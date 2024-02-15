Пресс-служба «Игр Будущего» опровергла участие Валиевой в роли почетной гостьи

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Игры Будущего Фигурное катание

Пресс-служба «Игр Будущего-2024» опровергла информацию о том, что фигуристка Камила Валиева посетит мероприятие в качестве почетной гостьи.

Ранее о возможном участии Валиевой в этом статусе сообщило издание «Вечерняя Казань».

«Это надо в «Вечернюю Казань» обращаться, раз они сказали. У нас такой информации нет», – заявили в пресс-службе соревнований.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг.

«Игры Будущего» – соревнования, объединяющие классический спорт и киберспорт. Они пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта.

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27 комментариев
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У этих игр нет Будущего.
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Оставили бы уже Камилу в покое,ну или разобрались бы сначала что можно,а что нельзя

Игра будущего организовывает минспорт,тут явно мимо
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Цена молчания.
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Вот это и есть истинная цена той "поддержки", о которой два года трубили из каждого утюга. Будет ли у Камилы желание возвращаться в этот террариум единомышленников два года спустя?
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Поддержали ...
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А что не позвали? Ждем 8 лет дисвала и бана всех фигуристов от международки лет на 30. И Навка пусть берет. Будет аншлаг! Точно же будет! И на Спартикиаду надо было позвать, как национального героя! И к награждению привлечь! А чо...Интервью, автографы...Кстати на днях еду в Питер, везу заказной торт. К кому обратиться в Сапсане, чтобы торт положили в холодильник?
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«Это надо в «Вечернюю Казань» обращаться, раз они сказали. И поэтому они ее с аккредитации встречали 😂
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вот она информационная проституция)))
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Ответ Уфимские ведомости
Поддержали ...
Ну, а что вы хотели? Камиле продлить бан?
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Ответ Ir_rish
Вот это и есть истинная цена той "поддержки", о которой два года трубили из каждого утюга. Будет ли у Камилы желание возвращаться в этот террариум единомышленников два года спустя?
Гадюшник!!
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Ответ Ir_rish
Вот это и есть истинная цена той "поддержки", о которой два года трубили из каждого утюга. Будет ли у Камилы желание возвращаться в этот террариум единомышленников два года спустя?
А что надо было сделать? Поддержать Камилу и подставить под многолетний бан федерацию? Ну и заодно Ками дискфу продлить ещё года на четыре?
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+2
Ответ Назар Игорь
Ещё пару месяцев назад на руках носили и дифирамбы пели, сегодня спешат принять участие в травле, кто больнее пнëт. "Люди, люди... Порождение крокодилов. Ваши слëзы - вода, ваши поцелуи - кинжалы в грудь" (Шиллер).
А в чëм тут пинок? Вопросы действительно к газете, которая вбрасывает непроверенную информацию.
+3
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+2
Ответ rbb
А что не позвали? Ждем 8 лет дисвала и бана всех фигуристов от международки лет на 30. И Навка пусть берет. Будет аншлаг! Точно же будет! И на Спартикиаду надо было позвать, как национального героя! И к награждению привлечь! А чо...Интервью, автографы...Кстати на днях еду в Питер, везу заказной торт. К кому обратиться в Сапсане, чтобы торт положили в холодильник?
Золотые медали в кас проиграли, теперь ваде Камила неинтересна.
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+1
Ответ Roman Roman
кто-то просто пропуск выдал, а раструбили "почётный гость"...
Чтобы смотреть игры будущего в качестве зрителя пропуск не нужен, нужно купить билет .
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Ответ pastrova.r.v_2000@kgeu.ru
Чтобы смотреть игры будущего в качестве зрителя пропуск не нужен, нужно купить билет .
а она собиралась смотреть? скорее фейсом посветить
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И? Новость-то в чём? Ясное дело, что Камиле запрещено участвовать в официальном статусе в спортивных мероприятиях с государственной поддержкой. Наш трусливый спортивный серпентарий пока так и не решился на разрыв отношений с вада, моком и прочими - поэтому будут строго исполнять все требования и решения мок, вада и кас. Есть, конечно, прецедент ЦСКА и Федотова, но это исключение. А остальной наш спорт по-прежнему ждет милостыни и одобрения от Белого Бваны.
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Ответ Xxx_Fss
Оставили бы уже Камилу в покое,ну или разобрались бы сначала что можно,а что нельзя Игра будущего организовывает минспорт,тут явно мимо
Ну так может нужно 2 года не надувать воздушный шар, а тщательно расследовать? Не?
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Да вот это поворот, кто и зачем раструбил
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Ответ Evgenia Sokolova
вот она информационная проституция)))
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Это не наше будущее ?
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Ответ Lerochka
А что надо было сделать? Поддержать Камилу и подставить под многолетний бан федерацию? Ну и заодно Ками дискфу продлить ещё года на четыре?
Мы и так в многолетнем бане. Честнее сказать - в вечном бане. Нужно просто принять реальность и начать жить своей жизнью (без оглядки на мок, кас, ису и прочих).
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кто-то просто пропуск выдал, а раструбили "почётный гость"...
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