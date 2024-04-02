Камила Валиева: «Наталья Дубинская была не только потрясающим тренером, но и учителем жизни. Безмерно благодарна ей за все»

Теги сборная России Камила Валиева Наталья Дубинская Фигурное катание

Камила Валиева выразила соболезнования в связи со смертью Натальи Дубинской.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию скончалась 30 марта в возрасте 74 лет.

«Наталья Петровна была не только потрясающим тренером по фигурному катанию, но и учителем жизни. Безмерно благодарна ей за все.

Вечная память Вам, мой Тренер!» – написала Валиева. 

 

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2 комментария
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Огромное спасибо за ваш вклад в развитие такой талантливой спортменки, как Камила.
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Молодец Камичка, Светлая память Твоему Тренеру........,
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