Пресс-служба «Игр Будущего» опровергла участие Валиевой в роли почетной гостьи

Пресс-служба «Игр Будущего-2024» опровергла информацию о том, что фигуристка Камила Валиева посетит мероприятие в качестве почетной гостьи.

Ранее о возможном участии Валиевой в этом статусе сообщило издание «Вечерняя Казань».

«Это надо в «Вечернюю Казань» обращаться, раз они сказали. У нас такой информации нет», – заявили в пресс-службе соревнований.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг.

«Игры Будущего» – соревнования, объединяющие классический спорт и киберспорт. Они пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта.