Тарасова – на слова Тутберидзе о клевете: «Ничего не знаю, комментировать не буду»
Татьяна Тарасова отреагировала на слова Этери Тутберидзе о клевете.
«Ничего об этом не думаю, отдыхаю сейчас. Ничего не знаю, комментировать не буду», – сказала заслуженный тренер СССР.
Ранее Тарасова, отвечая на вопросы о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что «таблетку может дать только тренер».
Сегодня Тутберидзе, ученицей которой является Валиева, обвинила Тарасову в клевете и призвала извиниться за высказывания.
"– Я не помню, чтобы говорила подобное. Даже если я и высказывалась относительно этой темы, то Этери Тутберидзе неправильно меня поняла. Когда все стали это обсуждать, я сразу начала вспоминать, и честно, не помню такого, – сказала 18-летняя Медведева."
Ситуация неумолимо развивается по спирали.
https://tass.ru/sport/20221847
Ну, то есть, усугубила и послала...:)
"Иду на вы"(с), все забрала открыты...
Уважаемая Татьяна Анатольевна, извинитесь еще и за своего лешенку, а точнее, за ваше согласие с его первым местом на позорнейшем шоу Первого. Вы же профессионал своего дела, так нельзя.