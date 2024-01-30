МОК: «Дело Валиевой доказывает необходимость рассмотрения роли, которую играет окружение спортсменов в допинг-делах»

В МОК заявили, что дело Валиевой подчеркивает зависимость несовершеннолетних атлетов от окружения.

Накануне Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать за допинг российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года.

Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. На момент сдали положительной допинг-пробы Валиевой было 15 лет.

«Этот случай и его обстоятельства являются еще одним доказательством необходимости рассмотрения роли, которую играет окружение спортсменов в допинговых делах.

Если спортсмены несовершеннолетние, то они еще больше зависят от своего окружения», — заявили в пресс-службе .

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