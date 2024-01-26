Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию

С 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию.

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

1 марта, пятница

Жеребьевка

2 марта, суббота

Церемония открытия и показательные выступления

Баттл элементов / Конкурс мастерства на льду

Короткая программа

14:00

3 марта, воскресенье

Конкурс капитанов

Челлендж с болельщиками

Произвольная программа

14:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Три команды, в формировании состава поучаствуют болельщики и журналисты, будут юниоры: регламент Кубка Первого канала по фигурному катанию