«Несмотря на слабое сердце, он 2 часа ехал к спортсменке, чтобы отвезти ее в ледовый дворец в 200 м от ее дома». ISU в CAS утверждал, что дед Валиевой не мог возить ее на тренировки

ISU в CAS утверждал, что дед Валиевой не мог сопровождать ее на тренировки.

Сегодня Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой. Ранее фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

По версии Валиевой, запрещенный препарат мог попасть к ней с десертом, который приготовил для нее дедушка (Геннадий Соловьев, отец бывшего партнера ее матери).

Из показаний матери Валиевой следует, что она обращалась к Соловьеву с просьбой сопровождать Камилу до ледового дворца, чтобы обеспечить ее безопасность («чтобы никто не знал ее домашнего адреса»), так как однажды спортсменку преследовали мужчины-поклонники, «чтобы познакомиться».

Также он должен был присутствовать на тренировках на случай, если спортсменка получит травму.

Сторона ISU утверждала, что эти доводы не соответствуют действительности.

«Несмотря на то, что у Соловьева слабое сердце и он перенес четыре сердечных приступа, он каждый день по два часа ехал к спортсменке, чтобы отвезти ее в ледовый дворец, который находится в 200 м от ее дома», – говорится в документе CAS.

Показания Валиевой в суде – хаос: сгущенка, варенье, пирожные от деда, намек на подставу от соперниц