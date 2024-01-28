Журналист Жуков о допинг-деле Валиевой: «Изначально в разработке была версия, в которой фигурировала собака Камилы. Но от нее быстро отказались»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Журналист Жуков рассказал о версии в деле Валиевой, от которой отказались.

В допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, взятой 25 декабря 2021 года, был обнаружен триметазидин. Об этом стало известно только 7 февраля 2022-го после того, как на Олимпиаде в Пекине прошел командный турнир. 

РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение. Cпортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире. 

15 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было «загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка». 

«На самом деле версия с дедушкиным стаканом возникла под то самое заседание CAS в Пекине.

Перед заседанием нашу сторону попросили подготовить теоретическое объяснение, как в теории триметазидин мог случайно попасть в организм спортсменки. И Филиппу Шветскому (врачу фигуристов – Sports.ru) нужно было предположить, как это теоретически могло случиться.

То есть в данном случае это не какая-то непреложная истина, на которой все настаивают, а просто один из теоретических путей попадания, который на тот момент казался нашей стороне наиболее логичным. 

Кстати изначально в разработке была еще одна версия, в ней фигурировала собака Камилы. Но от нее быстро отказались, потому что это совсем вряд ли было возможно», – сказал Владислав Жуков в подкасте «По моей инфе».

Эпопея Валиевой на финише: как давно тянется, сколько медалей под вопросом и чего лишится Камила?

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40 комментариев
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Ну ладно дедушкин стакан, но собачья миска, это уж слишком, ребята…
+31
-4
+27
Ответ mold-cel
на будущее еще версии: курьер Озона, водитель Яндекс такси, домработница, сын маминой подруги, сыр маминой подруги
Байден
+24
-3
+21
на будущее еще версии: курьер Озона, водитель Яндекс такси, домработница, сын маминой подруги, сыр маминой подруги
+27
-6
+21
Удержаться не могу, у собачки съем рагу)))
+19
-2
+17
да да. Скажи еще, что собака съела кучу таблеток, а Валиева с ней целовалась
+22
-6
+16
дед не ту закладку поднял
+13
0
+13
Собака полакала из дедушкиного стакана и потом лизнула Камилу?Хорошая версия)
+12
0
+12
Дурак что ли? Нашёл время
+22
-11
+11
Каких только оправданий не придумают этой допингистке
+18
-7
+11
Точно, это всё собака виновата. Су4ка крашена!🐶
+12
-1
+11
а как на самом деле в нее допинг попал?
+10
-3
+7
Все "теоретические" объяснения, вроде стаканов и "подсыпали", звучат очень забавно на фоне того, что врач команды уже несколько раз влипал в допинг-истории со спортсменами. Некоторые из них закончились дисквалификациями.
+12
-6
+6
Чистильщик бассейна, Но у нас нет бассейна...
+6
0
+6
Ответ Влад Безруков
Байден
Обамка. Байден слишком стар, чтобы так гадить.
+7
-2
+5
"А домашнее задание съела собака".Хорошо, что отказались. Уж лучше дед😁
+7
-2
+5
Интересно, ему кто эти версии озвучивал?
+7
-2
+5
Он сам это придумывает или какие-то голоса подсказывают?
+8
-4
+4
Похоже, в итоге огребет хомячок...
+5
-1
+4
Ну как же, Лапидарность да без своих инсайдов в таком громком деле.
+6
-2
+4
Собака! - Какая это собака?!
+6
-3
+3
Кто это такой? Жуков! Чьих будешь? Каждый пытается урвать кусок славы на громком деле Камилы. В ход уже идёт всё. Позор!
+12
-9
+3
...оказалось что это собака Панина.
+5
-3
+2
А опыт Гундяева нам на что был дан? Нанопыль! Это все она! От нее не деться, не скрыться!
+3
-1
+2
Ни один уважающий себя журналист такую ахинею нести не станет!
+3
-1
+2
Ответ KristinaL
Дурак что ли? Нашёл время
Уже без разницы, решение принято и будет обнародовано 1 февраля.
+3
-1
+2
Ответ Viks
Обамка. Байден слишком стар, чтобы так гадить.
Тем более, у старого памп3рсы, утечка маловероятна🤓
+2
0
+2
Ответ Юркин Клоп
Ну ладно дедушкин стакан, но собачья миска, это уж слишком, ребята…
😂😂😂 посмеялась от души)) спасибо)
+5
-3
+2
А с собаками разве можно?
+2
-1
+1
Ответ KristinaL
Дурак что ли? Нашёл время
А Шветский и Туберидзе молодцы? Они в разгар суда давали интервью
+3
-2
+1
Настоящую пробу съела собака и пришлось с ее помощью делать другую пробу
+3
-2
+1
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