Валиева интересовалась жиросжигателем Mega Fat Burner перед Олимпиадой-2022 в Пекине

Теги сборная России допинг РУСАДА CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева интересовалась жиросжигателем Mega Fat Burner перед Пекином-2022.

Об этом она сообщила во время заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Спортсменка сказала, что всегда проверяла все препараты и добавки через специальное приложение РУСАДА. Если препарат там не находился, то она отправляла запрос в само РУСАДА, чтобы точно знать, нет ли в его составе чего-нибудь запрещенного.

Так, например, в январе 2022 года перед Олимпиадой Валиева интересовалась у РУСАДА по поводу жиросжигателя Mega Fat Burner.

Рудковская считает, что Валиевой надо похудеть. Это бестактно, спорно или уместно?

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47 комментариев
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Ну, логично - если ешь пирожные, то потом нужен жиросжигатель )).
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Сама в 15 лет ищет и назначает себе медикаменты и БАДы?
Какой талантливый ребенок и интересный спорт высокого уровня, где не нужны не командный доктор, ни целая ФМБА, ни тренер, для понимания потребности и выбора.

Доктор обелен V
Тренер обелен V
Федералы очищены V
Спортсмен самодур V
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похоже Русада ее и топит
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Ну так после пирожных, мороженого и липтона - неудивительно 😂
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Есть препараты, которые Валиева НЕ принимала? А то, судя по анализам, она прям кладезь для фармакологических кампаний.
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Зачем нужен жиросжигатель, если там нагрузки физические и так все выжигают? Тем более Тутберидзе у них последние йогурты отберет и жестко на весах проверит!
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Mega Fat Burger
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Ответ Oleandra
Ну и что тут ужасного?
Ну, например, для применения жиросжигателя стоит посоветоваться на тему:
- с тренером: нужен ли он в данный момент в этой фазе нагрузок
- с доктором: не пересекается ли его эффект с ранее выписанными 60 препаратами, не будет ли он бесполезен, тем более для несовершеннолетними, не будет ли негативный эффект.
- с ЦСП и ФМБА свериться, является ли данный препарат одобренным для использования спортсменом сборной команд, что давно в инструкциях сборника указывается.

Если это не делается, это и странно и ужасно характеризует небрежное отношение спортсмена к потреблению БАДов и препаратов.
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походу все чинуши и иные деятели, которые тут на днях проклинали и плевали на всех, новую методичку изучают, что то не слышно их
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Все время виноватой Валиеву пытаются взрослые тети сделать! И окружение как всегда ни при чем, белое и пушистое! Все уже все понимают, откуда ветер дует!
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И что криминального в том, что спортсменка направляет запрос в РУСАДА по поводу какого-либо препарата? Это доказывает, что Валиева внимательно следила за тем, что принимает из медикаментов.
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И что, что интересовалась? Там запрещена что ли?
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Ответ Wini Chemin
похоже Русада ее и топит
как минимум в деле...
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Вот! А вы говорите пирожное)
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я бы из за одного названия "Mega Fat Burner" обходил это стороной
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И после этого мы должны поверить в тортики со сгущенкой. Ей-богу, стакан был лучшей версией.
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Когда закончит кататься её разнесёт - моё почтение. По ней видно, особенно по щекам, что склонна к полноте.
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Какой-то неоднозначный портрет вырисовывается Валиевой, будто она и ее окружение было готово на ВСЕ ради побед. Неизвестно, сколько в этом деле чьей вины и ответственности. Правду узнаем через лет 30-50
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Ответ Благочестивый Goody
Есть препараты, которые Валиева НЕ принимала? А то, судя по анализам, она прям кладезь для фармакологических кампаний.
В нашей повседневной еде побольше химии, поверьте.
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очень хочется верить, что камила когда нибудь расскажет правду. а то скинули все на неё и даже не пытались как-то защитить.
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Думаю просто попросили ее сказать, что такой добавкой действительно интересовалась, а на самом деле ... Сейчас все стрелки главное от ТШТ отвести, иначе, уверен, полетят не только ТШТ, но и другие спортсменки и головы чиновников повыше!
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Когда обожрался дедкиных пирожных
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Эта Валуева уже достала!😬
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И шоколадкой Аленушка.

Главный тренер и его помощница Даниила Марковна об этом знать не знали. Они мыли руки.
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Так это хорошо, что спрашивала!
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Если честно, то как-то всегда было непонятно, почему фигуристки сидят на диетах и ничего не едят. Там же такие нагрузки, что по калориям можно вообще жрать как не в себя и худеть
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А есть информация, о дате сдачи теста до чр? Теоретически можно просчитать возможную дату попадания допинга. Тем более, там же вроде именно метаболиты обнаружены, значит допинг попал не в даты проведения ЧР, а раньше.
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Ответ Oleandra
а откуда вы знаете, что она с врачом не советовалась?
А это еще проще, открываем госзакупки, находим (не находим) там Mega Fat Burner и любые "переводы" на русском. Результатов - 0, значит ФМБА не закупала, как и другие учреждения.

Дальше открываем дело Михаила Казелина, узнаем, что врач сборной, "уполномоченный осуществлять медико-биологическое обеспечение спортсменов" не мог выдать или рекомендовать не только какой-то совершенно левый чудо-препарат, что не проходит через ФМБА, но и даже "левые партии" проходящих.

= спортсменка на свой страх и риск принимала (собиралась принимать) данный препарат.
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Ответ Благочестивый Goody
Есть препараты, которые Валиева НЕ принимала? А то, судя по анализам, она прям кладезь для фармакологических кампаний.
"для фармакологических кампаний" или компаний?
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Ответ Благочестивый Goody
Есть препараты, которые Валиева НЕ принимала? А то, судя по анализам, она прям кладезь для фармакологических кампаний.
В нас во всех такое количество химии, поверьте, но кому мы интересны.
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