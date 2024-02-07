«Несмотря на слабое сердце, он 2 часа ехал к спортсменке, чтобы отвезти ее в ледовый дворец в 200 м от ее дома». ISU в CAS утверждал, что дед Валиевой не мог возить ее на тренировки

Теги сборная России допинг ISU CAS женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

ISU в CAS утверждал, что дед Валиевой не мог сопровождать ее на тренировки.

Сегодня Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой. Ранее фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 

По версии Валиевой, запрещенный препарат мог попасть к ней с десертом, который приготовил для нее дедушка (Геннадий Соловьев, отец бывшего партнера ее матери). 

Из показаний матери Валиевой следует, что она обращалась к Соловьеву с просьбой сопровождать Камилу до ледового дворца, чтобы обеспечить ее безопасность («чтобы никто не знал ее домашнего адреса»), так как однажды спортсменку преследовали мужчины-поклонники, «чтобы познакомиться».

Также он должен был присутствовать на тренировках на случай, если спортсменка получит травму. 

Сторона ISU утверждала, что эти доводы не соответствуют действительности. 

«Несмотря на то, что у Соловьева слабое сердце и он перенес четыре сердечных приступа, он каждый день по два часа ехал к спортсменке, чтобы отвезти ее в ледовый дворец, который находится в 200 м от ее дома», – говорится в документе CAS. 

Показания Валиевой в суде – хаос: сгущенка, варенье, пирожные от деда, намек на подставу от соперниц

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41 комментарий
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Что за фанфик я читаю…
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С каждой новостью становится все печальнее. Взрослые люди просто дружно утопили Камилу - девочку на шаре...и виновата осталась только она одна.
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Мда, сегодня просто непаханое поле для годных комментов..)
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Все отправляемся на поиски супер деда
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Ответ Есения Скокова
С каждой новостью становится все печальнее. Взрослые люди просто дружно утопили Камилу - девочку на шаре...и виновата осталась только она одна.
При этом топила ее же мама! 🥲
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Сложно не согласиться с ISU...
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Запутали уже. То он не существовал, то ездил 2 часа туда и ещё 2 обратно. После четырёх приступов. Каждый день. И торты при этом пёк. И от поклонников защищал.
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4 сердечных приступа😳 тем более непонятно, почему отказались в обследовании. Такое 100% видно на обычном экг
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Дедушка с четырьмя сердечными приступами исполняет работу телохранителя... Что может быть курьëзнее.
Кевин Костнер нервно курит в сторонке.
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Так где сам дед-то? Пусть признаются уже, где прикопали несчастного Соловьева🤔
Драма превратилась в трагедию, которая всё больше превращается в чёрную комедию, уж пардон
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Так следы запутывал.
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Дедушка-фантом, обрастающий все более удивительными подробностями и деталями, он вообще в природе существует? Кто-нибудь его видел?
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Дед-сердечник-бодигард )).
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Конечно не мог, деда же не существует
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Боже, какой бред.. И смешно и грустно одновременно.
Представляете, да? Предположим, есть какой-то мужик. У этого мужика есть сын. Этот сын - партнёр женщины. У женщины есть дочь. Дочь занимается фигурным катанием. И вот этот наш первоначальный мужик переносит 4 сердечных приступа, но ездит к этой вот дочке женщины своего сына на другой конец города и делает ей десерты.
Ни одного видео с этим мужиком и Камилой нет. Хотя в наше время камеры понатыканы просто везде, у всех дверей, выходов и входов. Мужик на слушания как свидетель не явился. С ним пообщаться у обвинения не вышло, только с его представителями и только по электронной почте.
Прекрасная версия, оскара в студию за лучший сценарий к фантастическому триллеру!
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Ответ Lennuci
4 приступа не равно 4 инфарктам.
не равно, но у него ещё две операции на сердце было, по этому же тексту
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Это ISU ещё про Тикнизяна не слышал.
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Ответ fillette
Дед-сердечник-бодигард )).
Голливуд отдыхает ☝
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мвахахахахахаха)))))))))))
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Ответ Reggi
Так где сам дед-то? Пусть признаются уже, где прикопали несчастного Соловьева🤔 Драма превратилась в трагедию, которая всё больше превращается в чёрную комедию, уж пардон
да жив вроде, только виллу на берегу Комо у него отобрали)
+3
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+2
Ответ Аля Иванова
Ну, если правда, как тут писали , что он ехал из деревни Лукошкино в Новой Москве, то там езды не 2 часа, а час.
Так туда обратно и будет 2.
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Ответ VSA_19
4 сердечных приступа😳 тем более непонятно, почему отказались в обследовании. Такое 100% видно на обычном экг
4 приступа не равно 4 инфарктам.
+2
-1
+1
Ответ Аля Иванова
Ну, если правда, как тут писали , что он ехал из деревни Лукошкино в Новой Москве, то там езды не 2 часа, а час.
Возможно 2 часа это туда-обратно
+1
0
+1
И всё бы, наверно, могло быть иначе, если б не эти ужасные пробки...
+1
0
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да уж при сердечно-сосудистой паталогии у деда -он не только десерты готовил, но и регулярно якобы 2 часа тратил на дорогу к внучке возить ребенка, а ребенок в 200 метрах от места назначения-сказочный бред конечно сообразили,явно люди не знакомы что такое сердечно-сосудистая паталогия и как с ней живется сердечнику
+1
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Ну, если правда, как тут писали , что он ехал из деревни Лукошкино в Новой Москве, то там езды не 2 часа, а час.
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Девочку подставили взрослые
Заставили молчать, лгать ... и бросили на произвол судьбы
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Желаю всем таких заботливых отцов бывших партнеров матери
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Ответ Есения Скокова
С каждой новостью становится все печальнее. Взрослые люди просто дружно утопили Камилу - девочку на шаре...и виновата осталась только она одна.
Так она и не против , чтобы её топили , раз ничего не отрицает
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"Спасибо деду за победу"...
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