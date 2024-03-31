Никита Кацалапов: «Дубинская привела меня к первым победам и результатам в спорте. Она всегда умела раскрывать талант в спортсменах»

Теги сборная России происшествия танцы на льду Никита Кацалапов Наталья Дубинская Фигурное катание

Никита Кацалапов выразил соболезнования в связи со смертью Натальи Дубинской.

Заслуженный тренер России скончалась накануне в возрасте 74 лет.

«Сегодня не стало одного из моих первых и любимых тренеров – Натальи Петровны Дубинской. Именно она привела меня к первым победам и результатам в спорте. Она всегда умела раскрывать талант в своих спортсменах и была очень хорошим тренером. У нас была самая сильная группа в России!

Хочу передать соболезнования всем родственникам. Царствия небесного Наталье Петровне. Спасибо за то, чему вы меня научили в фигурном катании!» – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде и чемпион мира 2021 года в танцах на льду Кацалапов.

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