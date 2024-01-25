Зеппельт о суде со Шветским: «Мы не можем и не будем никак реагировать. Меня даже не уведомили о том, что идет судебный процесс»

Хайо Зеппельт прокомментировал решение российского суда в отношении него.

Ранее Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск врача Филиппа Шветского к немецкому журналисту Хайо Зеппельту по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Шветский работал со сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой. После этого Зеппельт комментировал ситуацию на телеканале ARD и указывал на возможную причастность врача.

Никулинский суд обязал журналиста опровергнуть свои слова и взыскать с него 1 рубль.

«Судебный процесс проходил без участия предполагаемого ответчика, меня даже не уведомили о том, что идет судебный процесс. Мы не можем и не будем никак реагировать на это разбирательство.

Мы уже заявляли ранее, что, согласно нашим исследованиям, утверждения господина Шветского весьма сомнительны. Больше нам добавить нечего», – сказал Зеппельт.