Елена Чайковская: «Дубинская была замечательным тренером, которая сызмальства растила потрясающих спортсменов, мужчин»

Елена Чайковская отметила заслуги Натальи Дубинской в фигурном катании.

Заслуженный тренер России Дубинская скончалась накануне в возрасте 74 лет.

«Наталья Петровна была замечательным тренером, которая сызмальства растила потрясающих спортсменов, мужчин.

У нее была группа, откуда выходили совершенно уникальные спортсмены, которые дальше развивали эту начальную школу. И долгие-долгие годы она была человеком, очень преданным своему делу – до последнего работала.

Мне очень жаль. Я с ней была в прекрасных отношениях. Светлая память, уходят лучшие», – сказала главный тренер сборной России по фигурному катанию Чайковская.