«У вас слишком много точек». Гендиректор ФФКР Коган – на просьбу журналистов «расставить точки над i» в деле Валиевой

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Гендиректор ФФКР уклонился от ответа на вопрос о деле Камилы Валиевой.

В Магнитогорске проходит жеребьевка Спартакиады. Перед ее началом журналисты обратились к гендиректору Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александру Когану с просьбой «расставить точки над i в деле Валиевой».

«У вас слишком много точек», – ответил Коган.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг, ее результаты начиная с 25 декабря 2021-го были аннулированы.

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58 комментариев
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бессовестные и точка
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Этим вопросом давно должен был заинтересоваться Следственный комитет или прокуратура, и провести расследование!
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После потери командного золота и разрушения карьеры лидера женской сборной, у порядочного руководителя не хватило бы совести оставаться на своем посту
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Ответ Lasto
У них было заявление, во-первых. Во-вторых, они не сторона этого дела.
Кто поставил Валиеву с зависшей пробой в обе проги командника? Это тоже не их дело?
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Почему молчат спорт чиновники? ФФКР совсем уже совесть потеряли.
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Позор и точка, совсем совесть потеряли, делают вид, будто ничего не произошло
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Ответ Fair_play
После потери командного золота и разрушения карьеры лидера женской сборной, у порядочного руководителя не хватило бы совести оставаться на своем посту
да насрать им на людей, для них своё собственное бытие в лакшери важнее
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Почему Коган до сих пор работает в Федре?! Именно при нем поставили в команду Валиеву с непроверенной пробой! Надоела эта безнаказанность! Почему чиновникам позволено делать все, что им вздумается без последствий?!
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И все эти точки болевые, к сожалению...
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А у них уже все точки расставлены и не надо им больше вопросов про Камилу задавать. Я так поняла из слов Когана. Не нервировать их. Камила отвечает за все точки. Все четыре года. И команда тоже потерей честно заработанного золота
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ГРУСТНО — И ТОЧКА
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какой же это позор...
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Ответ sergey2022
Этим вопросом давно должен был заинтересоваться Следственный комитет или прокуратура, и провести расследование!
За этим не заржавеет. Объявят в розыск коллегию CAS, из ВАДы с ИСУ людей еще. А толку?
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Коган как уж на сковородке. В его то возрасте. Испанский стыд.
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Жаль, что у Вас, господин Коган, нет ни одной точки.
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«У вас слишком много точек». А у федерации типо нет никаких не точек не вопросов никому .
Могу помочь с точками .
Самый главный вопрос который волнует всех вопросы по медалям .
Второй вопрос: почему если вы не собирались защищать ее два года, зачем разрешили ей кататься на наших турнирах и ставили высокие компоненты.
Третий вопрос: кто поставили ее в командник с сомнительной пробой и на кп и пп?
Четвертные вопрос : почему слили только все на 15- летнюю Валиеву ?
Пятый вопрос: почему даже не попытались защитить не только карьеру 15 летнее девочки, но отстоять командное золото?
Еще главный вопрос функции тренера и функции врачей . И это только малая часть вопросов!
+12
-4
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Молодец дядя. У него вообще никаких точек нет. Все прекрасно. Ничего расставлять не надо
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Ответ Fair_play
После потери командного золота и разрушения карьеры лидера женской сборной, у порядочного руководителя не хватило бы совести оставаться на своем посту
к примеру, как у Горшкова...
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Ожидаемо, гнать их всех оттуда надо, засиделись без дела, деньги распиливая
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Выглядит это как, была спортсменка и нет спортсменки. Было золото ОИ, и нет его. Жесть и многоточие
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«У вас слишком много точек», – ответил Коган.--- Так поставь одну, ссыкло.
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А как ты хотел, г-н Коган? Это дело касается престижа Российского спорта!!!!
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«У вас слишком много точек», – ответил Коган.--- У нас слишком много Коганов.
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Зато у вас сплошные пробелы да вопросительные знаки.
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Ответ Anisu
Он не списке ВАДА как допинг, а как запрещённое вещество, якобы из-за поболее. Но если вы и ваша ВАДА располагаете исследованиями, в которых доказано что ТМЗ даёт преимущества в спорте, можете явиться их миру
Он в списке ВАДА, она спортсменка, мы на берегу договорились соблюдать правила ВАДА. Если ВАДА по глупости решит запретить помидоры, российским спортсменам придется отказаться от помидоров. Просто потому что это необходимое условие, чтобы соревноваться за пределами страны
+3
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Ответ Maturmalai
За этим не заржавеет. Объявят в розыск коллегию CAS, из ВАДы с ИСУ людей еще. А толку?
Надо к окружении Камиллы Валиевой внимательно присмотреться
+10
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+3
А у вас,как обычно,полная безответственность.
+2
0
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Ответ pastrova.r.v_2000@kgeu.ru
«У вас слишком много точек». А у федерации типо нет никаких не точек не вопросов никому . Могу помочь с точками . Самый главный вопрос который волнует всех вопросы по медалям . Второй вопрос: почему если вы не собирались защищать ее два года, зачем разрешили ей кататься на наших турнирах и ставили высокие компоненты. Третий вопрос: кто поставили ее в командник с сомнительной пробой и на кп и пп? Четвертные вопрос : почему слили только все на 15- летнюю Валиеву ? Пятый вопрос: почему даже не попытались защитить не только карьеру 15 летнее девочки, но отстоять командное золото? Еще главный вопрос функции тренера и функции врачей . И это только малая часть вопросов!
"Второй вопрос:"
а с чего у неё компы должны быть низкие??? они не "с потолка" должны рисоваться... сколько накатывала - столько и получала!!!... а остальным "под неё" и рисовали компы... как раз "с потолка"... 9ки с несколькими падениями... твою дивизию... и понятно теперь зачем...
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Хамство
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Ответ pastrova.r.v_2000@kgeu.ru
Должны были ставить по факт или меньше даже . зачем ей ставить высокие компоненты и высокие места если по факту ее все равно обнулили . А те кто в том момент не смог получить 1 место или попасть на пьедестал :(
какая разница - обнулят или нет.... у неё уровень катания - небо и земля с остальными... просто рядом никого нет из действующих... её и так на "вторые места", в прошлом сезоне, "задвинули" из-за неясности с решением...

и что что ты "попадёшь на пьедестал"??? кому твой "пьедестал" нужен, если сообщение о нём будет на второй полосе, одной строчкой, фамилии через запятую??? ... Валиева - основным хэдлайнером фигурки была... да и сейчас есть... только без "допуска"...
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