Станислав Поздняков: «Спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны будут осудить СВО. Это может привести к нарушению законодательства РФ»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Глава ОКР считает, что одним из критериев допуска на Олимпиаду станет осуждение СВО.

«Наши коллеги из Лозанны поделились с нами информацией о порядке регистрации для участия в Играх, там четко написано, что всю ответственность полностью в связи с временным отстранением ОКР в отношении нейтральных атлетов несет МОК.

Соответствующим образом МОК будет индивидуально обращаться к спортсменам, которые пожелают участвовать в этом, так сказать, фарсе.

Будут определены условия поведения на Олимпийских играх, которые будут в строгом соответствии с принципами, которые были озвучены на декабрьском исполкоме МОК.

Спортсмены, принимающие участие (в Олимпиаде), должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, могут привести к негативным последствиям в виде нарушения российского законодательства», – сказал Поздняков

МОК определился с критериями допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже еще в 8 декабря. Согласно критериям, спортсменам, желающим выступить на Играх в нейтральном статусе, не нужно подписывать дополнительных документов.

Босс ОКР настаивает, что наши олимпийцы в Париже-2024 могут нарушить законы РФ. Правда могут?

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47 комментариев
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А почему человек не должен иметь свою точку зрения ?
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Ответ Pertinax Gandi
Надо нам также сделать. Пусть все легионеры, которые приезжают в российские спортивные лиги, подписывают бумаги, что поддерживают Россию и СВО.
Верная мысль. Уверен, что количество легионеров, желающих играть в России, от этого сильно подскочит.
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+20
А в каком месте осуждение СВО нарушает российское законодательство?
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+16
Ответ wshnmn
А почему человек не должен иметь свою точку зрения ?
Человек может иметь свою точку зрения, только он должен понимать, что за точку зрения его могут посадить. И спортсмены вполне свободны подписать анкету и поехать на ОИ, только в РФ их за это могут посадить. Это называется свободой слова и правовым государством в стиле а ля рус.
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+13
Ответ Георгий Большаков
Комментарий скрыт
И почему же по этой статье до сих пор не судят Путина с Шойгу?
Или тысячи убийц и педофилов,по личному помилованию Путина выпущенные на свободу,и находящиеся в рядах ВС РФ цовсем не дискредитируют ВС РФ?
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Надо нам также сделать. Пусть все легионеры, которые приезжают в российские спортивные лиги, подписывают бумаги, что поддерживают Россию и СВО.
+10
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Вранье. Нужно заявить о непринадлежности к армии и силовикам. И всё
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Ответ Guillermo
МОК. Он же обязывает её изложить письменно, причём она должна совпадать с позицией МОК.
МОК не может никого ни к чему обязывать. Не хочешь - не подписывай. У МОК нет права на насилие, это право есть только у государства.
+4
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Ответ Чебурашка от Гены
Спорт вне политики , как утверждает МОК.
Так утверждают бывшие спортсмены,заседающих в Госдуме.
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Разговоров много, а фактов пока никаких. Если так будет реально (про поддержку СВО), то это действительно фарс. Но обычно европейские бюрократы любят обтекаемые формулировки.
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Ответ Alex1104
Возникает странный момент: в мире сейчас происходит два крупных конфликта. Но второй конфликт МОК абсолютно устраивает. Но там гибнет значительно больше мирных жителей. Женщин, детей. А как же равные права для всех?
Ответ прост. Это другое.
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Ответ Maturmalai
Человек может иметь свою точку зрения, только он должен понимать, что за точку зрения его могут посадить. И спортсмены вполне свободны подписать анкету и поехать на ОИ, только в РФ их за это могут посадить. Это называется свободой слова и правовым государством в стиле а ля рус.
А почему человеку запрещено свою точку зрения оставить при себе?
+4
-3
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Ответ Виктор Ш.
Все правильно, никто туда поехать от России не должен. Условия, поставленные позорным моком, нарушают права наших спортсменов. Осуждать геноцид палестинцев обезумевшими евреями ведь никто не просит. И даже вопросов о запрете участия израиля не стоит. Ну а если кого-то из наших спортсменов устраивают предложенные условия, тому мок в качестве поощрения должен выдать специальную квоту для участия во всемирных гей-играх или как там это сборище извращенцев-неадекватов называется.
попей водички,давление проверь
+6
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Если честно, я не верю в такую фигню.. Никто и никогда , по всем законам, не вправе требовать признания своих политических взглядов, да хоть в любом вопросе. Бред какой-то.
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Ответ Чебурашка от Гены
Если честно, я не верю в такую фигню.. Никто и никогда , по всем законам, не вправе требовать признания своих политических взглядов, да хоть в любом вопросе. Бред какой-то.
Вы в вакууме живёте или что? Это самый безобидный беспредел из тех, которые сейчас происходят, во что вы тут не верите? )
Там вон трубу на глазах всего подорвали, уголовные дела закрыли без объяснения причин, а вам не верится, что кто то кого то заставляет что то подписать? )
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Ответ Maturmalai
Человек может иметь свою точку зрения, только он должен понимать, что за точку зрения его могут посадить. И спортсмены вполне свободны подписать анкету и поехать на ОИ, только в РФ их за это могут посадить. Это называется свободой слова и правовым государством в стиле а ля рус.
Мы живем в самой прекрасной стране на свете!
Т.к. считающих иначе могут посадить )
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Ответ Дизайнер
События 07 октября 2023 года Вас тоже устраивают? И если такие события в Израиле Вас устраивают (допускаю, что оно так), устроил бы Вас их аналог в том городе, в котором Вы живете?
А Вы не подскажете: погибшие дети (а их погибло уже больше, чем за 4 года всех конфликтов во всем мире) тоже участвовали 07 октября 2023 года?
Статус жертвы дает индульгенцию на уничтожение всех?
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Ответ Savardus
Так а кто написал такое законодательство, при котором если ты не идёшь на сделку с совестью, можно нарушить закон?
МОК
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Ответ Pertinax Gandi
Надо нам также сделать. Пусть все легионеры, которые приезжают в российские спортивные лиги, подписывают бумаги, что поддерживают Россию и СВО.
пусть все иностранцы приезжающие в Россию так делают
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Ответ Dizzod
Я не спорю. Это Поздняков чего-то криминальное нашел.
Извиняюсь, я о вечал тому же человеку что и вы, но ткнул на экране в ваше сообщение.) Немного промахнулся.)
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Ответ Гриззли
МОК ничего не подразумевает и не просит подписать про осуждение чего-то там. Им пофиг что ты там осуждаешь или поддерживаешь, главное чтобы к ВСРФ никакого отношения не имел.
Я не спорю. Это Поздняков чего-то криминальное нашел.
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Ответ Maturmalai
Человек может иметь свою точку зрения, только он должен понимать, что за точку зрения его могут посадить. И спортсмены вполне свободны подписать анкету и поехать на ОИ, только в РФ их за это могут посадить. Это называется свободой слова и правовым государством в стиле а ля рус.
Нормально ты стрелки перевёл . 🤣🤣🤣
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«…осуждать СВО, подписывать некие иные документы, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, могут привести к негативным последствиям в виде нарушения российского законодательства…»

Итак: «осуждение СВО» само по себе, не нарушает (пока) никаких законов. Значит все дело в «неких иных документах». Раз «юристы правового управления ОКР» считают, что их подписание может привести к нарушению законов РФ, значит они знакомы с их содержанием. Внимание, вопрос: почему, в таком случае, содержание этих документов до сих пор не обнародовано? Неужели потому, что господин Поздняков - ######## (лжец)?
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Одно из положений Конституции РФ -
"Свобода индивида в экономической, ПОЛИТИЧЕСКОЙ,
личной и духовной жизни"
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Хотелось бы ссылку МОК на правила участия наших спортсменов посмотеть. Не забываем, что там ещё и белорусы. А то бред какой-то.
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Как же все это прекрасно.
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эво как...
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