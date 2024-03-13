Роднина о деле Валиевой: «Тутберидзе несет ответственность, но обвинять только ее мы не можем. Без доказательств это клевета»

Ирина Роднина заявила, что в допинг-деле нет доказательств вины Этери Тутберидзе.

Сегодня Тутберидзе призвала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову извиниться за слова о допинге. Ранее Тарасова, отвечая на вопросы о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что «таблетку может дать только тренер».

«Права ли Тутберидзе, требуя извинений? Любое обвинение требует доказательств. Доказательств, что Тутберидзе давала эту таблетку, нет. Да, она несет ответственность, но обвинять только ее мы не можем.

У нас есть законы, предусматривающие ответственность за допинг у несовершеннолетних. Но нужны четкие доказательства. Поэтому Тутберидзе и потребовала извинений. Без доказательств это клевета.

Конечно, неправильно, что пострадала только девочка. Но это вопросы уже к суду и к людям, которые были в курсе о допинге и сейчас молчат», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за слова о допинге: «Это уже намеренная клевета. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны»