Журналист Жуков о деле Валиевой: «Насколько мне известно, до детектора лжи дошел только Шветский. И детектор показал, что он ответил честно»

Журналист Жуков сообщил, что Шветский отвечал на вопрос о Валиевой на полиграфе.

В декабре 2021 года российская фигуристка Камила Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Ожидается, что сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение в отношении спортсменки.

«Этери Георгиевна (Тутберидзе) сказала, что, была бы ее воля, она бы всех причастных к этой истории посадила на детектор лжи. Но на текущий момент, насколько мне известно, до детектора дошел только один человек – тот самый Филипп Шветский (врач, работавший со сборной России на Олимпиаде-2022 – Sports.ru), на которого повесили чуть ли не всех собак за это дело и за все предыдущие.

Да, он проверялся по другому поводу, в рамках суда с немецким журналистом Хайо Зеппельтом (Шветский подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Никулинский суд Москвы – Sports.ru), но тем не менее. На вопрос полиграфиста о причастности к инциденту с Камилой он ответил отрицательно. И детектор показал, что он ответил честно», – заявил журналист Владислав Жуков в подкасте «По моей инфе».

Решение суда по Валиевой – сегодня около 17:00 по мск. Онлайн

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