Поздняков о критериях допуска россиян до ОИ-2024: «Спортсмен будет обязан подтвердить отказ от поддержки СВО – этот факт сомнений вызывать не может»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Фехтование

Станислав Поздняков усомнился в критериях МОК по допуску россиян до ОИ-2024.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Одно из условий его получения – отсутствие «активной поддержки боевых действий».

«Всем, кто по-прежнему не видит в актуальных критериях допуска нейтрализованных спортсменов на Игры в Париж условия, связанного с осуждением СВО, рекомендую еще раз внимательно ознакомиться с решениями Исполкома МОК от декабря 2023 года. <...>

Можно, в этой связи, задать МОК два вопроса. Что именно в понимании Лозанны является показателями «активной поддержки» и существует ли в таком случае «поддержка пассивная», которая не влечет за собой запрет на участие?

Соответственно, требуется ли от желающих принять участие в Играх в Париже спортсменов заявить в письменной или иной форме об осуждении СВО, чтобы выполнить критерий об отсутствии активной поддержки?

Ответы очевидны, но от авторов всех этих придуманных условий мы их не услышим. И то, что любой нейтрализованный индивидуальный спортсмен будет обязан подтвердить свой отказ от поддержки специальной военной операции, – это факт, который сомнений вызывать не может.

Он уже записан в критериях, которые МОК, по его собственным заявлениям, менять не будет. Иллюзий здесь нет никаких», – написал в своем телеграм-канале президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.

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44 комментария
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В замечательное время живем, либо ты с нами, либо в тюрьме или заграницей, если успел.
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В России запрещено неподдерживать СВО? До такого бреда даже депутат Валуев не догадался.
Поздняков абсолютно безграмотен, как его на месте держат.
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Либо ты прогибаешься под наши условия, либо иноагент. Третьего не дано
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Ответ Злодей Спб
Комментарий скрыт
Минимальный набор начинающего пропагандиста. Так вы в звёзды не пробьётесь. Вы забыли о том, что все зарубежные спортсмены сидят на допинге, что у них трансгендеры выступают среди женщин, что наших всегда засуживают, потому что боятся и ненавидят, и что весь спортивный мир мечтает, чтобы мы поскорее вернулись, так как спорт без нас загибается, но англосаксонское руководство гадит.
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
В России запрещено неподдерживать СВО? До такого бреда даже депутат Валуев не догадался. Поздняков абсолютно безграмотен, как его на месте держат.
Кажется он просто торопит события.
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не замечен в поддержке СВО = замечен в неподдержке СВО .
сейчас попробую какой-нибудь оператор вспомнить из булевой алгебры для такой нетривиальной логики .
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Ответ radio_weiss
Так или иначе, неплохо бы МОКу напечатать на сайте чёткие критерии. Прям вот от и до. Что такое поддержка сво, что такое силовые структуры (очевидно, что клуб ЦСКА давно не имеет отношения к вооруженным силам, а имеет отношение к разнообразным бизнес-структурам) и тд и тп. Чтобы и их и наши говорящие головы обсуждали не слухи, а конкретику.
Клуб не имеет, а куча спортсменов имеют звания и получают от СС(силовых структур) зарплату.
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Многие толи не понимают, то ли делают вид. Ни кто Позднякова не спрашивает. Нет Российского НОК, нет российской сборной. Есть спортсмены граждане России, часть из которых могут принять участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. И их приглашают на определённых условиях. Каждый из них сам решит принимать их или нет.
Да во многих видах спорта в России зависимость спортсмена от государств 100 процентная, таких особо и не ждут. Именно по этому мы сможем увидить теннисистов на олимпиаде, так как они от РФ сосвем независят. Готовятс за границей, деньги зарабатывают сами.
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Это уже не олимпийские игры, когда на соревнования отбираются спортсмены не по спортивному принципу.
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Ответ radio_weiss
Так или иначе, неплохо бы МОКу напечатать на сайте чёткие критерии. Прям вот от и до. Что такое поддержка сво, что такое силовые структуры (очевидно, что клуб ЦСКА давно не имеет отношения к вооруженным силам, а имеет отношение к разнообразным бизнес-структурам) и тд и тп. Чтобы и их и наши говорящие головы обсуждали не слухи, а конкретику.
формально ЦСКА является федеральным автономным учреждением министерства обороны, созданным приказом министра обороны. см его последний устав.
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
В России запрещено неподдерживать СВО? До такого бреда даже депутат Валуев не догадался. Поздняков абсолютно безграмотен, как его на месте держат.
ну попасть под статью за недоверие сводкам МО уже можно.
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Ответ Konstantin-24 rus
В замечательное время живем, либо ты с нами, либо в тюрьме или заграницей, если успел.
Слушайте, ну этот клован просто не мог долго придумать отмазку, после того как Путин сказал, что решение предложит ОКР. Мне кажется, он сам придумал этот пункт, как отмазку, чтобы не пускать олимпийцев.
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Ответ Konstantin-24 rus
В замечательное время живем, либо ты с нами, либо в тюрьме или заграницей, если успел.
Есть и другой вариант!
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Ответ tRIFF
Комментарий удален модератором
Действительно ооосьпиди боже мой?
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Ответ Беня_Финитас
не замечен в поддержке СВО = замечен в неподдержке СВО . сейчас попробую какой-нибудь оператор вспомнить из булевой алгебры для такой нетривиальной логики .
Логика как раз тривиальная, только это не из булевой алгебры, а из теории множеств.
Пусть U универсальное множество,
А множество поддерживающих СВО,
В множество неподдерживающих СВО.
Ваше равенство определяется соотношениями:
объединение А и В равно U,
пересечение А и В есть пустое множество.
Знаками для операций с множествами записать не могу, нет соответствующего регистра в клавиатуре.
Проще говоря, кто не с нами, тот против нас.
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Ответ Юрий Штенгель
Ну в правилах четко прописано "Спортсмены, связанные договорными отношениями с военными структурами или органами национальной безопасности Российской Федерации или Республики Беларусь, не могут быть заявлены и участвовать в соревнованиях." АО «ПФК ЦСКА» не является структурой МО, какие-то другие - являются. Это все легко определимо, дело не в названии организаций а в их принадлежности.
Ну я и хочу, чтобы это всё опубликовали официально и с комментариями. Версия от марта ’24. Чего сложного-то?
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Ответ radio_weiss
Вот об этом я и говорю. Нужны критерии. Хоккейный и футбольный ЦСКА давно принадлежат другим структурам. Короче, нужны чёткие рамки. Иначе будет почва для теорий заговора (с обеих сторон).
Ну в правилах четко прописано "Спортсмены, связанные договорными отношениями с военными структурами или органами национальной безопасности Российской Федерации или Республики Беларусь, не могут быть заявлены и участвовать в соревнованиях." АО «ПФК ЦСКА» не является структурой МО, какие-то другие - являются. Это все легко определимо, дело не в названии организаций а в их принадлежности.
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Ответ Ковид 07.10.52
Клуб не имеет, а куча спортсменов имеют звания и получают от СС(силовых структур) зарплату.
Ну да. У нас так уже сто лет принято. Поэтому мне вот этот пункт кажется излишним.
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Ответ Юрий Штенгель
формально ЦСКА является федеральным автономным учреждением министерства обороны, созданным приказом министра обороны. см его последний устав.
Вот об этом я и говорю. Нужны критерии. Хоккейный и футбольный ЦСКА давно принадлежат другим структурам. Короче, нужны чёткие рамки. Иначе будет почва для теорий заговора (с обеих сторон).
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Ответ Злодей Спб
Комментарий скрыт
Какое комбо: злодей, болеет за Зенит, коммент такой весёлый)
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Нужно отказаться уже окончательно, заявить на весь мир, что условия дискриминационные, нарушающие права человека. И успокоиться, а то это мышиная возня уже порядком надоела.
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Просто наглый лжец и негодяй, который трактует изложенной на удобный ему лад. В этих критериях ничего подобного не написано, что кто-то и что-то должен подписать относительно СВО. Речь шла о том, чтобы не было подобного со стороны кандидата в реальной жизни и в интернете, тогда ему дадут нейтральный статус.
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Мне кажется Поздняков просто боится самостоятельно принять решение, т.к. не догадывается, что имел ввиду президент (и имел ли он что-то ввиду) перекладывая ответственность на спортивных функционеров. Поэтому ему будет проще если МОК запретит, но т.к. МОК явно не запрещает, то Поздняков сам придумывает этот запрет.
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Комментарий удален модератором
Напоминаю, что про такие подписи мы знаем только со слов холопов типа Позднякова
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Чёт мутно, всё вокруг да около ходят
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Натягивает сову на глобус, чтобы любого поехавшего спортсмена можно было объявить нелояльным: типа раз его пустили на ОИ, значит наверняка где-то там тайно подписал какой-то отказ от поддержки линии партии и правительства
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Так или иначе, неплохо бы МОКу напечатать на сайте чёткие критерии. Прям вот от и до. Что такое поддержка сво, что такое силовые структуры (очевидно, что клуб ЦСКА давно не имеет отношения к вооруженным силам, а имеет отношение к разнообразным бизнес-структурам) и тд и тп. Чтобы и их и наши говорящие головы обсуждали не слухи, а конкретику.
+3
-3
0
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