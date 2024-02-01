Галлямов о присуждении бронзы Олимпиады-2022: «Я бы предложил МОК прислать официальное приглашение. Принимать что-либо по почте или через третьих лиц я отказываюсь»

Александр Галлямов заявил, что не примет медаль за командный турнир по почте.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Ее результаты на Олимпиаде-2022 были аннулированы, из-за чего российским фигуристам присудили бронзу командного турнира вместо золота.

Галлямов выступал на тех соревнованиях в паре с Анастасией Мишиной.

«Если Международный олимпийский комитет (МОК) хочет вручить нам медали (надеюсь, что их именно они вручают) за командный турнир, то я бы предложил им прислать нам официальное приглашение.

Не знаю, как бы на это посмотрели другие ребята из нашего состава, но думаю, что мы с Настей (Мишиной) поехали бы в Лозанну для прояснения этой ситуации, все-таки ни одна переписка не заменит разговора глядя в глаза.

В Европе очень любят российское фигурное катание, а с их способами и скоростью передвижения уверен, что и итальянцы, и французы, и немцы, и наши славянские братья – поклонники российского фигурного катания – подъехали бы, может быть, тогда бы обратили внимание на значение и развитие фигурного катания в России и для России.

Мы с Настей всегда уважали олимпийское движение в его оригинальном виде и всегда приезжали на любые мероприятия по первому приглашению. Принимать что-либо по почте или через третьих лиц я лично отказываюсь», – заявил Галлямов.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?