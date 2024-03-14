Станислав Поздняков: «Спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны будут осудить СВО. Это может привести к нарушению законодательства РФ»
Глава ОКР считает, что одним из критериев допуска на Олимпиаду станет осуждение СВО.
«Наши коллеги из Лозанны поделились с нами информацией о порядке регистрации для участия в Играх, там четко написано, что всю ответственность полностью в связи с временным отстранением ОКР в отношении нейтральных атлетов несет МОК.
Соответствующим образом МОК будет индивидуально обращаться к спортсменам, которые пожелают участвовать в этом, так сказать, фарсе.
Будут определены условия поведения на Олимпийских играх, которые будут в строгом соответствии с принципами, которые были озвучены на декабрьском исполкоме МОК.
Спортсмены, принимающие участие (в Олимпиаде), должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, могут привести к негативным последствиям в виде нарушения российского законодательства», – сказал Поздняков.
МОК определился с критериями допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже еще в 8 декабря. Согласно критериям, спортсменам, желающим выступить на Играх в нейтральном статусе, не нужно подписывать дополнительных документов.
Босс ОКР настаивает, что наши олимпийцы в Париже-2024 могут нарушить законы РФ. Правда могут?
Или тысячи убийц и педофилов,по личному помилованию Путина выпущенные на свободу,и находящиеся в рядах ВС РФ цовсем не дискредитируют ВС РФ?
Там вон трубу на глазах всего подорвали, уголовные дела закрыли без объяснения причин, а вам не верится, что кто то кого то заставляет что то подписать? )
Т.к. считающих иначе могут посадить )
Статус жертвы дает индульгенцию на уничтожение всех?
Итак: «осуждение СВО» само по себе, не нарушает (пока) никаких законов. Значит все дело в «неких иных документах». Раз «юристы правового управления ОКР» считают, что их подписание может привести к нарушению законов РФ, значит они знакомы с их содержанием. Внимание, вопрос: почему, в таком случае, содержание этих документов до сих пор не обнародовано? Неужели потому, что господин Поздняков - ######## (лжец)?
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