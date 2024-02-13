Камила Валиева прибыла в Казань, где пройдет турнир «Игры будущего»

Фигуристка Камила Валиева была замечена в Казани.

Об этом сообщает «Вечерняя Казань». Вместе с Валиевой в Казань прибыл олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

21 февраля в этом городе начнутся «Игры будущего» – международный мультиспортивный фиджитал-турнир, который объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первом турнире «Игры будущего» примут участие 256 команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 16 инновационных дисциплинах.

По информации «Вечерней Казани», Валиева станет почетной гостьей турнира.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года за допинг. Ее результаты с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу – были аннулированы.

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