Анатолий Чайковский: «Гениальность Малинина очевидна. Но что он исполнит пятерной, я не верю – не вытянет физически»

Анатолий Чайковский высказался о выступлениях американского фигуриста Малинина.

Чайковский – бывший главный редактор журнала «Физкультура и спорт», автор книг о фигурном катании, муж Елены Чайковской.

«Гениальность Малинина, которому подвластны невероятные элементы, очевидна. Мальчишка без натуги прыгает шесть четверных! Значит, для него это естественное состояние. А не заученно-механическое. Правда, в то, что Илья рано или поздно исполнит пятерной, я не верю. Ну, нереально! Не вытянет физически.

Кстати, Малинин — не просто сын каких-то русских эмигрантов. Он из семьи фигуристов. Если отец, Роман Скорняков, больших успехов не добился, то мама, Татьяна Малинина, считалась сильной одиночницей. В 1999-м, выступая за Узбекистан, победила в финале Гран-при, обыграла Бутырскую и Слуцкую! Когда Илья подрос, стала его тренировать, передав лучшие черты отечественной школы фигурного катания. Это прямо бросается в глаза.

Малинин катается как наш фигурист. Да американцы должны нам памятник поставить за такого мальчика», – считает Чайковский.

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