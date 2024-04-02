Камила Валиева: «Наталья Дубинская была не только потрясающим тренером, но и учителем жизни. Безмерно благодарна ей за все»
Камила Валиева выразила соболезнования в связи со смертью Натальи Дубинской.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию скончалась 30 марта в возрасте 74 лет.
«Наталья Петровна была не только потрясающим тренером по фигурному катанию, но и учителем жизни. Безмерно благодарна ей за все.
Вечная память Вам, мой Тренер!» – написала Валиева.
Огромное спасибо за ваш вклад в развитие такой талантливой спортменки, как Камила.