Ольга Бузова: «Валиева – достояние России. Она олимпийская чемпионка, и тут даже нечего обсуждать»

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Ольга Бузова назвала фигуристку Камилу Валиеву достоянием России.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021-го. Сборная России лишилась золота в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022.

«Мое сердце и моя любовь сейчас полностью отданы Камиле! Вы знаете, что я ее поддерживала еще на Олимпиаде. И там все время ее в чем‑то пытались уличить, оболгать и просто завидовали. Но мы всей Россией встали на ее защиту и показали Камиле и всему миру, как мы не даем в обиду своих.

Она тогда выиграла золото. Она уникальна, талантлива и гордость нашей страны. Травля и ложь, которые сейчас продолжают лить на Камилу, ужасны. Она олимпийская чемпионка, и тут даже нечего обсуждать. Она обладательница заслуженной золотой медали. И ее никто не вправе забрать у Камилы и нашей страны. Камила Валиева – достояние России», – сказала певица и телеведущая Ольга Бузова.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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115 комментариев
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Кто угодно комментирует, но не тренер дисквалифицированной спортсменки.
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Теперь ждём веское слово Джигурды
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Оляяяя, медаль забрали у Вики, Ниикты, Насти, Саши и Марка- фамилии ты наверняка их не знаешь.
По вине этой самой Камилы.
Какая ложь и клевета, если она не отрицала допинг и даже рассказала, что дед в пироженку засунул. И если взять эту версию за правду, что смешно( нет), то это халатность, по вине которой наши чистые спортсмены лишились заслуженного звания ОЧ.
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Ахаха, кто там легенду дурдома-2 заказывал?)
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Это последний аргумент в пользу Валиевой!
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Ну вот пришла и разрулила все авторитетно. А то вада, дедушка..
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Вторые сутки на исходе... Высказались все, кроме ТШТ! Уже даже не прилично...
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Достояние России-это Карелин, например. Немов. Попов. Плющенко, Ягудин.. Но никак не грязная спортсменка, лишившая сборную золота.
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Ответ Ярик01
Кто угодно комментирует, но не тренер дисквалифицированной спортсменки.
тренер же сказала, что мороженое ела, чай пила, стаканы после дедушки не мыла, короче сама виновата. Конвеер Тутберидзе работает дальше, отсутствия Валиевой Георгиевна даже не заметит.
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Ответ sergei71
Комментарий скрыт
Да не приведи Господи для Анютки и других наших фигуристов такой славы.
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Наконец-то по-настоящему экспертное мнение.
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Ответ Маргарита Михайловна
Это последний аргумент в пользу Валиевой!
по значимости)
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Весь сайт ждёт комментарии по теме только от Тутберидзе, но та куда-то исчезла.
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ага, вот и Оленька, до конца списка обзвона недолго , остались Киркоров, Джигурда, Волочкова)
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Давайте соберём вместе Липницкую, Сотникову, Загитову и Валиеву и попросим их предъявить золотые медали ОИ. Кто не предъявит, тот не олимпийский чемпион.
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Камила, решение суда фигня, главное, что Бузова и Лоза, считают тебя ОЧ.
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Главные козыри спортс приберег напоследок)))
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И зачем правительство платило бешенные деньги иностранным адвокатам.?
У России есть Бузова, еще Лоза.
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Господи, Оля, ну ты то куда? не лезь в то, в чём не понимаешь
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Кто такая Бузова? Что полезного она сделала для России, что присвоила себе право говорить от её имени?
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Ответ Утренняя Аврора
Все как будто сошли с ума.
Похоже, им выдали разнарядку...
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Она выиграла золото - не она, а команда. Никто эту медаль не может забрать - так и забирать нечего. Оля, прежде чем что то пафосно вещать, выучи матчасть. 🤦‍♀️
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А вот и Бузова подъехала. Лучшая певица страны. Нам ее мнение очень очень важно. Мы не спали, мы все ждали.😁😁😁😁
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Ольгин спич просто набор фраз. Она мне ,кажется , даже не вникла за что Ками лишили золота. И влепили дискву. Оле некогда. Она очень занятой человек.🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Ответ Маргарита Михайловна
Это последний аргумент в пользу Валиевой!
Не. А что скажет Ивлеева и мнение рэпера Vacio в носке последней инстанции будет основным🤣🤣🤣
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А Бузова - пятикратный лауреат Грэмми
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Эта-то куда лезет?!! Мало ей, что ли, половин?)
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в бой пошла тяжелая артиллерия!)
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Все как будто сошли с ума.
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Нда, кого только не тяпают дать комментарий, пока Тутберидзе с мыслями второй день собирается.

Джигурда готов?
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