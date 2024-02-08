Боксер Лебедев о дисквалификации Валиевой: «Смешали спорт и политику. Рад, что наша власть не пересматривает ни призовые, ни результаты Олимпиады»

Денис Лебедев высказался о дисквалификации фигуристки Валиевой на 4 года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву и аннулировал все ее результаты с 25 декабря 2021 года – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Сборная России лишилась первого места в командном турнире Олимпиады-2022, где выступала Валиева. Международный союз конькобежцев (ISU) присудил России бронзу.

«Полностью поддерживаю высказывание (пресс-секретаря президента РФ) Дмитрия Пескова: ситуация беспрецедентная, смешали спорт и политику.

Я рад, что наша власть не пересматривает ни призовые, ни результаты тех Игр – для нас они остаются такими же. Все остальное на суд божий, господь всем судья», – сказал экс-чемпион мира по боксу.

В деле Валиевой все больше странных деталей, которые не укладываются в голове. Вот они