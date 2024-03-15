Поздняков о критериях допуска россиян до ОИ-2024: «Спортсмен будет обязан подтвердить отказ от поддержки СВО – этот факт сомнений вызывать не может»
Станислав Поздняков усомнился в критериях МОК по допуску россиян до ОИ-2024.
В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Одно из условий его получения – отсутствие «активной поддержки боевых действий».
«Всем, кто по-прежнему не видит в актуальных критериях допуска нейтрализованных спортсменов на Игры в Париж условия, связанного с осуждением СВО, рекомендую еще раз внимательно ознакомиться с решениями Исполкома МОК от декабря 2023 года. <...>
Можно, в этой связи, задать МОК два вопроса. Что именно в понимании Лозанны является показателями «активной поддержки» и существует ли в таком случае «поддержка пассивная», которая не влечет за собой запрет на участие?
Соответственно, требуется ли от желающих принять участие в Играх в Париже спортсменов заявить в письменной или иной форме об осуждении СВО, чтобы выполнить критерий об отсутствии активной поддержки?
Ответы очевидны, но от авторов всех этих придуманных условий мы их не услышим. И то, что любой нейтрализованный индивидуальный спортсмен будет обязан подтвердить свой отказ от поддержки специальной военной операции, – это факт, который сомнений вызывать не может.
Он уже записан в критериях, которые МОК, по его собственным заявлениям, менять не будет. Иллюзий здесь нет никаких», – написал в своем телеграм-канале президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.
Поздняков абсолютно безграмотен, как его на месте держат.
сейчас попробую какой-нибудь оператор вспомнить из булевой алгебры для такой нетривиальной логики .
Да во многих видах спорта в России зависимость спортсмена от государств 100 процентная, таких особо и не ждут. Именно по этому мы сможем увидить теннисистов на олимпиаде, так как они от РФ сосвем независят. Готовятс за границей, деньги зарабатывают сами.
Пусть U универсальное множество,
А множество поддерживающих СВО,
В множество неподдерживающих СВО.
Ваше равенство определяется соотношениями:
объединение А и В равно U,
пересечение А и В есть пустое множество.
Знаками для операций с множествами записать не могу, нет соответствующего регистра в клавиатуре.
Проще говоря, кто не с нами, тот против нас.