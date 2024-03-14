Рудковская о скандале между Тарасовой и Тутберидзе: «Что не так сказала Татьяна Анатольевна?»

Рудковская отреагировала на скандал между Тарасовой и Тутберидзе.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, отвечая на вопросы о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что «таблетку может дать только тренер». Этери Тутберидзе, ученицей которой является Валиева, обвинила Тарасову в клевете и призвала извиниться за высказывания.

Тарасова также отметила, что готова извиниться, если ей предоставят доказательства по делу Валиевой.

«Что не так сказала Татьяна Анатольевна Тарасова?», – ответила Яна Рудковская, комментируя слова Тарасовой.

Вот это стычка в нашей фигурке! Тарасова обвинила Тутберидзе в допинге Валиевой, Этери требует извинений