Анатолий Чайковский: «Гениальность Малинина очевидна. Но что он исполнит пятерной, я не верю – не вытянет физически»
Анатолий Чайковский высказался о выступлениях американского фигуриста Малинина.
Чайковский – бывший главный редактор журнала «Физкультура и спорт», автор книг о фигурном катании, муж Елены Чайковской.
«Гениальность Малинина, которому подвластны невероятные элементы, очевидна. Мальчишка без натуги прыгает шесть четверных! Значит, для него это естественное состояние. А не заученно-механическое. Правда, в то, что Илья рано или поздно исполнит пятерной, я не верю. Ну, нереально! Не вытянет физически.
Кстати, Малинин — не просто сын каких-то русских эмигрантов. Он из семьи фигуристов. Если отец, Роман Скорняков, больших успехов не добился, то мама, Татьяна Малинина, считалась сильной одиночницей. В 1999-м, выступая за Узбекистан, победила в финале Гран-при, обыграла Бутырскую и Слуцкую! Когда Илья подрос, стала его тренировать, передав лучшие черты отечественной школы фигурного катания. Это прямо бросается в глаза.
Малинин катается как наш фигурист. Да американцы должны нам памятник поставить за такого мальчика», – считает Чайковский.
Лучший прокат в истории фигурки! Илья Малинин и правда бог квадов
Он стопроцентный американец, родился, учился, тренировался в США.
Прекрасно, что знает русский язык, спасибо родителям. Доброжелательный и общительный парень.
Но, господин Чайковский, у нас в стране талантливое поколение в МО, работайте с ними, гордитесь нашими мальчиками, а не примазывайтесь к успехам американского замечательного фигуриста с русским именем Илья Малинин.
А этим лишь бы памятники ставить и ордена раздавать.