Камила Валиева: «Наталья Дубинская была не только потрясающим тренером, но и учителем жизни. Безмерно благодарна ей за все»

Камила Валиева выразила соболезнования в связи со смертью Натальи Дубинской.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию скончалась 30 марта в возрасте 74 лет.

«Наталья Петровна была не только потрясающим тренером по фигурному катанию, но и учителем жизни. Безмерно благодарна ей за все.

Вечная память Вам, мой Тренер!» – написала Валиева.