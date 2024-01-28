Журналист Жуков о допинг-деле Валиевой: «Изначально в разработке была версия, в которой фигурировала собака Камилы. Но от нее быстро отказались»

Журналист Жуков рассказал о версии в деле Валиевой, от которой отказались.

В допинг-пробе фигуристки , взятой 25 декабря 2021 года, был обнаружен триметазидин. Об этом стало известно только 7 февраля 2022-го после того, как на в Пекине прошел командный турнир.

РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение. Cпортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире.

15 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было «загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка».

«На самом деле версия с дедушкиным стаканом возникла под то самое заседание CAS в Пекине.

Перед заседанием нашу сторону попросили подготовить теоретическое объяснение, как в теории триметазидин мог случайно попасть в организм спортсменки. И Филиппу Шветскому (врачу фигуристов – Sports.ru) нужно было предположить, как это теоретически могло случиться.

То есть в данном случае это не какая-то непреложная истина, на которой все настаивают, а просто один из теоретических путей попадания, который на тот момент казался нашей стороне наиболее логичным.

Кстати изначально в разработке была еще одна версия, в ней фигурировала собака Камилы. Но от нее быстро отказались, потому что это совсем вряд ли было возможно», – сказал Владислав Жуков в подкасте «По моей инфе».

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