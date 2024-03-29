Анатолий Чайковский: «То, что в последнее время вытворяет МОК, свидетельствует о полной интеллектуальной деградации его руководителей во главе с Бахом»

Анатолий и Елена Чайковские высказались об участии в Олимпиаде-2024 в Париже.

Чайковский – бывший главный редактор журнала «Физкультура и спорт», автор книг о фигурном катании, муж Елены Чайковской.

Анатолий Чайковский: Если человек завоевал олимпийскую лицензию — пусть отправляется в Париж. Да, с ограничениями, без флага и гимна, но все равно весь мир будет знать, что это наш спортсмен. Так что никого осуждать не стану.

Елена Чайковская: А вот я на таких условиях ни за что бы не поехала! Никто меня не переубедит! Нельзя позволять вытирать о себя ноги!

Анатолий Чайковский: Я размышляю как журналист. А Мадам — как человек, работающий в этой системе. Все-таки главный тренер сборной. Да и говорила в первую очередь о себе, не о спортсменах. Они сами должны принимать решение, без оглядки на политику.

Но вообще Международный олимпийский комитет, конечно, измельчал. Раньше там были личности совершенно другого масштаба. А то, что в последнее время вытворяет МОК, свидетельствует о полной интеллектуальной деградации и малограмотности его руководителей во главе с Бахом. Олимпиада — это праздник, а не место для политических распрей.

Вспоминаю 1980 год. Когда из-за ввода советских войск в Афганистан Игры в Москве бойкотировали более 60 стран, включая США, Канаду, Японию, ФРГ. Но МОК никого не отстранял, не выставлял нелепых ограничений. Наоборот, там постоянно подчеркивали, что Олимпиада должна состояться как символ дружбы и единства.

Позже появились Игры доброй воли. Самаранч, президент МОК, этим соревнованиям, задуманным вроде как в противовес Олимпиаде, не только не препятствовал — наоборот, всячески поддерживал. А сейчас Бах грозит санкциями тем, кто собирается участвовать в Играх дружбы... Дикость! – сказал Чайковский.