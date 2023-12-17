Анна Щербакова: «Илья Авербух очень творческий и обладает организаторскими способностями. Эти два качества редко сочетаются в одном человеке»
Анна Щербакова поделилась впечатлениями от работы с Ильей Авербухом.
Сегодня олимпийская чемпионка приняла участие в шоу его к 50-летию.
«Я очень рада принимать участие в таком большом празднике — в шоу в честь юбилея Ильи Авербуха.
Мы работали с ним вместе на многих проектах, и могу сказать, что для меня невероятный опыт — работа с таким человеком. Он очень творческий и при этом обладает организаторскими способностями.
Мне кажется, эти два качества редко сочетаются в одном человеке — именно это ему помогло достичь успеха, поэтому я очень рада быть сегодня здесь», — сказала Щербакова.