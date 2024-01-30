Ольга Бузова: «Валиева – достояние России. Она олимпийская чемпионка, и тут даже нечего обсуждать»

Ольга Бузова назвала фигуристку Камилу Валиеву достоянием России.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021-го. Сборная России лишилась золота в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022.

«Мое сердце и моя любовь сейчас полностью отданы Камиле! Вы знаете, что я ее поддерживала еще на Олимпиаде. И там все время ее в чем‑то пытались уличить, оболгать и просто завидовали. Но мы всей Россией встали на ее защиту и показали Камиле и всему миру, как мы не даем в обиду своих.

Она тогда выиграла золото. Она уникальна, талантлива и гордость нашей страны. Травля и ложь, которые сейчас продолжают лить на Камилу, ужасны. Она олимпийская чемпионка, и тут даже нечего обсуждать. Она обладательница заслуженной золотой медали. И ее никто не вправе забрать у Камилы и нашей страны. Камила Валиева – достояние России», – сказала певица и телеведущая Ольга Бузова.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?