«У вас слишком много точек». Гендиректор ФФКР Коган – на просьбу журналистов «расставить точки над i» в деле Валиевой
Гендиректор ФФКР уклонился от ответа на вопрос о деле Камилы Валиевой.
В Магнитогорске проходит жеребьевка Спартакиады. Перед ее началом журналисты обратились к гендиректору Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александру Когану с просьбой «расставить точки над i в деле Валиевой».
«У вас слишком много точек», – ответил Коган.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг, ее результаты начиная с 25 декабря 2021-го были аннулированы.
Показания Валиевой в суде – хаос: сгущенка, варенье, пирожные от деда, намек на подставу от соперниц
Могу помочь с точками .
Самый главный вопрос который волнует всех вопросы по медалям .
Второй вопрос: почему если вы не собирались защищать ее два года, зачем разрешили ей кататься на наших турнирах и ставили высокие компоненты.
Третий вопрос: кто поставили ее в командник с сомнительной пробой и на кп и пп?
Четвертные вопрос : почему слили только все на 15- летнюю Валиеву ?
Пятый вопрос: почему даже не попытались защитить не только карьеру 15 летнее девочки, но отстоять командное золото?
Еще главный вопрос функции тренера и функции врачей . И это только малая часть вопросов!
а с чего у неё компы должны быть низкие??? они не "с потолка" должны рисоваться... сколько накатывала - столько и получала!!!... а остальным "под неё" и рисовали компы... как раз "с потолка"... 9ки с несколькими падениями... твою дивизию... и понятно теперь зачем...
и что что ты "попадёшь на пьедестал"??? кому твой "пьедестал" нужен, если сообщение о нём будет на второй полосе, одной строчкой, фамилии через запятую??? ... Валиева - основным хэдлайнером фигурки была... да и сейчас есть... только без "допуска"...