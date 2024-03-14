Станислав Поздняков: «Спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны будут осудить СВО. Это может привести к нарушению законодательства РФ»

Глава ОКР считает, что одним из критериев допуска на Олимпиаду станет осуждение СВО.

«Наши коллеги из Лозанны поделились с нами информацией о порядке регистрации для участия в Играх, там четко написано, что всю ответственность полностью в связи с временным отстранением ОКР в отношении нейтральных атлетов несет МОК.

Соответствующим образом МОК будет индивидуально обращаться к спортсменам, которые пожелают участвовать в этом, так сказать, фарсе.

Будут определены условия поведения на Олимпийских играх, которые будут в строгом соответствии с принципами, которые были озвучены на декабрьском исполкоме МОК.

Спортсмены, принимающие участие (в Олимпиаде), должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, могут привести к негативным последствиям в виде нарушения российского законодательства», – сказал .

определился с критериями допуска российских спортсменов к -2024 в Париже еще в 8 декабря. Согласно критериям, спортсменам, желающим выступить на Играх в нейтральном статусе, не нужно подписывать дополнительных документов.

Босс ОКР настаивает, что наши олимпийцы в Париже-2024 могут нарушить законы РФ. Правда могут?