Даниил Самсонов: «Запомню Дубинскую как очень ответственного тренера, заботливого и любящего человека»

Даниил Самсонов выразил соболезнования в связи со смертью Натальи Дубинской.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию скончалась накануне в возрасте 74 лет.

«Выражаю свои соболезнования семье Натальи Петровны – это тяжелый удар для семьи, большая потеря для фигурного катания. Я запомню ее как очень ответственного тренера, всегда стремящегося показать лучший результат со своими учениками.

Также я увидел ее как очень заботливого и любящего человека, когда наблюдал, как она ухаживала за своей мамой, которая долго болела. Это был прекрасный человек и хороший тренер», – сказал Самсонов.