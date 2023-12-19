«Было предложено провести фотосессию, на что Щербакова сказала: «Давайте не всё сразу». История раздута на ровном месте». Блогер Евтушенко о ситуации с фотографами

Блогер объяснил ситуацию между Анной Щербаковой и фотографами.

17 декабря «Р-Спорт» сообщал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию прервала фотосессию на шоу Ильи Авербуха из-за поведения фотографов.

«Несколько слов про якобы скандальный уход Анны Щербаковой с фотосессии на шоу Ильи Авербуха.

На самом деле история раздута на ровном месте. Аня пришла изначально на пресс-подход к представителям СМИ. Непонятно из-за чего (возможно, из-за громкой фоновой музыки), но вместо общения с прессой было предложено сначала провести фотосессию. На что Аня сказала: «Давайте не всё сразу» и покинула микст-зону.

Но буквально вернулась в течение минуты обратно. Спокойно ответила на вопросы журналистов и в конце была небольшая фотосессия.

Честно скажу, я тоже сильно удивился, когда прочитал скандальные заголовки на следующий день. Но при этом нельзя не отметить, что отдельные фотографы и операторы телеканалов ведут себя нагло.

Причем это не относится конкретно к этому мероприятию. А зачастую так происходит практически на каждом большом пресс-подходе или «красной» дорожке на премьерах», – написал блогер Андрей Евтушенко, опубликовав в телеграм-канале фрагмент из микст-зоны.