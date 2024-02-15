«У вас слишком много точек». Гендиректор ФФКР Коган – на просьбу журналистов «расставить точки над i» в деле Валиевой

Гендиректор ФФКР уклонился от ответа на вопрос о деле Камилы Валиевой.

В Магнитогорске проходит жеребьевка Спартакиады. Перед ее началом журналисты обратились к гендиректору Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александру Когану с просьбой «расставить точки над i в деле Валиевой».

«У вас слишком много точек», – ответил Коган.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг, ее результаты начиная с 25 декабря 2021-го были аннулированы.

Показания Валиевой в суде – хаос: сгущенка, варенье, пирожные от деда, намек на подставу от соперниц