Илья Авербух: «Щербакова – очень талантливый и многогранный человек. Человек, которому есть что сказать миру»

Авербух назвал Анну Щербакову «человеком, которому есть что сказать миру».

Фигуристке, которая является олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, сегодня исполнилось 20 лет.

«Щербакова – выдающаяся фигуристка, она очень талантливый и многогранный человек. Человек, которому есть что сказать миру.

Мы это чувствовали, когда она выступала. И чувствуем, когда ведет различные мероприятия.

Уверен, она еще раскроет свои таланты, потому что можно посмотреть, как у нее летит речь, как она тактична, легка и какой она силы», – сказал хореограф и продюсер .