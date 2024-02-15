Дмитрий Васильев о защите Валиевой в CAS: «Это позор. Ведь дело в престиже страны. Это проигрыш функционеров российского спорта»

Дмитрий Васильев назвал позором защиту фигуристки Камилы Валиевой в CAS.

Ранее Спортивный арбитражный суд ( ) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

«Я считаю, что это позор. Ведь дело в престиже страны. Валиева – своеобразный символ российского спорта, и позор, что мы спустя рукава отнеслись к этой проблеме. Надо было всем всерьез навалиться и привлечь серьезных зарубежных адвокатов. Так что это проигрыш не Валиевой, а функционеров российского спорта.

Найденный у Валиевой препарат, насколько я знаю, ни на что не влияет. Значит, это можно было охарактеризовать как случайное применение, ведь на ее результат он никак не повлиял. Так что вы творите? Вы через эту девочку расправились с российским спортом, я это так и воспринимаю

Они настолько двуличные, что это кошмар. Они же сами разрушают систему регулирования, игнорируя свое же законодательство. Они под себя подкладывают мину замедленного действия», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Показания Валиевой в суде – хаос: сгущенка, варенье, пирожные от деда, намек на подставу от соперниц