю группу. Пошел – и пошел, что тут рассуждать.
Ветлугин в прошедшем сезоне катался нестабильно. А Алексею Николаевичу, думаю, есть с кем работать и без него», – заявила Тарасова.
Правильно, что ушёл. Но хотелось бы Лутфуллину другого ТШ и другого отношения.
Пора уже перестать ей звонить...
Но вообще странное поведение, он же не специально падал себе во вред, лишь бы профессора позорить! Приободрять надо , а не по-детски себя вести, чему он может его научить, если сам еще не вырос…