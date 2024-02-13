Камила Валиева прибыла в Казань, где пройдет турнир «Игры будущего»
Фигуристка Камила Валиева была замечена в Казани.
Об этом сообщает «Вечерняя Казань». Вместе с Валиевой в Казань прибыл олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.
21 февраля в этом городе начнутся «Игры будущего» – международный мультиспортивный фиджитал-турнир, который объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.
В первом турнире «Игры будущего» примут участие 256 команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 16 инновационных дисциплинах.
По информации «Вечерней Казани», Валиева станет почетной гостьей турнира.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года за допинг. Ее результаты с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу – были аннулированы.
В деле Валиевой все больше странных деталей, которые не укладываются в голове. Вот они
У Валиевой нашли еще и анаболик – он на примете у WADA. Это «русский секрет из 80-х»
Вердикт вынесен, и что это ещё за " почетная гостья"?! Иначе как глупостью
всё это не назовёшь ((
Лично мне не понятно и поведение девушки. Камила, ты же не безмозглая кукла, думай..........
Организационный комитет по подготовке и проведению Игр Будущего был создан Министерством спорта Российской Федерации
Какую реакцию вы ожидаете? Подставила команду, должны носить на руках!? Но есть и те, кто это делает