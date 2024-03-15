Поздняков о критериях допуска россиян до ОИ-2024: «Спортсмен будет обязан подтвердить отказ от поддержки СВО – этот факт сомнений вызывать не может»

Станислав Поздняков усомнился в критериях МОК по допуску россиян до ОИ-2024.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Одно из условий его получения – отсутствие «активной поддержки боевых действий».

«Всем, кто по-прежнему не видит в актуальных критериях допуска нейтрализованных спортсменов на Игры в Париж условия, связанного с осуждением СВО, рекомендую еще раз внимательно ознакомиться с решениями Исполкома МОК от декабря 2023 года. <...>

Можно, в этой связи, задать МОК два вопроса. Что именно в понимании Лозанны является показателями «активной поддержки» и существует ли в таком случае «поддержка пассивная», которая не влечет за собой запрет на участие?

Соответственно, требуется ли от желающих принять участие в Играх в Париже спортсменов заявить в письменной или иной форме об осуждении СВО, чтобы выполнить критерий об отсутствии активной поддержки?

Ответы очевидны, но от авторов всех этих придуманных условий мы их не услышим. И то, что любой нейтрализованный индивидуальный спортсмен будет обязан подтвердить свой отказ от поддержки специальной военной операции, – это факт, который сомнений вызывать не может.

Он уже записан в критериях, которые МОК, по его собственным заявлениям, менять не будет. Иллюзий здесь нет никаких», – написал в своем телеграм-канале президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.