Тарасова о россиянах на ОИ-2024: «Неужели кто-то поедет и подпишет документ, что не согласен с государством, в котором живет, работает и любит? Я бы не поехала!»

Татьяна Тарасова скептически оценила критерии МОК для российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не изменит условия допуска россиян до Олимпиады-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«А кто поедет тогда? Неужели кто-то поедет и подпишет документ, что не согласен с государством, в котором живет, работает и любит? От этого государства я поеду и приеду обратно сюда? Я что, сумасшедшая? Я бы не поехала!

Что это за условия? Это условия не для нормальных людей! МОК бы постыдился! Это страна, которая своими победами украшала Олимпийские игры на протяжении десятилетий. Это страна называется Россия! И это мы!» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Среди условий получения нейтрального статуса для российских спортсменов – отсутствие активной поддержки боевых действий и связей с силовыми структурами.

Поздняков о критериях допуска россиян до ОИ-2024: «Спортсмен будет обязан подтвердить отказ от поддержки СВО – этот факт сомнений вызывать не может»