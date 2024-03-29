Анатолий Чайковский: «Когда приходил к жене на тренировки, спрашивал: «Где Мадам»? Все зацепились за это словечко, пошло гулять по закулисью»

Анатолий Чайковский рассказал об отношениях с супругой Еленой Чайковской.

— В мире фигурного катания Чайковскую давно называют Мадам. Кто придумал?

— Я. Когда поженились, приходил на тренировки, видел ее учеников. Произнести: «Где Елена Анатольевна?» язык не поворачивался. «Где Лена?» — тоже не лучший вариант. Ну и спрашивал: «Где Мадам?» Все зацепились за это словечко, пошло гулять по закулисью. Даже Игорь, ее сын от первого брака, зовет так же.

— С Еленой Анатольевной вы вместе уже много-много лет. Позади золотая свадьба, изумрудная... Приближаетесь к бриллиантовой!

— Бриллиантовая — это сколько? Шестьдесят? Бог даст, дотянем. 22 апреля, в день рождения Ленина, будет 58 лет как мы расписались.

Тогда все очень скромно прошло. У меня свидетельницей была Таня Тарасова, у Мадам — Мила Пахомова. В загс отправились вчетвером, плюс маленький Игорек. Он с шумом бегал по залу, я пытался острить, ведущая церемонии хохотала. В итоге мы так заморочили ей голову, что забыла поставить мне штамп в паспорте! Обнаружили уже на улице, пришлось возвращаться.

Потом заглянули в стекляшку на Кутузовском, выпили шампанского. На этом свадебный пир и закончился.

— С годами любовь не остывает?

— Со временем она приобретает иные формы. И меня, и Мадам периодически спрашивают — мол, как же вы столько лет прожили вместе? Да просто нам вдвоем до сих пор интересно! Мы практически не расстаемся, у нас абсолютно монолитная жизнь. Во всем! – сказал Чайковский.