Валиева интересовалась жиросжигателем Mega Fat Burner перед Олимпиадой-2022 в Пекине
Камила Валиева интересовалась жиросжигателем Mega Fat Burner перед Пекином-2022.
Об этом она сообщила во время заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Спортсменка сказала, что всегда проверяла все препараты и добавки через специальное приложение РУСАДА. Если препарат там не находился, то она отправляла запрос в само РУСАДА, чтобы точно знать, нет ли в его составе чего-нибудь запрещенного.
Так, например, в январе 2022 года перед Олимпиадой Валиева интересовалась у РУСАДА по поводу жиросжигателя Mega Fat Burner.
Рудковская считает, что Валиевой надо похудеть. Это бестактно, спорно или уместно?
Какой талантливый ребенок и интересный спорт высокого уровня, где не нужны не командный доктор, ни целая ФМБА, ни тренер, для понимания потребности и выбора.
Доктор обелен V
Тренер обелен V
Федералы очищены V
Спортсмен самодур V
- с тренером: нужен ли он в данный момент в этой фазе нагрузок
- с доктором: не пересекается ли его эффект с ранее выписанными 60 препаратами, не будет ли он бесполезен, тем более для несовершеннолетними, не будет ли негативный эффект.
- с ЦСП и ФМБА свериться, является ли данный препарат одобренным для использования спортсменом сборной команд, что давно в инструкциях сборника указывается.
Если это не делается, это и странно и ужасно характеризует небрежное отношение спортсмена к потреблению БАДов и препаратов.
Главный тренер и его помощница Даниила Марковна об этом знать не знали. Они мыли руки.
Дальше открываем дело Михаила Казелина, узнаем, что врач сборной, "уполномоченный осуществлять медико-биологическое обеспечение спортсменов" не мог выдать или рекомендовать не только какой-то совершенно левый чудо-препарат, что не проходит через ФМБА, но и даже "левые партии" проходящих.
= спортсменка на свой страх и риск принимала (собиралась принимать) данный препарат.