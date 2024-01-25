Зеппельт о суде со Шветским: «Мы не можем и не будем никак реагировать. Меня даже не уведомили о том, что идет судебный процесс»

Теги Хайо Зеппельт Филипп Шветский Фигурное катание

Хайо Зеппельт прокомментировал решение российского суда в отношении него.

Ранее Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск врача Филиппа Шветского к немецкому журналисту Хайо Зеппельту по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Шветский работал со сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой. После этого Зеппельт комментировал ситуацию на телеканале ARD и указывал на возможную причастность врача.

Никулинский суд обязал журналиста опровергнуть свои слова и взыскать с него 1 рубль.

«Судебный процесс проходил без участия предполагаемого ответчика, меня даже не уведомили о том, что идет судебный процесс. Мы не можем и не будем никак реагировать на это разбирательство.

Мы уже заявляли ранее, что, согласно нашим исследованиям, утверждения господина Шветского весьма сомнительны. Больше нам добавить нечего», – сказал Зеппельт.

 

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ну зеппельт.... попрощайся с сберкнижкой и дачей под саранском! )))
+9
-1
+8
Игнорировать решение Никулинского районного суда - да это все равно что игнорировать суд Божий. Покайся, окаянный, пока не поздно!
+9
-3
+6
А господин Шветский говорит, что уведомлял. Может, и письма приложит?
+3
0
+3
Цирк)) Такие вопросы нужно решать в международных инстанциях, доказывать свою правоту, требовать нормальную компенсацию, а этот иск на 1 рубль похож на какое-то шоу.
+5
-2
+3
Как же так, а Шветский ждёт вербального общения.
+1
0
+1
Разве может проходить суд без ответчика? Это " Без меня меня женили" У судьи должна быть справка, что повестка вручена.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий