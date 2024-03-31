Елена Чайковская: «Дубинская была замечательным тренером, которая сызмальства растила потрясающих спортсменов, мужчин»

Теги Елена Чайковская сборная России происшествия Наталья Дубинская Фигурное катание

Елена Чайковская отметила заслуги Натальи Дубинской в фигурном катании.

Заслуженный тренер России Дубинская скончалась накануне в возрасте 74 лет.

«Наталья Петровна была замечательным тренером, которая сызмальства растила потрясающих спортсменов, мужчин.

У нее была группа, откуда выходили совершенно уникальные спортсмены, которые дальше развивали эту начальную школу. И долгие-долгие годы она была человеком, очень преданным своему делу – до последнего работала.

Мне очень жаль. Я с ней была в прекрасных отношениях. Светлая память, уходят лучшие», – сказала главный тренер сборной России по фигурному катанию Чайковская.

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2 комментария
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Почему же только мужчин? Среди ее учеников перечислены в том числе Камила Валиева, Лена Ильиных, Катя Куракова, Анастасия Метелкина
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Среди ее учеников есть и выдающиеся фигуристки.
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