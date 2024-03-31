Даниил Самсонов: «Запомню Дубинскую как очень ответственного тренера, заботливого и любящего человека»

Теги сборная России мужское катание Даниил Самсонов Наталья Дубинская Фигурное катание

Даниил Самсонов выразил соболезнования в связи со смертью Натальи Дубинской.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию скончалась накануне в возрасте 74 лет.

«Выражаю свои соболезнования семье Натальи Петровны – это тяжелый удар для семьи, большая потеря для фигурного катания. Я запомню ее как очень ответственного тренера, всегда стремящегося показать лучший результат со своими учениками.

Также я увидел ее как очень заботливого и любящего человека, когда наблюдал, как она ухаживала за своей мамой, которая долго болела. Это был прекрасный человек и хороший тренер», – сказал Самсонов. 

2 комментария
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Даня хорошие слова нашел. Светлая память.
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Вечная память и царствие небесное Наталье Петровне ! Соболезнование родственникам и близким !
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