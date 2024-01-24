Галлямов об Олимпийских играх: «Ничего ужасного в поездке под нейтральным флагом лично я не вижу. Все же знают, что ты из России»

Фигурист Александр Галлямов рассказал об отношении к нейтральному статусу.

Галлямов – чемпион мира 2021 года в парном катании с Анастасией Мишиной. Сейчас российские фигуристы не допускаются к турнирам Международного союза конькобежцев (ISU).

– Когда, на ваш взгляд, мы сможем вернуться? Это два-три года или, может быть, пять-десять лет?

– Не знаю, и очень сложно даже прикинуть. Мы уже второй сезон вне международных турниров, что будет в следующем году, через год – полная неизвестность. Единственное, что могу сказать, даже если нас допустят в том или ином виде к Олимпийским играм 2026 года, то, скорее всего, в каждом виде будет только одна квота, и на чемпионате России, где проходит отбор, будет невероятно жесткая борьба.

– Отсутствие международных турниров бьет по вашей мотивации?

– Я с детства этим занимаюсь, и для меня глупо задумываться о потере мотивации. Фигурное катание – моя работа, просто каждый день прихожу на тренировку и выполняю свои обязанности.

– Сейчас идут дискуссии, нужно ли ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Какое у вас мнение на этот счет?

– Мы это уже делали, в том числе наша пара выступала под нейтральным флагом и на чемпионате мира, и на Олимпийских играх. Все же знают, что ты из России.

Был интересный случай на церемонии награждения, когда Анна Щербакова выходила за медалью и ее представили «Anna Scherbakova, Russia», а потом поняли, что допустили оговорку и представили ее уже как «Anna Scherbakova, ROC» (Russian Olimpic Committee, под этой аббревиатурой россияне выступали на последних Олимпийских играх – Sports.ru).

Ничего ужасного в поездке под нейтральным флагом лично я не вижу. Другое дело, что заявлялось о проведении зимних Игр дружбы в Сочи в 2026 году. Там есть свои нюансы, но как я понимаю, некоторые спортсмены будут целенаправленно готовиться именно к ним, – сказал Галлямов.