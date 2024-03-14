Рудковская о скандале между Тарасовой и Тутберидзе: «Что не так сказала Татьяна Анатольевна?»
Рудковская отреагировала на скандал между Тарасовой и Тутберидзе.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, отвечая на вопросы о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что «таблетку может дать только тренер». Этери Тутберидзе, ученицей которой является Валиева, обвинила Тарасову в клевете и призвала извиниться за высказывания.
Тарасова также отметила, что готова извиниться, если ей предоставят доказательства по делу Валиевой.
«Что не так сказала Татьяна Анатольевна Тарасова?», – ответила Яна Рудковская, комментируя слова Тарасовой.
Вот это стычка в нашей фигурке! Тарасова обвинила Тутберидзе в допинге Валиевой, Этери требует извинений
Мать гномов лучше бы крышу чинила.
А Этери вот не согласна - у них другая система.
ТАТ ясно дала понять Рудковской что она никто в фигурном катании и свое мнение может оставить при себе, но нет, гномородица не оставляет попыток примазаться к ТАТ.
Из всех утюгов - Валиева приняла допинг, бла-бла-бла …
Зачем принимают допинг? Даже ещё уже - зачем тренер может дать допинг своему спортсмену? Ответ только один - для улучшения спортивных результатов. Иначе в этом нет никакого смысла.
Здесь была уже куча комментариев и ряд статей - допинг в организме Валиевой найден в микродозе. Она не принимала препарат системно. А найденный допинг дает эффект только в случае курсового приема препарата.
Но этого быть не могло, потому что пробы до чемпионата России и после него чистые. То есть речь о случайном попадании препарата в организм.
Это не оправдывает Валиеву с точки зрения ВАДА, но это полностью опровергает, что «допинг дал тренер». Однако тема больно популярная и народ ее разгоняет
Ян, ты не правильно приоритеты расставляешь, ТАТ давно не в силе и власти, ее предвзятость и хамство давно всем в федерации надоели, Этери вам не свалить, так что совет, не трать время, подмазываясь к ней. Только свою же академию под хейт подставляешь с допингом в вашем штабике
Яночка когда понимает что можно укусить Этери,совсем соображать перестаёт и забывает косяки собственной бракодемии
ПС: я думала, что Рудковская умнее. Не надо было ей лезть в этот жабогадюкинг.