Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Вынесение решения за 2 месяца – это очень быстро для CAS. Думаю, он не хочет дальше затягивать»

Юрист Анна Анцелиович считает, что CAS не хочет затягивать дело Камилы Валиевой.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что вердикт в отношении российской фигуристки ожидается к концу января 2024 года.

«Думаю, что решение правда будет в январе, я так понимаю, что они хотят вынести решение до очередной годовщины Олимпиады, которая проходила в 2022 году.

Вынесение решения за два месяца – это очень быстро для CAS. Думаю, что арбитры испытывают давление со стороны общественности, федераций, спортсменов, что дело тянется долго.

Все ждут решения по судьбе золота Олимпиады, большое количество сторон заинтересовано, поэтому, думаю, CAS не хочет дальше затягивать это дело», – сказала Анцелиович.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин, о чем стало известно в феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине. Там фигуристка выиграла командный турнир, но награждение не состоялось из-за начала расследования.