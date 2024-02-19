Шветский о суде с Зеппельтом: «Мне удалось найти доказательства и расставить точки над «i» по всем вопросам ко мне и к российскому спорту с 2006 года»

Врач российских фигуристов Шветский рассказал подробности суда с Зеппельтом.

Ранее Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Филиппа Шветского к немецкому журналисту Хайо Зеппельту по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

работал со сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой. После этого Зеппельт в комментарии телеканалу ARD указывал на возможную причастность врача.

Никулинский суд обязал журналиста опровергнуть свои слова и взыскать с него 1 рубль.

«Суд обязывал нас найти контакты адресата и связи с ответчиком, оповещать его о материалах дела и решениях суда, что было процессуально полностью исполнено и подтверждено почтовыми данными о вручении корреспонденции в руки, в том числе две повестки на заседания суда.

Также весь процесс был продублирован в телефонной и интернет-переписке с моей стороны. В том числе все заседания и решения отображаются на интернет-сайте судов общей юрисдикции города Москвы.

Несмотря на сложность международной коммуникации, все было в рамках закона, иначе суд прекратил бы делопроизводство.

После публикации мотивировочной части Никулинским судом она так же будет направлена ответчику и, надеюсь, развеет его сомнения по поводу утверждений господина Шветского и поставит вопрос в достоверности результатов их исследования», – сказал врач.

«Несомненно, Хайо Зеппельт может оставаться при своем мнении, это его право.

Мне же удалось за два года найти доказательства и расставить точки над «i» по всем вопросам ко мне и к российскому спорту с 2006 года – года первой атаки на российский спорт, года рождения , которая через 15 лет стала венцом этой неспортивной борьбы», – добавил Шветский.

В деле Валиевой все больше странных деталей, которые не укладываются в голове. Вот они

Зеппельт о суде со Шветским: «Мы не можем и не будем никак реагировать. Меня даже не уведомили о том, что идет судебный процесс»