Камила Валиева прибыла в Казань, где пройдет турнир «Игры будущего»

Теги сборная России женское катание Никита Нагорный Камила Валиева Игры Будущего Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева была замечена в Казани.

Об этом сообщает «Вечерняя Казань». Вместе с Валиевой в Казань прибыл олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

21 февраля в этом городе начнутся «Игры будущего» – международный мультиспортивный фиджитал-турнир, который объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первом турнире «Игры будущего» примут участие 256 команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 16 инновационных дисциплинах.

По информации «Вечерней Казани», Валиева станет почетной гостьей турнира. 

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года за допинг. Ее результаты с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу – были аннулированы. 

В деле Валиевой все больше странных деталей, которые не укладываются в голове. Вот они

У Валиевой нашли еще и анаболик – он на примете у WADA. Это «русский секрет из 80-х»

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112 комментариев
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Только у нас дисквалифицированая за допинг спорсменка может стать почётной гостьей турнира...
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-38
+77
Почетным гостем спортивного мероприятия под названием "Игры будущего" стала спортменка, дисквалифицированная за допинг. Нет слов.
+83
-25
+58
Кто и что именно упёрто хочет доказать, по существу провалив дело фигуристки в CAS?
Вердикт вынесен, и что это ещё за " почетная гостья"?! Иначе как глупостью
всё это не назовёшь ((
Лично мне не понятно и поведение девушки. Камила, ты же не безмозглая кукла, думай..........
+68
-18
+50
Как ее мама только отпустила одну и за рубеж
+59
-20
+39
Да уж, почетнее гостя трудно придумать. Скорее звучит как издевательство.
+38
-12
+26
Ответ Александр Шульгин
Зачем они ее туда потащили совсем у них " те кто принимает решения" нет совести. Оставьте девчонку в покое хоть на пару тройку недель, а лучше месяцев. Не таскайте ее по вашим мероприятиям как (хотел написать обидно слово но не буду). Жалко уже Камилу становится реально, эти в покое не оставят.
деньги....думаю семья не отказывается
+26
-5
+21
Ну всё, теперь будут каждый её шаг отслеживать: куда съездила, где поучаствовала. Если ей запретили соревноваться, это же не значит, что надо теперь дома ещё 2 года сидеть
+31
-14
+17
Ответ Лизавета Анна -Мария
Кто и что именно упёрто хочет доказать, по существу провалив дело фигуристки в CAS? Вердикт вынесен, и что это ещё за " почетная гостья"?! Иначе как глупостью всё это не назовёшь (( Лично мне не понятно и поведение девушки. Камила, ты же не безмозглая кукла, думай..........
О чём вы? Она за 2 года не додумалась хотя бы формально извиниться перед командой.
+29
-13
+16
Ответ Frenki Mason
Розовые очки сними. Думаешь на западе все идеальные и только у нас такие все ужасные. У них куча спортсменов допинг в открытую едят и ничего
Вот только никто из спортсменов которые отбывают дисквалификацию героев не делает
+21
-6
+15
Ответ Frenki Mason
Розовые очки сними. Думаешь на западе все идеальные и только у нас такие все ужасные. У них куча спортсменов допинг в открытую едят и ничего
При чем тут Запад? Я про нашу страну говорю и за неё переживаю. Зачем нам на Запад ориентироваться?
+24
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+15
Ответ exitor
Комментарий удален модератором
При чем тут запад когда сама халатно себя вела и не знает откуда у нее допинг (хотя похоже что кормили ее вполне специально раз и других препаратов достаточно). Патриотизм не должен застилать разум.
+31
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+13
Они прям выискивают мероприятия, куда можно ее впихнуть по новым правилам
+22
-10
+12
Главное, чтобы, как почётный гость, не награждала никого.

Организационный комитет по подготовке и проведению Игр Будущего был создан Министерством спорта Российской Федерации
+15
-3
+12
Третья часть Марлезонского балета, Камила не виновата, вы все придумали, Виноват дедушка, Камилу признали виновной, но мы все равно будем чествовать её как героя! Зазеркалье
+17
-6
+11
ей же запретили получать финпнсы как спортсменке а не как певички или ведущей и прочее...вот так будут финансировать
+13
-2
+11
Ответ Александр Шульгин
Зачем они ее туда потащили совсем у них " те кто принимает решения" нет совести. Оставьте девчонку в покое хоть на пару тройку недель, а лучше месяцев. Не таскайте ее по вашим мероприятиям как (хотел написать обидно слово но не буду). Жалко уже Камилу становится реально, эти в покое не оставят.
может, Камила сама хочет. Не за закрытыми дверями же ей сидеть
+14
-4
+10
Ответ Frenki Mason
Из кого лепят героев у них у всех исключения терапевтические есть)
А при чем тут ТИ?Если есть ТИ,значит все законно.Если бы Валиевой ТИ оформили,то к ней и вопросов бы не было
+15
-5
+10
Ответ Лизавета Анна -Мария
Кто и что именно упёрто хочет доказать, по существу провалив дело фигуристки в CAS? Вердикт вынесен, и что это ещё за " почетная гостья"?! Иначе как глупостью всё это не назовёшь (( Лично мне не понятно и поведение девушки. Камила, ты же не безмозглая кукла, думай..........
Думать надо было, когда пытались с адвокатом прикрыться дедушкой, которого и след простыл через 2 года.
+21
-12
+9
Ответ Olga.t
Конечно, Камила не должна сидеть взаперти в квартире, ей нужно общение, посещение различных мероприятий. Но, кмк, проблема в том, что никто сейчас на 100% не понимает в чем она ограничена. Например, можно ли ей посещать официальные спортивные соревнования, если она будет сидеть зрителем на трибуне? И много других вариантов...
Ну вы и скажите,может ей ещё туалет по расписание посещать.Почему это она не может на трибунах находиться?Глупости!!
+11
-3
+8
Зачем они ее туда потащили совсем у них " те кто принимает решения" нет совести. Оставьте девчонку в покое хоть на пару тройку недель, а лучше месяцев. Не таскайте ее по вашим мероприятиям как (хотел написать обидно слово но не буду). Жалко уже Камилу становится реально, эти в покое не оставят.
+21
-14
+7
Ответ natali5228
Комментарий удален модератором
Да мне ее жалко стало так как понятно что ее и дальше будут использоваь в своих целях все начиная от родственников заканчивая чиновниками. Главное что бы не сорвалась она, а это на таком фоне может быть. Не надо ей пока в публичность, не надо.
+8
-1
+7
Ответ Лизавета Анна -Мария
Думать надо всегда.
Если бы семья думала самостоятельно и адвоката бы нашла, который бы защищал интересы Валиевой, а ни кого угодно, но только не её. Зато на территории России она незаслуженно обиженная завистниками. Только непонятно чему в таком случае завидовать.
+12
-5
+7
Ответ Дружба11
А кому что не понятно, "они" знают,что она знает (что и кто ее подставил от допинга до псевдозащиты в КАСе,начиная с версии,которую ей дали (считай навязали) на берегу) и ЗНАЕТ!!! она как ее подставили-ибо гарантировали ей другой расклад,мозги промывали, и теперь задабривают-не волнуйтесь-легче ей от этих мероприятий не становится и мозги у нее есть, Отказаться она не может-увидят,что игнорит, закипешуют, могут и меры принять для защиты шкур своих. Относитесь поспокойнее.Ками пока никуда не деться от них.
Если коротко - ее купили
+8
-2
+6
Ответ Александр Иванов
Молодчина! Невиновный человек не должен прятаться. Прячутся пусть организаторы и исполнители подставы. Да и от кого и от чего Камиле прятаться? От своих болельщиков?)) А несколько сотен хейтеров на всю Россию - это просто смех, их мнение не имеет абсолютно никакого значения.
все правильно сказал! Прячутся пусть те, кто прячут за Камилой свои тайны. Матыцины и прочие заказчики статей на спросте.
+16
-11
+5
Ответ Tata777
деньги....думаю семья не отказывается
Сейчас не думаю, деньги у нее и так есть. Тут именно для пиара и это очень и очень плохо
+11
-6
+5
Ответ russalka
Комментарий скрыт
Какая еще травля? Налицо возведение допингистки в ранг героя страны.
+11
-7
+4
Ответ Olga.t
А должна отказаться?
Ее дело, конечно. Интересно, как ее представлять будут? ЧР, ЧЕ, ОЧ, жертва коварного запада?
+5
-1
+4
Ответ Olga.t
Конечно, Камила не должна сидеть взаперти в квартире, ей нужно общение, посещение различных мероприятий. Но, кмк, проблема в том, что никто сейчас на 100% не понимает в чем она ограничена. Например, можно ли ей посещать официальные спортивные соревнования, если она будет сидеть зрителем на трибуне? И много других вариантов...
Читайте кодекс ВАДА и все станет ясно. Ками может тренироваться за свой счет или счет частных спонсоров, выступать на ледовых шоу с некоторыми предосторожностями, участвовать в меропрятиях.
+3
0
+3
Ответ russalka
Комментарий скрыт
Камила может рассказать правду.
Какую реакцию вы ожидаете? Подставила команду, должны носить на руках!? Но есть и те, кто это делает
+6
-3
+3
Ответ Александр Шульгин
Сейчас не думаю, деньги у нее и так есть. Тут именно для пиара и это очень и очень плохо
денег много не бывает..тем более понимают что всё
+5
-2
+3
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