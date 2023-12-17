Анна Щербакова: «Илья Авербух очень творческий и обладает организаторскими способностями. Эти два качества редко сочетаются в одном человеке»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Анна Щербакова Спорт-Экспресс ледовые шоу Фигурное катание

Анна Щербакова поделилась впечатлениями от работы с Ильей Авербухом.

Сегодня олимпийская чемпионка приняла участие в шоу его к 50-летию.

«Я очень рада принимать участие в таком большом празднике — в шоу в честь юбилея Ильи Авербуха.

Мы работали с ним вместе на многих проектах, и могу сказать, что для меня невероятный опыт — работа с таким человеком. Он очень творческий и при этом обладает организаторскими способностями.

Мне кажется, эти два качества редко сочетаются в одном человеке — именно это ему помогло достичь успеха, поэтому я очень рада быть сегодня здесь», — сказала Щербакова.

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3 комментария
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Во, значит все-таки Авербух поставил этот номер! Молодец, Авербух, с ним и нужно сотрудничать. А Глейх уже больше года не может ничего поставить, за исключением фрозен! Совсем сдеградировал, или денег больших хочет ....
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Показалки от Авера гораздо интересней, чем от Глейха, хоть они и на одну тему.
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