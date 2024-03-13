Тарасова – на слова Тутберидзе о клевете: «Ничего не знаю, комментировать не буду»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на слова Этери Тутберидзе о клевете.

«Ничего об этом не думаю, отдыхаю сейчас. Ничего не знаю, комментировать не буду», – сказала заслуженный тренер СССР.

Ранее Тарасова, отвечая на вопросы о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что «таблетку может дать только тренер».

Сегодня Тутберидзе, ученицей которой является Валиева, обвинила Тарасову в клевете и призвала извиниться за высказывания.

 

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148 комментариев
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Лучше бы она так абсолютно на все вопросы отвечала. А то в каждом втором случае несет пургу, а потом либо нагло переобувается, либо делает вид «я - не я, и хата не моя».
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Бессмертное:
"– Я не помню, чтобы говорила подобное. Даже если я и высказывалась относительно этой темы, то Этери Тутберидзе неправильно меня поняла. Когда все стали это обсуждать, я сразу начала вспоминать, и честно, не помню такого, – сказала 18-летняя Медведева."
Ситуация неумолимо развивается по спирали.
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Ох, ТАТ...куда ваша словоохотность пропала так резко))
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"Я ничего не знаю, я никуда не летаю"(с). А что ж так сразу в кусты-то?
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Там она другое сказала, добавьте: "Извенений не принесу до тех пор, пока сами не предоставите доказательств, как это произошло!" Источник: ТАСС!
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Ответ Нюша Нюсина
правильно ТАТ, нечего наезжать на человека, за неоспоримый факт- без ведома тренера принятие допа невозможно! А если, кто-то принял это на свой счет, то очень и очень странно- на воре и шапка горит! )) ЭГ бы подумать...
ТАТ решила об этом сказать спустя два года? Почему она до этого говорила, что Камила чистая спортсменка?
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Татьяна Анатольевна, вы уже прокомментировали, пришло время отвечать за слова
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"Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь", - сказала Тарасова.
https://tass.ru/sport/20221847

Ну, то есть, усугубила и послала...:)
"Иду на вы"(с), все забрала открыты...
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Ответ Дружба11
Как шедеврально ТАТ послала в ответ.Пусть тренерша обтекает.
как бы ТАТ не пришлось обтекать в суде
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Ой, ору с бабки... "ничего не знаю".
Уважаемая Татьяна Анатольевна, извинитесь еще и за своего лешенку, а точнее, за ваше согласие с его первым местом на позорнейшем шоу Первого. Вы же профессионал своего дела, так нельзя.
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За базаром надо следить, Татьяна Анатольевна . Сболтнула лишнее, а теперь у нее отмазка, мол, отдыхаю после обеда, как и положено пенсионерке со стажем.
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Девушка Безимени, ТАТ и есть главная жаба.
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Баффет сравнивал капитал с куском мыла - чем чаще трогаешь, тем меньше остаётся. Так же с репутацией, как когда говоришь о каком-нибудь подлом поступке, но начинаешь с - он большой в прошлом спортсмен, но … и чем чаще успехи прошлого оправдывают нынешнюю подлость, тем меньше их остаётся. Так вот от Татьяны Тарасовой осталась одна лишь завистливая, злобная, подлая старуха.
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Это называется "языком помахала - и в кусты"
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Автор, теперь разместите ее ответ от ТАСС!
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Обгадила всех, а теперь - "отдыхает"! "Сделано"! ТАТ хороша!
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Ответ Дружба11
Как шедеврально ТАТ послала в ответ.Пусть тренерша обтекает.
Обтекают пока хейтеры ТШТ и сама ТАТ, которым от ВАДА сегодня прилетело, что у них на Этери ничего нет)))
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починяет примус в общем)
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Сказала, как отрезала...как Джо Байден
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Вчера знала всё, сегодня ничего. Странно...
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Жаль, но теперь придётся без трансляций с участием "Родченковой"-Тарасовой! Больше слышать её хамство не смогу!
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Я в танке. Сразу в кусты, как жаренным запахло. Видимо уже настучали по головушке.
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Интриганство у Тарасовых в крови.
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"Он понял, что его сейчас будут бить, и возможно - ногами." 12 стульев
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В этом вся ТАТ)
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Татьяна Тарасова: "Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу!"
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Устроила кипиш, а теперь дурочку включает.
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Ответ Нюша Нюсина
правильно ТАТ, нечего наезжать на человека, за неоспоримый факт- без ведома тренера принятие допа невозможно! А если, кто-то принял это на свой счет, то очень и очень странно- на воре и шапка горит! )) ЭГ бы подумать...
без ведома тренера возможно принять допинг и даже без своего ведома, попить где нибудь, чего нибудь в спортивном буфете или из рук болельщиков,много вариантов, много
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Бабка в маразме давно😡😡
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Ответ Дружба11
она просто послала-умным людям все понятно.Молодец ТАТ!Только так, а то имеет наглость втянуть страну в грандиозный допинг скандал с несовершеннолетней талантливейшей спортсменкой и ни перед кем не извиниться, самоустраниться от расследования, суда, обвинить девочку на кануне КАС в халатности-тем самым выкатив свое нутро наружу и потом требовать оправданий от других. Шиш!
королевство кривых зеркал
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