Рудковская о скандале между Тарасовой и Тутберидзе: «Что не так сказала Татьяна Анатольевна?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг женское катание Яна Рудковская Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Рудковская отреагировала на скандал между Тарасовой и Тутберидзе.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, отвечая на вопросы о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что «таблетку может дать только тренер». Этери Тутберидзе, ученицей которой является Валиева, обвинила Тарасову в клевете и призвала извиниться за высказывания.

Тарасова также отметила, что готова извиниться, если ей предоставят доказательства по делу Валиевой.

«Что не так сказала Татьяна Анатольевна Тарасова?», – ответила Яна Рудковская, комментируя слова Тарасовой.

Вот это стычка в нашей фигурке! Тарасова обвинила Тутберидзе в допинге Валиевой, Этери требует извинений

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125 комментариев
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То есть таблетку вашей фигуристке дал Плюшенко?

Мать гномов лучше бы крышу чинила.
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Яна забыла уже наверное, что у Евгения недавний случай допинга в команде? Получается, если согласна с Тарасовой, значит, Евгений сам дал спортсменке? Самопризнание. Так и запишем.

А Этери вот не согласна - у них другая система.
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Татьяна Анатольевна сказала, что Плющенко лично кормил Кисель фуросемидом, Яночка
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Т.е. Плющенко тоже свою спортсменку накормил фуросемидом?!
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Рудковская, следуя логике ТАТ, таблетки фуросимида, легкие к приобретению в России и рецептурные в Белоруссии, Варваре Кисель вручил Плющенко? Что не так с этой версией?
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Ответ Марьяж
ВАДА и прочим подпиндосников не удалось опорочить ТШТ , за дело взялись местные кадры.
Причем всё больше склоняюсь к мысли, что именно " местным кадрам" всё это доставляет бОльшее удовольствие, чем ВАДА))
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Как там Варенька Кисель поживает?
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Всё не так сказала Татьяна Анатольевна... А ты иди крышу академии ремонтировать, - отчитаться лично-публично-гиперболично потом не забудь... И про историю с Варей Кисель помни всегда, - и что-то твоя Татьяна Анатольевна тогда не наехала на вас с мужем почему-то - интересно, почему?..
+41
-3
+38
Ответ Alice.not.in.wonderland
То есть таблетку вашей фигуристке дал Плюшенко? Мать гномов лучше бы крышу чинила.
Это конструктивная особенность крыш Рудковских: под ними ветер свистит изначально, по архитектурному проекту, так сказать. Яна полвека с такой прожила. В люди выбилась.
+42
-5
+37
Ответ Anna
Татьяна Анатольевна сказала, что Плющенко лично кормил Кисель фуросемидом, Яночка
Ахаха да)) Но в пылу атаки на Тутберидзе она не успела об этом подумать
+36
-2
+34
Позорище! Ее в дверь гонят - она в окно лезет!
ТАТ ясно дала понять Рудковской что она никто в фигурном катании и свое мнение может оставить при себе, но нет, гномородица не оставляет попыток примазаться к ТАТ.
+34
-1
+33
ВАДА и прочим подпиндосников не удалось опорочить ТШТ , за дело взялись местные кадры.
+45
-13
+32
Очередной случай, когда самое важное - это скандал, а не суть.
Из всех утюгов - Валиева приняла допинг, бла-бла-бла …
Зачем принимают допинг? Даже ещё уже - зачем тренер может дать допинг своему спортсмену? Ответ только один - для улучшения спортивных результатов. Иначе в этом нет никакого смысла.

Здесь была уже куча комментариев и ряд статей - допинг в организме Валиевой найден в микродозе. Она не принимала препарат системно. А найденный допинг дает эффект только в случае курсового приема препарата.
Но этого быть не могло, потому что пробы до чемпионата России и после него чистые. То есть речь о случайном попадании препарата в организм.

Это не оправдывает Валиеву с точки зрения ВАДА, но это полностью опровергает, что «допинг дал тренер». Однако тема больно популярная и народ ее разгоняет
+34
-3
+31
эта бы хоть не лезла, помнится в АП тоже кого то ловили с допингом
+33
-2
+31
Академию кто-то после этих слов проверять будет? Это признание?)
+28
-2
+26
Меня вообще всегда забавляет, как работающие со спортсменами люди, впрягаются в то, что может и их коснуться(касалось). Это такая тема скользкая...Ну помолчи посиди...Будет у тебя еще повод укусить, но не сегодня..Ага, такую экспрессию разве остановишь)
+23
-1
+22
У Рудковской гордости вообще нет, Тарасова ее шпыняет, а эта все ей угодить пытается. И Тарасовой и Руд ненависть и зависть к Этери покоя не дает.
Ян, ты не правильно приоритеты расставляешь, ТАТ давно не в силе и власти, ее предвзятость и хамство давно всем в федерации надоели, Этери вам не свалить, так что совет, не трать время, подмазываясь к ней. Только свою же академию под хейт подставляешь с допингом в вашем штабике
+22
0
+22
Все так, Яна, значит вы Варвару Кисель лично накормили допингом.
+22
0
+22
Все-таки я надеялась, что разум победит неприязнь. Но нет)
+24
-3
+21
Молодец, Яночка,практически сдала гномьего отца,то есть это он вашу фигуристку накормил допингом?
Яночка когда понимает что можно укусить Этери,совсем соображать перестаёт и забывает косяки собственной бракодемии
+22
-2
+20
Вот Рудковская зачем подтявкивает?! Во первых в АП был недавно случай с допингом и видимо Плющенко по такой логике сам спортсменам выдает таблетки. А во-вторых Тарасова не ценит старания Яночки и всегда старается её как то унизить.
+18
0
+18
Тебя только тут не хватало.
+17
0
+17
Ну, все по классике! Яна есть Яна
+16
0
+16
Где скандал - там Рудковская. Не могла пропустить
+16
0
+16
Ответ Alice.not.in.wonderland
То есть таблетку вашей фигуристке дал Плюшенко? Мать гномов лучше бы крышу чинила.
Рудковская и семь гномов )
+18
-3
+15
Жду ответа от Тарасовой в стиле,мне эта подержка не нужна .Путь Яна разбирается ,кто Кисель таблетки давал .
+18
-3
+15
Яна, если вы согласны с высказыванием Тат, что тренеры лично дают все таблетки своим фигуристам, тогда получается,, что запрещенку Кисель дал лично Евгений Плющенко?

ПС: я думала, что Рудковская умнее. Не надо было ей лезть в этот жабогадюкинг.
+19
-4
+15
Ответ Виктор Войнов
Комментарий скрыт
Тем, что она никаких фамилий не назвала, она скопом накинула на в ех тренеров, у которых подобные случаи были, включая подругу Москвину и, да, мужа Яны Александровны. Так что зря вы из методички именно здесь именно этот тезис привели.
+15
0
+15
Потом удивляешься почему тебя никто не любит.
+14
0
+14
Ответ Nowhere_Girl
Академию кто-то после этих слов проверять будет? Это признание?)
Да, по словам Рудковской получается, что она фактически признала, что Плющенко лично давал своей фигуристке Кисель запрещенку.
+18
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+14
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