Боксер Лебедев о дисквалификации Валиевой: «Смешали спорт и политику. Рад, что наша власть не пересматривает ни призовые, ни результаты Олимпиады»

Теги сборная России допинг Денис Лебедев Олимпиада-2022 женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Денис Лебедев высказался о дисквалификации фигуристки Валиевой на 4 года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву и аннулировал все ее результаты с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Сборная России лишилась первого места в командном турнире Олимпиады-2022, где выступала Валиева. Международный союз конькобежцев (ISU) присудил России бронзу. 

«Полностью поддерживаю высказывание (пресс-секретаря президента РФ) Дмитрия Пескова: ситуация беспрецедентная, смешали спорт и политику.

Я рад, что наша власть не пересматривает ни призовые, ни результаты тех Игр – для нас они остаются такими же. Все остальное на суд божий, господь всем судья», – сказал экс-чемпион мира по боксу. 

В деле Валиевой все больше странных деталей, которые не укладываются в голове. Вот они

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43 комментария
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Не знаю кто по его мнению и что смешал. Но в башке у него точно намешано чего-то.
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Где политика в том, что найден запрещённый препарат? Хоть бы молчал, если голова отбита.
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А этот лжедесантик не смешивает спорт с политикой, когда на ринге одевает тельняшку и берет?
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Он вообще в курсе, что там с Валиевой произошло?Или он настолько заторможен, что не успел узнать, что там полное фиаско, сокрушительное поражение, что в этот раз не козни запада точно?
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Очередной кормушник, сказал по линии партии, получи пирожок
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Ответ Nomer22
Не знаю кто по его мнению и что смешал. Но в башке у него точно намешано чего-то.
Взбито
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Наверно часто били по голове, впрочем главное усек, не отнимет власть призовые
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ну пускай какой-то российский спортсмен усомнится в разумности сво ПУБЛИЧНО. Посмотрим как политика и спорт не будут смешиваться
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много его по башке лупили...
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Ваша власть не пересматривает результаты олимпиады, потому что не уполномочена. Ваша власть исполняет решения КАС.
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Блин, справедливости ради - допинг же был. Камилу жаль.
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Теперь осталось только чтобы Валиеву поддержал дружбан Лебедева, лидер Подольской ОПГ Лучок
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Призовые и за чёгинцев возвращало государство, а не сам спортсмен и не отнимало няшки за лжепобеды.
Вряд ли это хорошо
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Положительную пробу и букет веществ тоже политикой объяснит?)
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Неплохо объяснил: главное в корыто меньше не наливайте, тогда мы на все согласные.
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призовые....так, если бы власть из своего кармана платила или отчитывалась, а то - у нее общий карман - российский
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Ответ Марк Мельников
Взбито
Выбито точнее. Ну или отбито. Можете выбирать.
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Коктейль "Слеза патриота": Смешайте спорт, политику и допинг по вкусу.
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Боксёр, чё с него взять то
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Если мы не пересматривает результаты игр и призовые, то почему Валиева должна отбывать дисквалификацию?! Давайте будем последовательными, пусть девочка и дальше катается!
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> они смешали
> наша ВЛАСТЬ не пересматривает вознаграждения за СПОРТ

Это просто эталонное двоемыслие))) прям по Оруэллу)
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Эти возмущения ему надо в Кремль адресовать, там источник проблем. Спорт и судьбы спортсменов были принесены в жертву амбиции одного конкретного геостратега
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Как же мы все ждали мнение боксера Лебедева! Почти с тем же нетерпением, как сторожа Сергеева.
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Разве наша власть не лишила Валиеву звания чемпионки России? А результаты Олимпиады власть не может, наверное, пересматривать в одиночку. Хотя не знаю.
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