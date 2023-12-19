«Было предложено провести фотосессию, на что Щербакова сказала: «Давайте не всё сразу». История раздута на ровном месте». Блогер Евтушенко о ситуации с фотографами

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Блогер объяснил ситуацию между Анной Щербаковой и фотографами.

17 декабря «Р-Спорт» сообщал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию прервала фотосессию на шоу Ильи Авербуха из-за поведения фотографов.

«Несколько слов про якобы скандальный уход Анны Щербаковой с фотосессии на шоу Ильи Авербуха.

На самом деле история раздута на ровном месте. Аня пришла изначально на пресс-подход к представителям СМИ. Непонятно из-за чего (возможно, из-за громкой фоновой музыки), но вместо общения с прессой было предложено сначала провести фотосессию. На что Аня сказала: «Давайте не всё сразу» и покинула микст-зону.

Но буквально вернулась в течение минуты обратно. Спокойно ответила на вопросы журналистов и в конце была небольшая фотосессия.

Честно скажу, я тоже сильно удивился, когда прочитал скандальные заголовки на следующий день. Но при этом нельзя не отметить, что отдельные фотографы и операторы телеканалов ведут себя нагло.

Причем это не относится конкретно к этому мероприятию. А зачастую так происходит практически на каждом большом пресс-подходе или «красной» дорожке на премьерах», – написал блогер Андрей Евтушенко, опубликовав в телеграм-канале фрагмент из микст-зоны.

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38 комментариев
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Двое суток блогер собирался с духом, взвешивал издержки и перспективы. Стратег)
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+28
О как
А Кузнецов, который не Иван другую версию вбросил.
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Деревенщина с набросами на воспитанную Аню снова в пролёте.
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Вот это популярность! Из за какой то незначительной мелочи раздули целую историю и не перестают мусолить, выдвигая разные версии)
Если бы кто то другой так сказал, вообще бы внимание не обратили
+29
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Фотосессия Шредингера.
+15
-7
+8
А как же гендерно окрашенные комплименты? Их что тоже не было? И фотографы не такие уж хамы и не состоявшиеся мужики? :)
+15
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+8
Ответ Александр Подгорных
Комментарий скрыт
Просто Подгорных хватается за любой повод, чтобы накинуть, и для этого он нюхал дым без огня. И опять не получилось.
+18
-11
+7
Все так пытаются найти хоть масенькое пятнышко на Аниной репутации, а кроме песни в машине так ничего и не находится 😁 Такое ощущение, что уже просто чисто из спортивного интереса - кто первый найдет компромат на Анну.. а он все не находится и находится. Может быть, потому что Анна просто умна, а может быть потому, что действительно хорошо воспитана и в целом чиста, душой и телом )
+27
-20
+7
"... не все сразу."

А я бы сказал: "В очередь, с... дети, в очередь!"
+6
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+5
Ответ Ирина Иванова
Двое суток блогер собирался с духом, взвешивал издержки и перспективы. Стратег)
Шли торги
+9
-4
+5
Ответ Ярик01
А ушла почему, на видео ничего неприятного не происходит
Может что-то уточнить надо было, ушла она явно не из-за того, что ей что-то неприятное кричали, журналисты набросившие опять обделались
+10
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Так в чем проблема то была, почему она отказалась сначала сфоткаться, а потом интервью дать? В чем принципиальная разница, если бы она сначала интервью дала, а потом фото сделали?
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Кстати, не хайпожеру-блогеру Евтушенко что то на других говорить, сам же на кого надо накинет, кого выгодно подлижет. Можно сказать в прямом эфире наблюдала его флюгерство😁
+15
-13
+2
Ответ Ирина Иванова
Двое суток блогер собирался с духом, взвешивал издержки и перспективы. Стратег)
Со Стасом по цене не могли договориться.
+15
-13
+2
Ну вот, человек, который сам был свидетелем ситуации, просто пересказал события, а не выдал какие-то домыслы или оценочные суждения, причем подкрепил свои слова видео. Молодец, Андрей, аккуратно усадил в лужу хайпожоров из РИА новостей, а заодно и персонажей, которые с их подачи здесь усердно полоскали Аню на чем свет стоит.
+17
-15
+2
...навозные мухи...какое точное определение, лезут везде и надоедают
+12
-10
+2
Ответ Ирина Иванова
Двое суток блогер собирался с духом, взвешивал издержки и перспективы. Стратег)
Может только сегодня смска от сбера дошла😂
+18
-17
+1
Ответ Ольга Долгова
и в конце была небольшая фотосессия. ------------ А где можно эти фото увидеть или всем запретили их размещать в статьях о праздновании Дня рождения Авербуха?
У того же евтушенко на канале в телеге есть.
+7
-6
+1
Ответ Слончик
Фотосессия Шредингера.
Ситуация - "высосаная из пальца", больше подходит))
+3
-2
+1
Ответ Татьяна Попова
О как А Кузнецов, который не Иван другую версию вбросил.
Какую?
+2
-1
+1
2 дня папа Стас придумывал оправдашку поведению своей непутёвой дочери.
+16
-15
+1
Евтушенко, канеш, всегда в курсе всех дел букващ
+7
-6
+1
Анна Станиславовна!
+10
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+1
1. Понятно, что в помещении было настолько шумно, что слышать фотографов Анна не могла в принципе.
2. Понятно, что там был организационный хаос - позвали на вопросы, предложили фотосессию, все это в шуме-гаме, и на подходе была уже следующая Подольская.
3. В этот день было 2 шоу, накануне ночные репетиции, все уставшие и на взводе.
4. И после этого еще вроде бы уважаемое новостное агентство начинает высасывать из всего этого бардака скандал.
В общем, я прекрасно понимаю, почему Анна хочет послать эту медийность куда подальше.
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Вот это объяснение выглядит крайне странным. Можно понять, если человек просто шел мимо, а его решили фотографировать, так ответить. Ну, типа, не ждал. Но если она уже вышла к прессе, какая ей разница - сначала сняться, а потом ответить на вопросы или наоборот?
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Ответ Ярик01
А ушла почему, на видео ничего неприятного не происходит
Текст пошла повторять
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Все, что нужно знать о желтушниках Р-спорт…
+6
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Ответ именименя
Может только сегодня смска от сбера дошла😂
Наоборот, этот блогер Андрей оказался единственным, до кого не дотянулись "длинные руки" Яны! Скорее всего, она просто забыла про него.
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