Ольга Бузова: «Валиева – достояние России. Она олимпийская чемпионка, и тут даже нечего обсуждать»
Ольга Бузова назвала фигуристку Камилу Валиеву достоянием России.
Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021-го. Сборная России лишилась золота в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022.
«Мое сердце и моя любовь сейчас полностью отданы Камиле! Вы знаете, что я ее поддерживала еще на Олимпиаде. И там все время ее в чем‑то пытались уличить, оболгать и просто завидовали. Но мы всей Россией встали на ее защиту и показали Камиле и всему миру, как мы не даем в обиду своих.
Она тогда выиграла золото. Она уникальна, талантлива и гордость нашей страны. Травля и ложь, которые сейчас продолжают лить на Камилу, ужасны. Она олимпийская чемпионка, и тут даже нечего обсуждать. Она обладательница заслуженной золотой медали. И ее никто не вправе забрать у Камилы и нашей страны. Камила Валиева – достояние России», – сказала певица и телеведущая Ольга Бузова.
Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?
По вине этой самой Камилы.
Какая ложь и клевета, если она не отрицала допинг и даже рассказала, что дед в пироженку засунул. И если взять эту версию за правду, что смешно( нет), то это халатность, по вине которой наши чистые спортсмены лишились заслуженного звания ОЧ.
У России есть Бузова, еще Лоза.
Джигурда готов?