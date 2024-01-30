МОК: «Дело Валиевой доказывает необходимость рассмотрения роли, которую играет окружение спортсменов в допинг-делах»
В МОК заявили, что дело Валиевой подчеркивает зависимость несовершеннолетних атлетов от окружения.
Накануне Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать за допинг российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года.
Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. На момент сдали положительной допинг-пробы Валиевой было 15 лет.
«Этот случай и его обстоятельства являются еще одним доказательством необходимости рассмотрения роли, которую играет окружение спортсменов в допинговых делах.
Если спортсмены несовершеннолетние, то они еще больше зависят от своего окружения», — заявили в пресс-службе МОК.
Почему Валиева проиграла дело? Две главные ошибки защиты
Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?
Думаю, Валиева вообще не знала, что и зачем ей дают. !5-летняя девочка еще доверяет взрослым. Цинизм взрослых зашкаливает, но у них власть.
1) Повысить возрастной ценз, с тем чтобы в Олимпийских играх не участвовали несовершеннолетние спортсмены. какой возраст считать совершеннолетним, вопрос дискуссионный, в разных странах на этот счет разные нормы. МОК может, в конце концов, ввести свою норму - скажем, 18 лет.
2) Если не менять возрастной ценз, то тогда дисквалифицировать не спортсмена или спортсменку, признавая несовершеннолетних недееспособными (результаты в любом случае аннулировать), а тренера и медицинский персонал.
Применительно к случаю Валиевой это бы выглядело так - отмена всех результатов, достигнутых с момента взятия положительной пробы, но после выноса решения CAS Валиеву не дисквалифицировать. Дисквалифицировать на 4 года Тутберидзе и Шветского без права на это время заниматься своей работой.
новой версией они доказали,что в первый раз обманули суд и сейчас водят суд за нос
Браво Балабаев! Мужик. Попроси таблеточку у Байлз, ты же точно в курсе всего.
Или надо было расстрелять?