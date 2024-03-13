Роднина о деле Валиевой: «Тутберидзе несет ответственность, но обвинять только ее мы не можем. Без доказательств это клевета»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг Ирина Роднина Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Ирина Роднина заявила, что в допинг-деле нет доказательств вины Этери Тутберидзе.

Сегодня Тутберидзе призвала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову извиниться за слова о допинге. Ранее Тарасова, отвечая на вопросы о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что «таблетку может дать только тренер».

«Права ли Тутберидзе, требуя извинений? Любое обвинение требует доказательств. Доказательств, что Тутберидзе давала эту таблетку, нет. Да, она несет ответственность, но обвинять только ее мы не можем.

У нас есть законы, предусматривающие ответственность за допинг у несовершеннолетних. Но нужны четкие доказательства. Поэтому Тутберидзе и потребовала извинений. Без доказательств это клевета.

Конечно, неправильно, что пострадала только девочка. Но это вопросы уже к суду и к людям, которые были в курсе о допинге и сейчас молчат», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за слова о допинге: «Это уже намеренная клевета. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны»

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32 комментария
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Так вы разберитесь, или был допинг, или дедушка с пирожками.
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Тоесть и Тарасова и Роднина знают, что была "одна таблетка" и кто-то её дал Валиевой.😏 Очень интересно...
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вопросы уже к суду и к людям, которые были в курсе о допинге и сейчас молчат»
Как интересно.Знает,что такие люди были.
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ИМХО, Родниной плевать на Тутберидзе, ей больше нравится противоречить Тарасовой во всем))
А так она и сама ее пинала будь здоров

Террариум в фк
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То есть все таки это заговор шуб. Этери и Камиле пора выступить с прямым вопросом к шубным распильщикам бюджетов без результатов "Кто из вас причастен к подставе Камилы Валиевой, кто из вас обладает информацией о причастности других лиц к подставе всей страны, всех нас?"
+13
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+11
Тутберидзе приносит медали сборной России на ОИ, ЧМ, ЧЕ. Это однозначно благо для страны.
Тарасова просто уже бесполезна, но славы хочется. Вот и накидывает везде и всюду.
Роднина бесполезный депутат. Это однозначно вредитель для страны.
Тутберидзе дать спокойно работать, Тарамову убрать из инфополя, а Роднину отстранить от кормушки, а может и пожестче. Эх, мечты)
+15
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+10
Законы, которые не работают.
+11
-3
+8
Ответ veramarso
Тоесть и Тарасова и Роднина знают, что была "одна таблетка" и кто-то её дал Валиевой.😏 Очень интересно...
"достаточно одной таблэтки" (с) 😉
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Получается, что есть "люди, которые были в курсе о допинге и сейчас молчат" и "Тутберидзе, которая несёт ответственность". Роднина защитить Тутберидзе пытается или сверху добавить?)
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Любое обвинение должно иметь доказательную базу! Иначе это клевета со всеми вытекающими последствиями.
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Ответ veramarso
Тоесть и Тарасова и Роднина знают, что была "одна таблетка" и кто-то её дал Валиевой.😏 Очень интересно...
а может они даже скажут кто ,когда и при каких обстоятельствах подмешал Камиле это средство? В строю шуб случился жабогадюкинг
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Ответ mjordan
Так вы разберитесь, или был допинг, или дедушка с пирожками.
Не дедушка с пирожками, а плотник четвёртого разряда Васильич.
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Правильно, всё это от ТАТ бездоказательная клевета.
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Важнейшая составная часть презумпции невиновности — положение о том, что бремя доказывания обвинения лежит на обвинителе. Ключевое слово - доказывания!
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Ответ Белые Росы
От самой Тутберидзе было столько бездоказательных обвинений в адрес других людей, в том числе по делу Валиевой, что если каждый подаст на нее в суд, она будет ночевать в здании суда.
Не было никаких обвинений, Этери этим не занимается.
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Когда это вам стали нужны доказательства чтоб обвинять?
Куда делся ваш слоган "Своих покрываем - других поливаем"
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роднина с себя тоже начни
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Странно что Роднина тоже догадалась о ком ТАТ вещала)
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Ответ Vendetta4111323
ИМХО, Родниной плевать на Тутберидзе, ей больше нравится противоречить Тарасовой во всем)) А так она и сама ее пинала будь здоров Террариум в фк
ну если не знать, кто произнес данную речь, то вполне адекватно сказано, надо отметить
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Вертятся на одном месте и уже не знают, что сказать! Поэтому продолжают нести «дичь», впрочем учитель у них самый лучший на верху, чемпион мира по несению уйни!😼
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мурзилки за любой кипиш,
лишь бы не всплыла ответственность фмба...
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Яна Рудковская там вещает, что все скоро кое-что узнают о внутренней кухне Тутберидзе! Ждем свежих новостей ...
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Ответ Дружба11
Комментарий скрыт
Скажите, пожалуйста, кто покрывает Тутберидзе, что аж сам Следственный комитет решил её не трогать? Кто этот влиятельный человек?
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Конечно обвинять ее мы не можем, а то вдруг Этери Георгиевна расскажет, тогда окажется , что и другие люди виноваты.
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Ответ Alex Armstrong
Не дедушка с пирожками, а плотник четвёртого разряда Васильич.
Эт который учил говорить не дырка а техническое отверстие?
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Клевета - это ЗАВЕДОМО ложное обвинение. Как же раздражают люди, разбрасывающиеся словами, значение которых не понимают. Еще в суд на бабку подайте, вот смеху будет.
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Валиева жрала допинг. А виноваты все кроме неё.
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