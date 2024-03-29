Анатолий Чайковский: «Гениальность Малинина очевидна. Но что он исполнит пятерной, я не верю – не вытянет физически»

Теги сборная США мужское катание Спорт-Экспресс Илья Малинин Татьяна Малинина Анатолий Чайковский Фигурное катание

Анатолий Чайковский высказался о выступлениях американского фигуриста Малинина.

Чайковский – бывший главный редактор журнала «Физкультура и спорт», автор книг о фигурном катании, муж Елены Чайковской.

«Гениальность Малинина, которому подвластны невероятные элементы, очевидна. Мальчишка без натуги прыгает шесть четверных! Значит, для него это естественное состояние. А не заученно-механическое. Правда, в то, что Илья рано или поздно исполнит пятерной, я не верю. Ну, нереально! Не вытянет физически.

Кстати, Малинин — не просто сын каких-то русских эмигрантов. Он из семьи фигуристов. Если отец, Роман Скорняков, больших успехов не добился, то мама, Татьяна Малинина, считалась сильной одиночницей. В 1999-м, выступая за Узбекистан, победила в финале Гран-при, обыграла Бутырскую и Слуцкую! Когда Илья подрос, стала его тренировать, передав лучшие черты отечественной школы фигурного катания. Это прямо бросается в глаза.

Малинин катается как наш фигурист. Да американцы должны нам памятник поставить за такого мальчика», – считает Чайковский. 

Лучший прокат в истории фигурки! Илья Малинин и правда бог квадов

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22 комментария
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Мишин тоже не верил, что на его веку кто-нибудь четверной аксель прыгнет.
+29
0
+29
Тошнит уже от попыток наших "специалистов" притянуть за уши успехи Ильи к чему-то российскому.
Он стопроцентный американец, родился, учился, тренировался в США.
Прекрасно, что знает русский язык, спасибо родителям. Доброжелательный и общительный парень.
Но, господин Чайковский, у нас в стране талантливое поколение в МО, работайте с ними, гордитесь нашими мальчиками, а не примазывайтесь к успехам американского замечательного фигуриста с русским именем Илья Малинин.
+26
-7
+19
Нельзя отрицать, что родители Ильи 100% применяют в работе те методики, по которым сами тренировались. И Изабо Левито ведут по нашим методикам. Поэтому и результаты такие высокие у этих ребят. На Западе же какая система сейчас? Не нагружай, не затронь, голос не повышай, всё в удовольствие. Вот и нет результатов. Лидеры либо азиаты, либо те, у кого тренеры русские, либо сами бывшие россияне. (танцы исключение). Поэтому здесь я согласна с Чайковским, что след русских корней и русской школы фк у Ильи очень виден, хоть сам он 100% американец.
+15
-2
+13
Мальчик вырос в Америке и ни о чём не жалает.
А этим лишь бы памятники ставить и ордена раздавать.
+12
-4
+8
Что за страсть присасываться к чужим успехам( Тогда уж сначала поставьте памятник американцам - за Вика Уайлда- он ведь нам олимпийское золото принес, а вырастила его Америка.
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+7
А пока Илья показал 4Lz+4Lo
+7
0
+7
Он конечно крут нереально, но если он хочет и дальше показывать высоты, доехать до своих ОИ, ему травмы ну совсем ни к чему. Лучше развивать то, что ещё далеко до идеала, а убиться всегда успеть можно….Удачи, здоровья и хотя бы сезона три Илье ещё радовать болельщиков с таким космическим контентом.
+5
0
+5
Помнится, Мишин не верил, что увидит четверной аксель. Так что всё возможно, а про памятник... нет, не должны, Вашей заслуги в его успехе нет, мальчик родился и вырос в Америке, так что вы, увы, но мимо.
+6
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+3
У наших многих известных фигуристов есть дети и в том числе у тех кто уехал в США. И некоторые пошли по стопам родителей в фигурное катание. Но таких результатов и успехов как у Ильи нет ни у кого. А биографию Ильи и его мы мы хорошо знаем и видели её на соревнованиях.
+4
-1
+3
Ответ Pkatushki
У Костылевой запас в 4S такой, что она второй 4S в каскаде приземляет на внешнее ребро. Хотя думаю Елене квинт не нужен, она только восстановилась на уровень прошлого сезона. Но глядя на Елену можно дофантазировать пятый оборот. У Малинина прыжки невысокие, техника мишинская, постоянно его с Туктамышевой сравниваю. Если прибавит высоту, то квинт будет в кармане!
87 см вобще над газеткой))
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Ответ Olga.t
Тошнит уже от попыток наших "специалистов" притянуть за уши успехи Ильи к чему-то российскому. Он стопроцентный американец, родился, учился, тренировался в США. Прекрасно, что знает русский язык, спасибо родителям. Доброжелательный и общительный парень. Но, господин Чайковский, у нас в стране талантливое поколение в МО, работайте с ними, гордитесь нашими мальчиками, а не примазывайтесь к успехам американского замечательного фигуриста с русским именем Илья Малинин.
Что значит 100% американец. Даже индейцы - коренные жители - не стопроцентные американцы. А Илья вообще - аллохтон. Илья американский гражданин русского происхождения.
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Ответ Адриана
Помнится, Мишин не верил, что увидит четверной аксель. Так что всё возможно, а про памятник... нет, не должны, Вашей заслуги в его успехе нет, мальчик родился и вырос в Америке, так что вы, увы, но мимо.
Если мальчик в Америке вырос он перестал русским быть?
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Ответ дендробиум
Если мальчик в Америке вырос он перестал русским быть?
Конечно же нет, но причём здесь памятник.
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Ответ Olga.t
Тошнит уже от попыток наших "специалистов" притянуть за уши успехи Ильи к чему-то российскому. Он стопроцентный американец, родился, учился, тренировался в США. Прекрасно, что знает русский язык, спасибо родителям. Доброжелательный и общительный парень. Но, господин Чайковский, у нас в стране талантливое поколение в МО, работайте с ними, гордитесь нашими мальчиками, а не примазывайтесь к успехам американского замечательного фигуриста с русским именем Илья Малинин.
В одном из интервью дедушка Малинина говорил, что у внука советская школа фигурного катания. Не русского, а советского.
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Ответ Ритт
Нельзя отрицать, что родители Ильи 100% применяют в работе те методики, по которым сами тренировались. И Изабо Левито ведут по нашим методикам. Поэтому и результаты такие высокие у этих ребят. На Западе же какая система сейчас? Не нагружай, не затронь, голос не повышай, всё в удовольствие. Вот и нет результатов. Лидеры либо азиаты, либо те, у кого тренеры русские, либо сами бывшие россияне. (танцы исключение). Поэтому здесь я согласна с Чайковским, что след русских корней и русской школы фк у Ильи очень виден, хоть сам он 100% американец.
Я бы только добавила, что не русская, а советская школа фигурного катания.
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