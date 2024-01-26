Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию
С 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию.
Кубок Первого канала
Санкт-Петербург
1 марта, пятница
Жеребьевка
2 марта, суббота
Церемония открытия и показательные выступления
Баттл элементов / Конкурс мастерства на льду
Короткая программа
14:00
3 марта, воскресенье
Конкурс капитанов
Челлендж с болельщиками
Произвольная программа
14:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Три команды, в формировании состава поучаствуют болельщики и журналисты, будут юниоры: регламент Кубка Первого канала по фигурному катанию
Интересно, что за конкурс капитанов?.... Может быть, и регламент ещё опубликуют (что надо исполнить в каждом туре/конкурсе).
Нынче рано стали информацию давать,--задолго до начала турнира,--это из-за голосования, наверное. Хотят интерес подогреть. Но это и правильно!