В WADA заявили, что у них «нет доказательств» причастности Тутберидзе к допингу Валиевой

Теги сборная России допинг ISU WADA женское катание Этери Тутберидзе Олимпиада-2026 Оливье Ниггли Витольд Банька Камила Валиева Фигурное катание

В WADA высказались об ответственности окружения в деле Камилы Валиевой.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации фигуристки с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

«Понятно, что вкус этого дела очень неприятный, когда вы видите, что был сделан выбор пожертвовать спортсменкой вместо того, чтобы выявить, кто на самом деле помогал ей принимать допинг», – сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Он признал, что «нет доказательств», которые напрямую связывали бы тренера Этери Тутберидзе с допинговым делом Валиевой, предположив, что «возможно, в этом был замешан физиотерапевт, возможно, врач».

«Мы думаем, что спортсменка принимала это вещество не одна, это была не ее инициатива. Она столкнулась с последствиями.

Никогда не бывает приятно, когда мы видим, что спортсмен наказан, и при этом чувствуем, что кто-то из России, кто действительно ответственен за это, избегает наказания.

Возможно, это дело показывает, насколько важно совершенствовать антидопинговую систему. Мы занимаемся этим сейчас.

ISU в преддверии Игр-2026 должен убедиться, что все спортсмены, занимающиеся у того же тренера – даже если мы не знаем, имеет ли она к этому случаю какое-либо отношение – проходят надлежащее тестирование», – отметил президент WADA Витольд Банка.

Упс, в суде против Валиевой использовали давнее интервью Тутберидзе. А что она говорила?

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13 комментариев
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Даже ВАДА признало, что у них нет доказательств вины Тутберидзе, зато Тарасова публично оклеветала её, набросив по ходу еще и на весь российский спорт из-за своей личной неприязни к Этери.
Тарасова должна публично извиниться, вчера её наброс весь день висел в топе Яндекса, все СМИ растиражировали его.
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Ответ encaro_one
Вина Тутберидзе несомненна по российскому законодательству в части пренебрежения собственными обязанностями. Так как на тренера должностной инструкцией возложена обязанность по антидопинговой работе с подопечными,. Если при этом Тутберидзе хлопает глазками и рассказывает, что Валиева кушала из рук сторонних людей всё подряд, то это невыполнение своих должностных обязанностей тренером.
Вообще-то им проводят лекции и напоминают постоянно, но с каждым не походишь за ручку, не надо из спортсменов делать святош, даже по слитым видео с их гулек понятно, что контроля там нет.
+8
-1
+7
Ответ V__k
Даже ВАДА признало, что у них нет доказательств вины Тутберидзе, зато Тарасова публично оклеветала её, набросив по ходу еще и на весь российский спорт из-за своей личной неприязни к Этери. Тарасова должна публично извиниться, вчера её наброс весь день висел в топе Яндекса, все СМИ растиражировали его.
Травить у нас умеют, как, наверно, нигде. Причём своих. И всё равно им, что коснётся это не только Тутберидзе, но и остальных тренеров, и всех их учеников. И всего нашего ФК.
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ТАТ в очередной раз пробила дно.
Как минимум нужно принести извинения,а вообще наказывать нужно за такое.
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Конечно сейчас набросают, сотни версий, что грузинская мафия купила ВАДА, и только ТАТ права., но это только домыслы.
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Я так понимаю, тут Вада прямым текстом говорит, что теперь все спортсмены ТШТ будут еще долго разбираться на молекулы, ну чтоб уж в этот раз наверняка найти хоть что-то доказывающее "причастность тренера"?
Желаю Этери Георгиевне и всем ее фигуристам сил, терпения, удачи, новых оглушительных побед , выстоять и работать дальше, что бы ни случилось
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ТАТ тут в роли типичной бабушки на скамейке выступила - с их железной логикой в поисках виноватых. Меня тут в бросании рыбьих костей с балкона обвинили. Почему я? У меня единственного кот в подъезде!))
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За то у Тарасовой есть доказательства
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