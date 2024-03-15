МОК о принципах допуска россиян до ОИ-2024: «Они не будут изменены. Что касается их реализации, исполком примет решения на следующей неделе»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Легкая атлетика

В МОК высказались о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр-2024.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года

«Все принципы были установлены и опубликованы МОК (Международным олимпийским комитетом) 8 декабря 2023 года. Они не будут изменены. Что касается реализации этих принципов, исполком МОК примет соответствующие решения на своем заседании на следующей неделе», – заявили в МОК.

Ближайшее заседание исполкома МОК запланировано на 19 марта в Лозанне, Швейцария.

В декабре МОК объявил, что на Олимпиаде выступят россияне, которые смогут получить нейтральный статус и пройти квалификацию. При этом критерии допуска не касаются спортсменов, поддержавших боевые действия и связанных с силовыми структурами, а также выступающих в командных видах.

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6 комментариев
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Утомила эта игра в покер между профессионалом (МОК) и новичком, который краем уха что-то слышал об этой игре, но сам никогда не играл (ОКР). При этом у МОК рука сильная, а у ОКР - слабая, но они думают, что против них блефуют, поэтому постоянно делают raise, а МОК продолжает отвечать call’ом на их ставки. Когда уже оба сделают check и продемонстрируют свои карты? Очевидно, что Поздняков не пойдёт all-in, там духа нет, хотя даже с ним уже сейчас всё понятно, что такая авантюрная ставка приведёт к поражению отечественного спорта, а не бывшего фехтовальщика в кресле.
+4
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Поздняков же грозился, что условия неприемлемы
+3
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Что то уж очень часто в последнее время МОК повторяет, что правила допуска для россиян не будут изменены.
Не к добру...
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Ответ D-eisler@yandex.ru
что это как не шовинистские наклонности? циркуль дать ? чтоб померили голову
Ты бы циркулем ещё температуру воздуха мерил...
+1
-1
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