Журналист Жуков о деле Валиевой: «Насколько мне известно, до детектора лжи дошел только Шветский. И детектор показал, что он ответил честно»

Теги сборная России допинг женское катание Этери Тутберидзе Хайо Зеппельт Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Журналист Жуков сообщил, что Шветский отвечал на вопрос о Валиевой на полиграфе.

В декабре 2021 года российская фигуристка Камила Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Ожидается, что сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение в отношении спортсменки.

«Этери Георгиевна (Тутберидзе) сказала, что, была бы ее воля, она бы всех причастных к этой истории посадила на детектор лжи. Но на текущий момент, насколько мне известно, до детектора дошел только один человек – тот самый Филипп Шветский (врач, работавший со сборной России на Олимпиаде-2022 – Sports.ru), на которого повесили чуть ли не всех собак за это дело и за все предыдущие.

Да, он проверялся по другому поводу, в рамках суда с немецким журналистом Хайо Зеппельтом (Шветский подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Никулинский суд Москвы – Sports.ru), но тем не менее. На вопрос полиграфиста о причастности к инциденту с Камилой он ответил отрицательно. И детектор показал, что он ответил честно», – заявил журналист Владислав Жуков в подкасте «По моей инфе».

Решение суда по Валиевой – сегодня около 17:00 по мск. Онлайн

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40 комментариев
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CAS-у что на данные полиграфа, используемого для Никулинского суда г.Москвы? ))
+33
-4
+29
Если уж кого и проверять на детекторе, то первым делом саму Тутберидзе.
+27
-9
+18
насколько мне известно

----

Не, ну это железный аргумент

- Верьте мне, ведь журналист вторая из двух древнейших профессий!
+18
-3
+15
Жаль,что не все прошли детектор,особенно все,кто был связан с лабораторией
+29
-15
+14
Просто Фил сказал Жукову, что проверялся, а остальные не доложили
+14
-4
+10
В детектор лжи слабо верится. Встречал людей, которые мне врали в лицо, уверен, они легко бы прошли такую проверку... Так что это не говорит ни за, ни против.
Скорее следовало бы представить в суд максимально полную медицинскую документацию. Такая у любого врача должна быть в изобилии.
+9
-1
+8
Ответ Антон Сватковский
В детектор лжи слабо верится. Встречал людей, которые мне врали в лицо, уверен, они легко бы прошли такую проверку... Так что это не говорит ни за, ни против. Скорее следовало бы представить в суд максимально полную медицинскую документацию. Такая у любого врача должна быть в изобилии.
Да и не факт, что Шветский, действительно, проходил полиграф.
+8
-1
+7
Ответ last_guard
Если уж кого и проверять на детекторе, то первым делом саму Тутберидзе.
И саму Валиеву. Она сама точно должна знать что и когда принимала
+11
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+7
Ответ Александр Шульгин
Да ты что, Шведский вообще не поэтому судился. Лапидарный сказочник как всегда
Журналист и пишет:Да, он проверялся по другому поводу, в рамках суда с немецким журналистом Хайо Зеппельтом но тем не менее. На вопрос полиграфиста о причастности к инциденту с Камилой он ответил отрицательно. И детектор показал, что он ответил честно»,
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Журналист Жуков, Никулинский суд, полиграф - от всего этого прямо веет запахом правды.
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Не мог Шветский проверяться на полиграфе в рамках гражданского дела. Ну не применяют и не учитывают у нас суды эту процедуру.
Скорее, где-то в частном порядке прошел и результаты принес в суд. А суду на этот полиграф тоже в общем-то... параллельно.
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Ответ Al561
Допинг скорее всего подкинули конкуренты, что тут Шветский может нечестного сказать? Проверили бы всех остальных был бы такой же результат. А вот если бы спросили "про дедушку придумали?", то тогда бы кто-то посыпался
Оспади, про дедушку уж давно озвучено, что это была просто "рабочая версия" для арбитражной комиссии на ОИ, с целью хоть как-то разрулить ситуацию...Чего там сыпаться) Просто прикинули, что эта версия навскидку не хуже версий с помадами, обменами жидкостями и прочими отмазками - и озвучили. К слову сказать, если бы штаб Камилы заведомо знал, что допинг реально есть и могут на нем попасться - наверное придумали бы более правдоподобную версию...?! Чем не аргумент)
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+4
Ответ nadenki
Просто Фил сказал Жукову, что проверялся, а остальные не доложили
Филу болтать- не мешки ворочать, а этот типа эксклюзив приподнес🤕😂🤯
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Ответ Luna02
Жаль,что не все прошли детектор,особенно все,кто был связан с лабораторией
А Этери ты туда конечно не позовëшь))
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+4
Ответ bunya_hoh
Не мог Шветский проверяться на полиграфе в рамках гражданского дела. Ну не применяют и не учитывают у нас суды эту процедуру. Скорее, где-то в частном порядке прошел и результаты принес в суд. А суду на этот полиграф тоже в общем-то... параллельно.
Или Жуков соврал.
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Ответ missis-Zima
Достаточно независимого полирографа было бы для нее.С опубликованием результата.
Так вы- бы, в случае подтверждения её слов полиграфом, сказали, что не независимый))
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Интересно какой был задан вопрос, Шветский говорил что чувствует вину за инцидент с Камилой, ну в том плане что не уследил, не проконтролировал....
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Ответ Дружба11
Кто-то верит в результаты полиграфа Никулинского суда г.Москвы)? любят у нас верить в чудеса
Вот не нужно обижать Никулинский суд Москвы. Сама по себе эта новость о том, что районный суд в гражданском деле использует полиграф - вранье. Я юрист и бываю в судах Москвы (в частности, в Никулинском) почти каждый день. Как максимум, поверю что Шветский проходил полиграф где-то в частном порядке и попытался приобщить результат к гражданскому делу. Но не факт что приняли.
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Лайфхак. Когда проверяют на детекторе лжи, главное самому поверить в свою ложь )) Вот то ли дело сыворотка правды😁
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Ответ Oleandra
Жуков просто исходит в истерике.. так хочется ему обвинительного приговора и желательно, чтоб и Тутберидзе коснулось.
А Тутберидзе при чем ?
+3
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+1
Ответ Oleandra
Жуков просто исходит в истерике.. так хочется ему обвинительного приговора и желательно, чтоб и Тутберидзе коснулось.
Достаточно независимого полирографа было бы для нее.С опубликованием результата.
+6
-5
+1
Детектор стоял в Никулинском суде?
+1
0
+1
Прежде всего, полиграф - не абсолютная истина, и в судах не принимается. Второе - есть проба, она положительная, и что теперь? Ничего. Этери может предлагать хоть на кол всех посадить, это не меняет факта, что в россии допинг не расследуется и не наказывается.
+10
-9
+1
Обсуждаем чушь. ДЛ ни в одном суде мира в суде не применяется и показания не учитываются. ЭТ надо бы знать это.
+8
-7
+1
Ответ missis-Zima
Достаточно независимого полирографа было бы для нее.С опубликованием результата.
вот для наших так называемых журналистов и надо ввести полиограф - ненавидите ли вы Тутберидзе всеми фибрами души?
+13
-13
0
Клим Саныч, моё почтение
0
0
0
Кто-то верит в результаты полиграфа Никулинского суда г.Москвы)?
любят у нас верить в чудеса
+4
-4
0
Ответ Маргарита Михайловна
Валиева так хорошо научилась врать что обманет любой детектор лжи.
Тётя Рита, вы ####? Камилу никто не проверял на детекторе, это незаконно т.к.она несовершеннолетняя.
И Жуков говорит о Шветском, а не о Валиевой.
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Важно понять, какие конкретно вопросы были заданы на полиграфе. Формулировка "причастность к инциденту" крайне широкая для трактовок
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-4
0
Ответ bunya_hoh
Не мог Шветский проверяться на полиграфе в рамках гражданского дела. Ну не применяют и не учитывают у нас суды эту процедуру. Скорее, где-то в частном порядке прошел и результаты принес в суд. А суду на этот полиграф тоже в общем-то... параллельно.
верно, только раз журналист ссылается на результат полиграфа, он же не со слов врача это написал,а надеюсь с решения-хотя надо очень договориться с судом,чтобы как вы правы результаты полиграфа по ГРАЖДАНСКОМУ делу оценивались судом как доказательство по делу в решении.
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