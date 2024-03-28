Илья Авербух: «Щербакова – очень талантливый и многогранный человек. Человек, которому есть что сказать миру»
Авербух назвал Анну Щербакову «человеком, которому есть что сказать миру».
Фигуристке, которая является олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, сегодня исполнилось 20 лет.
«Щербакова – выдающаяся фигуристка, она очень талантливый и многогранный человек. Человек, которому есть что сказать миру.
Мы это чувствовали, когда она выступала. И чувствуем, когда Анна ведет различные мероприятия.
Уверен, она еще раскроет свои таланты, потому что можно посмотреть, как у нее летит речь, как она тактична, легка и какой она силы», – сказал хореограф и продюсер Илья Авербух.