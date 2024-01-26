Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию

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С 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию.

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

1 марта, пятница

Жеребьевка

2 марта, суббота

Церемония открытия и показательные выступления

Баттл элементов / Конкурс мастерства на льду

Короткая программа

14:00

3 марта, воскресенье

Конкурс капитанов

Челлендж с болельщиками

Произвольная программа

14:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. 

Три команды, в формировании состава поучаствуют болельщики и журналисты, будут юниоры: регламент Кубка Первого канала по фигурному катанию

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6 комментариев
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Баттл элементов перед КП так себе идея, особенно если участвовать будут одни и те же.
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Очень надеюсь, что ближе к турниру появится объяснение по поводу конкурса мастерства на льду и челленджа с болельщиками- что сие значит, ну и, конечно, хотелось бы узнать имена участников. Предвкушаю интересное и захватывающее действо, только не переборщили бы с ведущими.
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Челлендж с болельщиками это что-то новое!
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Считаю, конкурс капитанов тоже отличной идеей. Будет очень интересно
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Ой, хоть что-то новое добавили, а то я думала,--опять скука будет, как в прошлом году! Всё новенькое я приветствую!
Интересно, что за конкурс капитанов?.... Может быть, и регламент ещё опубликуют (что надо исполнить в каждом туре/конкурсе).
Нынче рано стали информацию давать,--задолго до начала турнира,--это из-за голосования, наверное. Хотят интерес подогреть. Но это и правильно!
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