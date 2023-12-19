«Было предложено провести фотосессию, на что Щербакова сказала: «Давайте не всё сразу». История раздута на ровном месте». Блогер Евтушенко о ситуации с фотографами
Блогер объяснил ситуацию между Анной Щербаковой и фотографами.
17 декабря «Р-Спорт» сообщал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию прервала фотосессию на шоу Ильи Авербуха из-за поведения фотографов.
«Несколько слов про якобы скандальный уход Анны Щербаковой с фотосессии на шоу Ильи Авербуха.
На самом деле история раздута на ровном месте. Аня пришла изначально на пресс-подход к представителям СМИ. Непонятно из-за чего (возможно, из-за громкой фоновой музыки), но вместо общения с прессой было предложено сначала провести фотосессию. На что Аня сказала: «Давайте не всё сразу» и покинула микст-зону.
Но буквально вернулась в течение минуты обратно. Спокойно ответила на вопросы журналистов и в конце была небольшая фотосессия.
Честно скажу, я тоже сильно удивился, когда прочитал скандальные заголовки на следующий день. Но при этом нельзя не отметить, что отдельные фотографы и операторы телеканалов ведут себя нагло.
Причем это не относится конкретно к этому мероприятию. А зачастую так происходит практически на каждом большом пресс-подходе или «красной» дорожке на премьерах», – написал блогер Андрей Евтушенко, опубликовав в телеграм-канале фрагмент из микст-зоны.
А Кузнецов, который не Иван другую версию вбросил.
Если бы кто то другой так сказал, вообще бы внимание не обратили
А я бы сказал: "В очередь, с... дети, в очередь!"
2. Понятно, что там был организационный хаос - позвали на вопросы, предложили фотосессию, все это в шуме-гаме, и на подходе была уже следующая Подольская.
3. В этот день было 2 шоу, накануне ночные репетиции, все уставшие и на взводе.
4. И после этого еще вроде бы уважаемое новостное агентство начинает высасывать из всего этого бардака скандал.
В общем, я прекрасно понимаю, почему Анна хочет послать эту медийность куда подальше.