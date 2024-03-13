Тарасова – на слова Тутберидзе о клевете: «Ничего не знаю, комментировать не буду»

Татьяна Тарасова отреагировала на слова Этери Тутберидзе о клевете.

«Ничего об этом не думаю, отдыхаю сейчас. Ничего не знаю, комментировать не буду», – сказала заслуженный тренер СССР.

Ранее Тарасова, отвечая на вопросы о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что «таблетку может дать только тренер».

Сегодня Тутберидзе, ученицей которой является Валиева, обвинила Тарасову в клевете и призвала извиниться за высказывания.