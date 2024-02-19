Шветский о суде с Зеппельтом: «Мне удалось найти доказательства и расставить точки над «i» по всем вопросам ко мне и к российскому спорту с 2006 года»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 Хайо Зеппельт Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Врач российских фигуристов Шветский рассказал подробности суда с Зеппельтом.

Ранее Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Филиппа Шветского к немецкому журналисту Хайо Зеппельту по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Шветский работал со сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой. После этого Зеппельт в комментарии телеканалу ARD указывал на возможную причастность врача.

Никулинский суд обязал журналиста опровергнуть свои слова и взыскать с него 1 рубль.

«Суд обязывал нас найти контакты адресата и связи с ответчиком, оповещать его о материалах дела и решениях суда, что было процессуально полностью исполнено и подтверждено почтовыми данными о вручении корреспонденции в руки, в том числе две повестки на заседания суда.

Также весь процесс был продублирован в телефонной и интернет-переписке с моей стороны. В том числе все заседания и решения отображаются на интернет-сайте судов общей юрисдикции города Москвы.

Несмотря на сложность международной коммуникации, все было в рамках закона, иначе суд прекратил бы делопроизводство.

После публикации мотивировочной части Никулинским судом она так же будет направлена ответчику и, надеюсь, развеет его сомнения по поводу утверждений господина Шветского и поставит вопрос в достоверности результатов их исследования», – сказал врач. 

«Несомненно, Хайо Зеппельт может оставаться при своем мнении, это его право.

Мне же удалось за два года найти доказательства и расставить точки над «i» по всем вопросам ко мне и к российскому спорту с 2006 года – года первой атаки на российский спорт, года рождения Камилы Валиевой, которая через 15 лет стала венцом этой неспортивной борьбы», – добавил Шветский. 

В деле Валиевой все больше странных деталей, которые не укладываются в голове. Вот они

Зеппельт о суде со Шветским: «Мы не можем и не будем никак реагировать. Меня даже не уведомили о том, что идет судебный процесс»

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15 комментариев
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а почему бы их не опубликовать?...
и не только у нас... разослать всем крупным заинтересованным изданиям, с публичным списком оных...
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Мне же удалось за два года найти доказательства и расставить точки над «i» по всем вопросам ко мне и к российскому спорту --- Ха-ха-ха!
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Почитать бы эти доказательства.🤔
Чтобы свои сомнения развеять......
Сколько же сейчас пустой болтовни вокруг((
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Российский спорт признан самым чистым в мире на территории России. Ура!
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Если уж Никулинский подключили, то предстоит хороший цирк.
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В его доказательствах фигурируют деды и клубничное повидло?
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Ответ Viks
Мне же удалось за два года найти доказательства и расставить точки над «i» по всем вопросам ко мне и к российскому спорту --- Ха-ха-ха!
ну ты мну опередил, нельзя же так)
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Ну дык в Никулинском суде Москвы вы все молодцы!
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Да никаких нет вопросов к Шветскому и давно - все настолько понятно)) А Шветский все живет к парадигме, что какие-то вопросы к нему накопились. Их нет давно, увы Шветскому.
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Ещё бы в нашем суде было иное решение! Можно было делать ставки на Шветского!))
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Кто прописал Зеппельта на территории, подведомственной Никулинскому суду❓🤔
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Ответ Геннадий Тимченко
Кто прописал Зеппельта на территории, подведомственной Никулинскому суду❓🤔
Не умничай, ведь есть еще место жительства истца. А теперь давай, пиши про ольгинских.... Заодно расскажи, кто они такие???
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Ответ sokolok
Не умничай, ведь есть еще место жительства истца. А теперь давай, пиши про ольгинских.... Заодно расскажи, кто они такие???
Так и ты подай в тот же суд на Байдена: пусть обяжет его выплатить тебе "сто тысяч миллионов" долларов... Или стесняешься пока❓🤣
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Ответ Геннадий Тимченко
Так и ты подай в тот же суд на Байдена: пусть обяжет его выплатить тебе "сто тысяч миллионов" долларов... Или стесняешься пока❓🤣
Господи, причем здесь Байден, сто тысяч миллионов, и куча твоих смайликов?
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