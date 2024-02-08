Валиева интересовалась жиросжигателем Mega Fat Burner перед Олимпиадой-2022 в Пекине

Камила Валиева интересовалась жиросжигателем Mega Fat Burner перед Пекином-2022.

Об этом она сообщила во время заседания в Спортивном арбитражном суде ( ).

Спортсменка сказала, что всегда проверяла все препараты и добавки через специальное приложение РУСАДА. Если препарат там не находился, то она отправляла запрос в само РУСАДА, чтобы точно знать, нет ли в его составе чего-нибудь запрещенного.

Так, например, в январе 2022 года перед Олимпиадой Валиева интересовалась у по поводу жиросжигателя Mega Fat Burner.

Рудковская считает, что Валиевой надо похудеть. Это бестактно, спорно или уместно?