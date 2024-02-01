Галлямов о присуждении бронзы Олимпиады-2022: «Я бы предложил МОК прислать официальное приглашение. Принимать что-либо по почте или через третьих лиц я отказываюсь»

Теги сборная России допинг МОК Олимпийская сборная России CAS Олимпиада-2022 пары женское катание Александр Галлямов Камила Валиева Фигурное катание

Александр Галлямов заявил, что не примет медаль за командный турнир по почте.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Ее результаты на Олимпиаде-2022 были аннулированы, из-за чего российским фигуристам присудили бронзу командного турнира вместо золота.

Галлямов выступал на тех соревнованиях в паре с Анастасией Мишиной.

«Если Международный олимпийский комитет (МОК) хочет вручить нам медали (надеюсь, что их именно они вручают) за командный турнир, то я бы предложил им прислать нам официальное приглашение.

Не знаю, как бы на это посмотрели другие ребята из нашего состава, но думаю, что мы с Настей (Мишиной) поехали бы в Лозанну для прояснения этой ситуации, все-таки ни одна переписка не заменит разговора глядя в глаза.

В Европе очень любят российское фигурное катание, а с их способами и скоростью передвижения уверен, что и итальянцы, и французы, и немцы, и наши славянские братья – поклонники российского фигурного катания – подъехали бы, может быть, тогда бы обратили внимание на значение и развитие фигурного катания в России и для России.

Мы с Настей всегда уважали олимпийское движение в его оригинальном виде и всегда приезжали на любые мероприятия по первому приглашению. Принимать что-либо по почте или через третьих лиц я лично отказываюсь», – заявил Галлямов.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

16 комментариев
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Противостояние Галлямов - Козловский за место в думе? Пожалуй, поставлю на Галлямова.
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Куда это он собирается? Там ещё и бронза под вопросом. Так что, вполне возможно, что вообще никакого приглашения не дождется - ни электронной почтой, ни голубиной.
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Саша, боюсь, с нашими "профессионалами", которые собрались отстаивать золото, и бронза ваша Канаде уйдёт... А если не уйдёт, то не будет никто, думаю, официальные приглашения рассылать. Так, сообщат между делом дату и время церемонии, типа, хотите, прибывайте, не хотите, как хотите.
А вообще, такое ощущение, что ребята уже давно все мысленно попрощались с перспективой получения любой медали за командник, и потому сейчас у них такая реакция мегасдержанная что ли
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я бы не торопился тебе ее высылать, бегай потом за тобой отбирай))
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Ну и не бери.
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А если не пригласят то что?И потом там еще Канада на бронзу претендует
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Ответ Алена Иванова
Ох Саша, скоро и бронзы не будет
Да это уже не имеет никакого значения
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Ох Саша, скоро и бронзы не будет
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Ответ Алена Иванова
Ох Саша, скоро и бронзы не будет
Так он-то как раз был к этому готов. Они единственные из команды, кто не называл себя ОЧ эти 2 года.
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Ответ Anneta28
Куда это он собирается? Там ещё и бронза под вопросом. Так что, вполне возможно, что вообще никакого приглашения не дождется - ни электронной почтой, ни голубиной.
Если будут оспаривать решение ISU по распределению медалей (а похоже, что будут) в CAS, то снова подвиснут не только бронзовые, но все медали.
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Ответ Елена Зубарева
Противостояние Галлямов - Козловский за место в думе? Пожалуй, поставлю на Галлямова.
Он сейчас в центре внимания и использует этот шанс.
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Ответ Российский пользователь
задолбали с этой фигуркой, самый гнилой вид спорта им надо в театре выступать
А меня ваш футбол задолбал. Никчемные пинатели мяча.
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