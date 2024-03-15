МОК о принципах допуска россиян до ОИ-2024: «Они не будут изменены. Что касается их реализации, исполком примет решения на следующей неделе»

В МОК высказались о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр-2024.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года

«Все принципы были установлены и опубликованы МОК (Международным олимпийским комитетом) 8 декабря 2023 года. Они не будут изменены. Что касается реализации этих принципов, исполком МОК примет соответствующие решения на своем заседании на следующей неделе», – заявили в МОК.

Ближайшее заседание исполкома МОК запланировано на 19 марта в Лозанне, Швейцария.

В декабре МОК объявил, что на Олимпиаде выступят россияне, которые смогут получить нейтральный статус и пройти квалификацию. При этом критерии допуска не касаются спортсменов, поддержавших боевые действия и связанных с силовыми структурами, а также выступающих в командных видах.

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