Ирина Жук: «Мы сотрудничаем с Мишиной и Галлямовым второй год. Для нас тоже большой опыт работать с парниками, интересный»

Тренеры рассказали о новой произвольной программе Мишиной и Галлямова.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы мира в парном катании. В это межсезонье тренеры Ирина Жук и Александр Свинин поставили им произвольную под композицию Рика Уэймана «Грезы любви».

Жук: Мы с ними сотрудничаем второй год, делаем произвольные программы. Тамара Николаевна Москвина нас приглашает, обсуждают постановщиков совместно с ребятами. Настя и Саша уже мастера своего дела. В этом году мы сделали программу еще в апреле. Обсудили, когда мы еще встретимся, как будем работать. И уехали.

И тут Тамара Николаевна их присылает в августе в Москву. Спросила, можно ли ребятам приехать, чтобы мы посмотрели на постановку, на то, как они поработали. Они вышли на лед и так покатили! Наши спортсмены все встали, смотрели, хлопали, – так это было здорово.А когда мы поехали отплясывать под свои восьмидесятые, Настя с Сашей тоже нас поддерживали. Они дали энергию нам и сами взяли от нас.

– На прокатах получилось Насте и Саше показать то, над чем вы работали?

Свинин: Они большие молодцы, катались очень здорово. Главное, что программа им идет и смотрится хорошо на льду.

Жук: Они вышли, показали программу, сделали элементы. Одно дело катать без них, другое – со всеми поддержками, выбросами. Но Настя с Сашей уже мастера, они выступали на Олимпиаде и выигрывали ее в команде.

– В прошлый раз вы ставили Мишиной и Галлямову программу под Элвиса Пресли. Что ставить сложнее – заводные или лиричные номера?

Жук: Вообще ставить непросто, никогда не знаешь, что получится. Каждый раз нервничаешь. Столько лет уже делаешь программы и все время переживаешь, как выйдет, как ребята справятся. И когда получается, это бальзам на сердце. Для нас тоже большой опыт работать с парниками, интересный. Тамара Николаевна вообще легенда, мы многому у нее учимся, смотрим, как она себя ведет на тренировках. Иногда задаешься вопросом, как у нее вообще сил хватает на все это.

– Кому принадлежала идея программы?

Жук: Мы рассматривали разные идеи, но как-то все сошлись на «Грезах любви».

Свинин: В прошлом году была яркая программа под Пресли, в этом году Тамара Николаевна хотела сыграть немного на контрасте, чтобы была лирика, любовь.