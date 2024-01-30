Александр Тихонов: «За Валиеву я всем бы им бошки поотрывал. Девочке исковеркали судьбу, и это вина ее окружения»

Александр Тихонов эмоционально высказался об итогах допинг-дела Камилы Валиевой.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021-го.

«У нас друзей нет, мы в этом давно убедились. Когда я был главой федерации биатлона, у меня все стояли по стойке смирно. А сейчас какая страна к нам относится нормально? Назовите хоть одну страну. Я не сомневался в решении, которое принял CAS. Обращусь к спортсменам: не слушайте никого, не подставляйте сами себя, это ваша судьба! Четыре года дисквалификации – это очень много.

Еще один момент. Раз уже сейчас такая политическая ситуация, давайте организуем такие игры, которые будут лучше олимпийских. Мы разве не можем сделать медали из чистого золота? Свои награды, призовые, открытые чемпионаты России. Кто захочет – приедет.

В России огромные возможности, на днях прошел Кубок Ивана Ярыгина, в мире нет турнира по борьбе, который был бы рядом с соревнованием в Красноярске. Это говорит о том, что в стране, в том числе в регионах – Челябинске, Омске – есть возможности проводить отличные соревнования.

А за Валиеву я всем бы им бошки поотрывал. Девочке исковеркали судьбу, и это вина ее окружения, а не самой фигуристки. Моему поколению всегда говорили, что на турнирах нельзя пить воду из открытой бутылки на столе, ни в коем случае. А за последние 30 лет никого из руководителей и тренеров за допинг не наказали, поэтому в самое ближайшее время надо принимать закон о допинге.

Валиевой же надо разобраться со своим окружением и выявить виновного, чтобы он понес наказание. А самой фигуристке выделить компенсацию до конца ее дней за фееричное выступление на Олимпиаде», – сказал четырехкратный чемпион по биатлону Александр Тихонов.

На Олимпиаде-2022 Россия стала победителем командного турнира с Валиевой в составе. Из-за дисквалификации фигуристки команда переместилась на третье место.

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

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