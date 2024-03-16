Тарасова о россиянах на ОИ-2024: «Неужели кто-то поедет и подпишет документ, что не согласен с государством, в котором живет, работает и любит? Я бы не поехала!»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Тарасова скептически оценила критерии МОК для российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не изменит условия допуска россиян до Олимпиады-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«А кто поедет тогда? Неужели кто-то поедет и подпишет документ, что не согласен с государством, в котором живет, работает и любит? От этого государства я поеду и приеду обратно сюда? Я что, сумасшедшая? Я бы не поехала!

Что это за условия? Это условия не для нормальных людей! МОК бы постыдился! Это страна, которая своими победами украшала Олимпийские игры на протяжении десятилетий. Это страна называется Россия! И это мы!» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Среди условий получения нейтрального статуса для российских спортсменов – отсутствие активной поддержки боевых действий и связей с силовыми структурами. 

Поздняков о критериях допуска россиян до ОИ-2024: «Спортсмен будет обязан подтвердить отказ от поддержки СВО – этот факт сомнений вызывать не может»

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20 комментариев
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Ещё Салтыков-Щедрин больше 160 лет назад сказал : Не надо путать любовь к Родине и любовь к государству.
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Родина она одна, (была, есть, другой всё равно не будет) а власть бывает разная. Рано или поздно она поменяется, в нашем случае к глубокому сожалению, поздно
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Ну вот, снова государство с государевым афедроном перепутали.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ещё Салтыков-Щедрин больше 160 лет назад сказал : Не надо путать любовь к Родине и любовь к государству.
ещё Салтыков-Щедрин сказал: вы зае##тесь меня цитировать, обещаю.))
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Легко отказаться, когда тебя не зовут)
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тебя никто и не звал
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Очень характерное мнение от многих сторонников "невойны". По их логике получается, что даже если к власти приходит сумасшедший фашиствующий маньяк и начинает творить беспредел (подходящий пример можете подобрать сами), то нужно все это одобрять только потому что этот свихнувшийся правитель возглавляет государство - т.е. "тот, кто у власти, тот и есть само государство". Это даже не моральный релятивизм, это уже что-то из области бдсм.
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Тебя никто и не ждет
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Ответ Cruel Snake
Родина она одна, (была, есть, другой всё равно не будет) а власть бывает разная. Рано или поздно она поменяется, в нашем случае к глубокому сожалению, поздно
ЦелУю Ваши глаза! (с.)
🤝
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Ответ Дружба11
трансляция из АП обеспечена видимо ежедневная)) я только прошу Вас Мама Лены-не допустите, чтобы Лене изуродовали работу рук.Посмотрите.что сотворили с Сонечкой и Гномычем-вертолетные лопастные движения руками-у Сони в этом году гораздо лучше-но наследство академии продолжило жить в Гномыче((((.... Евгений, не сделать из ребенка очередной "вертолетный" проект.
Вы промахнулись, здесь про Тарасову и ОИ.
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