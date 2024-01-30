Александр Тихонов: «За Валиеву я всем бы им бошки поотрывал. Девочке исковеркали судьбу, и это вина ее окружения»

Теги Александр Тихонов сборная России допинг Союз биатлонистов России Олимпийская сборная России CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Биатлон

Александр Тихонов эмоционально высказался об итогах допинг-дела Камилы Валиевой.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты начиная с 25 декабря 2021-го.

«У нас друзей нет, мы в этом давно убедились. Когда я был главой федерации биатлона, у меня все стояли по стойке смирно. А сейчас какая страна к нам относится нормально? Назовите хоть одну страну. Я не сомневался в решении, которое принял CAS. Обращусь к спортсменам: не слушайте никого, не подставляйте сами себя, это ваша судьба! Четыре года дисквалификации – это очень много.

Еще один момент. Раз уже сейчас такая политическая ситуация, давайте организуем такие игры, которые будут лучше олимпийских. Мы разве не можем сделать медали из чистого золота? Свои награды, призовые, открытые чемпионаты России. Кто захочет – приедет.

В России огромные возможности, на днях прошел Кубок Ивана Ярыгина, в мире нет турнира по борьбе, который был бы рядом с соревнованием в Красноярске. Это говорит о том, что в стране, в том числе в регионах – Челябинске, Омске – есть возможности проводить отличные соревнования.

А за Валиеву я всем бы им бошки поотрывал. Девочке исковеркали судьбу, и это вина ее окружения, а не самой фигуристки. Моему поколению всегда говорили, что на турнирах нельзя пить воду из открытой бутылки на столе, ни в коем случае. А за последние 30 лет никого из руководителей и тренеров за допинг не наказали, поэтому в самое ближайшее время надо принимать закон о допинге.

Валиевой же надо разобраться со своим окружением и выявить виновного, чтобы он понес наказание. А самой фигуристке выделить компенсацию до конца ее дней за фееричное выступление на Олимпиаде», – сказал четырехкратный чемпион по биатлону Александр Тихонов.

На Олимпиаде-2022 Россия стала победителем командного турнира с Валиевой в составе. Из-за дисквалификации фигуристки команда переместилась на третье место.

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

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53 комментария
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когда ты был главой федерации биатлона, половину своего срока в Европе прятался по обвинению в посредничестве на заказное убийство и дрожал, чтобы не вернули в Россию
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Так и отрывай бошки окружению Валиевой которое подсунуло ей эту отраву, все только поддержат это мероприятие.
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Ну хоть первый про окружение сказал. Почему они молчат интересно? Уже настолько далекие люди от Камиллы высказались
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давайте организуем такие игры, которые будут лучше олимпийских - с преферансом, балеринами, медведями, на кубок имени Тихонова из 50 кг золота и серебра! Чемпионам шуба в подарок, за второе место - шапка, за третье - варежки!
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Ответ A K
И снова загадка: почему же к нам все не относятся нормально? Случилось что?
А как к нам нормально относится, когда такие, как Тихонов делают "фееричные" заявления про пожизненные блага для Валиевой, чуть ли не богиню из нее делают
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И снова загадка: почему же к нам все не относятся нормально? Случилось что?
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Дед только сейчас протрезвел или смирительную рубашку сняли?
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А кому Тихонов головы оторвал когда на допинге попались биатолонисты Пылева, Старых, Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова, Дмитрий Ярошенко, Логинов?
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Ответ Ебздрогыч
давайте организуем такие игры, которые будут лучше олимпийских - с преферансом, балеринами, медведями, на кубок имени Тихонова из 50 кг золота и серебра! Чемпионам шуба в подарок, за второе место - шапка, за третье - варежки!
не забудь цыганей и балалайку
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А вот и медали из чистого золота подъехали. Прямо будто мой предыдущий комментарий прочитал.
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Опять кто то подлил, как обычно.
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Медали из золота, дайте денег мы все организуем, кто захочет тот приедет, а кто нет, нам больше останется)
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Ну так а в чем проблема поехать и "оторвать бошки"? Или это очередной псевдопатриотический пук в лужу?
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Ответ Ебздрогыч
давайте организуем такие игры, которые будут лучше олимпийских - с преферансом, балеринами, медведями, на кубок имени Тихонова из 50 кг золота и серебра! Чемпионам шуба в подарок, за второе место - шапка, за третье - варежки!
И про VIP шатер не забыть, с водкой и селедкой
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сколько людей уже высказалось. Только от тех кого это напрямую касается (спортсменка, тренерский штаб, команда юристов что над этим работала) ничего. Ну кроме загадочного видео с песенкой
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Да зачем нужны какие то соревноваия?
Определить победителей по звонку из АП и осыпать всех золотом с головы до ног.
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Ответ Назар Игорь
Так и отрывай бошки окружению Валиевой которое подсунуло ей эту отраву, все только поддержат это мероприятие.
Еще больше поддержат, если г-н Тихонов от своей головы избавится по примеру Курта Кобейна
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Как я уже писал. Факт допинга есть, решение суда есть. Юристы наши никакие вообще.
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"А за Валиеву я всем бы им бошки поотрывал" и чего мешает? Лапки? Или просто балабол?
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Осталось понять какому именно окружению он хочет бошку оторвать.Деду что ли?
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Давай, дядь Саш, рви. Тем более, что виновные никуда не уехали.
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Оторвите себе, но нечего отрывать у вас, видимо
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Вот окружение точно прошерстить надо.
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Ответ smoky eyes
А вот и медали из чистого золота подъехали. Прямо будто мой предыдущий комментарий прочитал.
листал вниз и думал когда хоть кто-нибудь этот эпик про медали из золота откомментирует.
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Так оторви головы, организуй игры, сделай призовой фонд. Кроме трепа ничего. Старпер.
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Ответ Иван Иванов
за фееричное выступление на Олимпиаде? Что в команднике что в личке валялась...
В комманднике именно фантастическое выступление. В ваших мечтах валялась.
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денежную компенсацию допингистке до конца ее дней за то, что попалась на допинге?)) думаю, что российский народ в едином порыве поддержит это мудрое решение!)
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Ответ Ебздрогыч
Валиевой же надо разобраться со своим окружением и выявить виновного, чтобы он понес наказание. Вспомнилось: Запомни, Шарапов... Наказания без вины не бывает! Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться и пистолеты не разбрасывать, где попало. Ясно? Так что .. наказания без вины не бывает, Шарапов..
Да, этот Жеглов всеми силами хотел засадить невиновного человека, а когда Шарапов проявил смекалку и упорство в расследовании - включил заднюю.
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Ответ vika27
Ну хоть первый про окружение сказал. Почему они молчат интересно? Уже настолько далекие люди от Камиллы высказались
Они "работают дальше" на ТК Пятница
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Ответ Назар Игорь
Так и отрывай бошки окружению Валиевой которое подсунуло ей эту отраву, все только поддержат это мероприятие.
Так он про окружение и говорит.
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