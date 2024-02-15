Дмитрий Васильев о защите Валиевой в CAS: «Это позор. Ведь дело в престиже страны. Это проигрыш функционеров российского спорта»

Теги сборная России допинг CAS Дмитрий Васильев женское катание Политика ТАСС Камила Валиева Биатлон

Дмитрий Васильев назвал позором защиту фигуристки Камилы Валиевой в CAS.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

«Я считаю, что это позор. Ведь дело в престиже страны. Валиева – своеобразный символ российского спорта, и позор, что мы спустя рукава отнеслись к этой проблеме. Надо было всем всерьез навалиться и привлечь серьезных зарубежных адвокатов. Так что это проигрыш не Валиевой, а функционеров российского спорта.

Найденный у Валиевой препарат, насколько я знаю, ни на что не влияет. Значит, это можно было охарактеризовать как случайное применение, ведь на ее результат он никак не повлиял. Так что вы творите? Вы через эту девочку расправились с российским спортом, я это так и воспринимаю

Они настолько двуличные, что это кошмар. Они же сами разрушают систему регулирования, игнорируя свое же законодательство. Они под себя подкладывают мину замедленного действия», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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31 комментарий
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Он на 100% прав, я до сих в шоке от того, как Камилу защищали. Поверить не могу, что это не диверсия, просто так не бывает чтобы защита сделала только хуже.
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Перед ОИ Валиеву так и преподносили, а когда дело дошло до защиты, то в первую очередь подумали, как защитить себя.
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престиж, которого давно нет)
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Путин больше не хочет функционеров. Путину теперь нада чтобы спорт в России стал некоммерческим. (Троекратное ура)
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А Сихарулидзе там отчитался, как у нас все хорошо по всем фронтам. Функционеры сидят, ушки прижав, зарплату получают, все у них хорошо, главное, чтобы не трогали.
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+6
Ответ Anton Sobolev
Путин больше не хочет функционеров. Путину теперь нада чтобы спорт в России стал некоммерческим. (Троекратное ура)
Кстати, здесь с ним сложно не согласиться. Я думаю, что вмешательство государства в спорт высоких достижений, то бишь, коммерческий, спорт только создает проблемы. Задача государства в спортивной сфере - давать всем гражданам больше возможностей заниматься спортом для поддержания здоровья, а не субсидировать современные версии гладиаторских зрелищ.
Понятно, что то, что он говорит, и что он реально думает и делает - вещи очень часто совершенно между собой не связанные.
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Это проигрыш функционеров российского спорта - почему же их ? Если они спасли всех кроме Валиевой , и командного золота . Кто нибудь еще пострадал из них ? - нет !!!
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Ответ Manukello
Позор это глотать допинг, признаться перед судом что да, употребляла, а потом два года с наглыми глазами выходить на старты с чистыми спортсменами как будто так ничего и не было
И называть себя Олимпийской чемпионкой!
+9
-5
+4
Ответ Maturmalai
Кстати, здесь с ним сложно не согласиться. Я думаю, что вмешательство государства в спорт высоких достижений, то бишь, коммерческий, спорт только создает проблемы. Задача государства в спортивной сфере - давать всем гражданам больше возможностей заниматься спортом для поддержания здоровья, а не субсидировать современные версии гладиаторских зрелищ. Понятно, что то, что он говорит, и что он реально думает и делает - вещи очень часто совершенно между собой не связанные.
Ой, да чтобы быть политиком, достаточно просто говорить "мы не должны делать плохих вещей, и должны делать хорошие". Как уж тут не противоречить-то действиям своим. Но да: национализация спорта это очередной коммерческий проект от тех, кто в конкурентный бизнес не умеет по определению.
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0
+4
Позор это глотать допинг, признаться перед судом что да, употребляла, а потом два года с наглыми глазами выходить на старты с чистыми спортсменами как будто так ничего и не было
+26
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+3
Я не понимаю, почему молчат фармацевтические компании? Им такую антирекламу делают уже два года, обвиняя их препараты в бесполезности! Может, фармкомпаниям пора уже подать на этих говорящих голов в суд за клевету?
+10
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Когда же он выйдет из "патриотического запоя" и начнет петь не за что платят, а то, что думает на самом деле. О престиже вспомнил, а когда взрослые соратники этого типа пичкали запрещенным препаратом, который ни на что не влияет по его мнению тоже думали о престиже ...тьфу..
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ну, функционеры у нас всегда были, есть и будут позорными...(не беру огульно во внимание царскую Россию и СССР)
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Ты ведь тоже функционер, значит это и твоё поражение. Или в этой ситуации ты предпочитаешь дистанцироваться? Васильев, ты сам двуличный тип, чемпион по переобувания в воздухе.
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Потому что бенефициары от этой истории сидят в том числе и среди наших спортивных чиновников. Неплохо было бы проверить всех, у кого внезапно доходы увеличились.
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он вроде все это уже говорил раньше. Что-то подозрительно, что он знает как отмазываться надо было.
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Престиж страны на международной арене и так закопан по самое не могу, а на внутренней полноценно обеспечивается культом личности руководителя и государственным террором. К чему здесь защищать Камилу?
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Так изначально было понятно, кого назначат виновным,
- Что ВАЛИть будут ВАЛИеву, а не "Команду тутберидзе"
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Когда уже оставят в покое Камилу. После драки кулаками не машут. Дайте ей спокойно отдохнуть, зачем из пустого в порожнее переливать свои эмоции?
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Престиж еще кое кто портит, имя которого не называют
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С учетом того, что через франц.офис, скорее всего, вывели очень много бюджетных денег, то функционеры точно не в проигрыше.
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Вот именно, что позор!!! Васильев совершенно прав!!! Но, что тут говорить, потеряли выдающуюся, гениальную спортсменку на весь мир !!! Такие редко рождаются!!! Вот и оставайтесь теперь с обыкновенными, нормальными, средними спортсменками. Уж, теперь бы позаботились, нашли бы каток для тренировок!!! Камиле нужно тренироваться!!! Услышьте!!!
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Так или иначе, слили лучшую фигуристку, при чем так , что как разб йница , должна прятаться. Фу.
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Защита, конечно, облажалась, но Васильев сам еще тот юриспрудент.
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Позор, это когда половина спортсменов допингисты. А их жалеют, им поют дифирамбы, назначают на руководящие должности, засовывают в ГД. Вот позор нашей страны.
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