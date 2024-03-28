Илья Авербух: «Щербакова – очень талантливый и многогранный человек. Человек, которому есть что сказать миру»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Авербух назвал Анну Щербакову «человеком, которому есть что сказать миру».

Фигуристке, которая является олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, сегодня исполнилось 20 лет.

«Щербакова – выдающаяся фигуристка, она очень талантливый и многогранный человек. Человек, которому есть что сказать миру.

Мы это чувствовали, когда она выступала. И чувствуем, когда Анна ведет различные мероприятия.

Уверен, она еще раскроет свои таланты, потому что можно посмотреть, как у нее летит речь, как она тактична, легка и какой она силы», – сказал хореограф и продюсер Илья Авербух.

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12 комментариев
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Ответ RusVector
А, это обзвон экспертов ... Хорошо, хорошо! А почему вы тогда ее в шоу свое не зовете, Илья?
с гипсом что ли Аня должна сейчас кататься? Авер звал её на свои шоу когда была возможность и программы ставил
+17
-3
+14
Ответ RusVector
А, это обзвон экспертов ... Хорошо, хорошо! А почему вы тогда ее в шоу свое не зовете, Илья?
это не обзвон экспертов. это на матч ТВ Аню с ДР поздравили. небольшое интервью с ней было и поздравили её Авер, Гербольт и Лена Родионова. ну а на спортс. как всегда кусками и цитатами.
+15
-7
+8
Ответ RusVector
А, это обзвон экспертов ... Хорошо, хорошо! А почему вы тогда ее в шоу свое не зовете, Илья?
Будем надеяться, что он прав. Здоровья Анне, остальное у нее есть.
+11
-5
+6
Это так.
+13
-9
+4
Ответ papadok
Комментарий скрыт
Как-то душно. Вам не кажется?
+9
-6
+3
Вакуумом не назвал и на том спасибо
+3
-2
+1
Авер молодец, разбирается в людях.
+9
-9
0
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