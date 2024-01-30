МОК: «Дело Валиевой доказывает необходимость рассмотрения роли, которую играет окружение спортсменов в допинг-делах»

Теги сборная России допинг МОК Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе дисквалификации ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

В МОК заявили, что дело Валиевой подчеркивает зависимость несовершеннолетних атлетов от окружения.

Накануне Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать за допинг российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года.

Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. На момент сдали положительной допинг-пробы Валиевой было 15 лет. 

«Этот случай и его обстоятельства являются еще одним доказательством необходимости рассмотрения роли, которую играет окружение спортсменов в допинговых делах.

Если спортсмены несовершеннолетние, то они еще больше зависят от своего окружения», — заявили в пресс-службе МОК.

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Камила Валиева

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87 комментариев
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Действительно. Юную американскую девочку Симону так на наркоту подсадили, что она без неë даже выйти на соревнования не может. Кто ответит за поломанную психику и здоровье спортменки?
+51
-28
+23
Вот именно, взрослые тоже должны нести ответственность, когда речь идёт о несовершеннолетних. А звёздная тренерша Камилы одаривается Дворцом ФК, прогуливается по заграницам и зарабатывает деньги в сомнительных шоу в ущерб своим подопечным.
+20
-4
+16
Ответ D-eisler@yandex.ru
Почему нет дела у байлс? у норжевских бедолаг? напомните кто еще ТИ использует как лазейку
ну так никто нашим не запрещал и для Ками внести ТИ и проверить не ясную пробу прежде чем включать спортсменку в состав сборной ОИ
+17
-1
+16
Ответ Gelios77
Комментарий удален модератором
А вот у них это, а вот у них то, у них у них у них. Не устали?
+17
-1
+16
Ответ Андрей Балабаев
Я про другую спортсменку, которая без своих таблеток на олимпиаде в Токио не могла соревноваться. А когда она приняла свою дозу, то снова стала биороботом. Один из самых омерзительных моментов в истории спорта. Так американцы из еë ломки ещё и подвиг сделали. И они ещё нас "судят"
Это про Симону Байлз что ли?Так у нее ТИ,все официально.Если бы у Валиевой было ТИ то и вопросов бы к ней не возникло
+23
-7
+16
А что-нибудь конкретное будет? Или только общими фразами будете бросаться про окружение?
+22
-7
+15
Самое прикольное, что второй день молчит Тутберидзе. И, что-то мне подсказывает, планирует продолжать молчать
+22
-9
+13
А как там дела у Тутуберидзе? Этери, ау-у-у...
+13
0
+13
Да прав он. Только кто его послушает.
Думаю, Валиева вообще не знала, что и зачем ей дают. !5-летняя девочка еще доверяет взрослым. Цинизм взрослых зашкаливает, но у них власть.
+15
-3
+12
Ответ Gelios77
Если бы наш суд судил их допингисток , мы могли бы не уточнять у них или у нас. Допингисток официальных, не скрывающих употребления препаратов, дающих им явное преимущество. Наглых ,как все допингисты прикрывающиеся звездно-полосатым флагом. Оборзевших от безнаказанности и собственного ЧСВ. И да мы можем и должны говорить о их допингистках ,по-скольку они посмели спровоцировать, организовать и предать суду через подлую подставу невинную русскую девочку.
Когда это ТИ стал допингом, и что делать с множеством наших спортсменов с ТИ, и что делать с множеством наших допингистов, их в истории было очень много, или «это другое»? И что за подстава, если невинная русская девочка вообщем то не скрывает наличие допинга
+13
-1
+12
Только не для того придумывали все эти нелепые отмазки, которые связаны с чем угодно, но не с тренировочным процессом
+15
-5
+10
Ответ Андрей Балабаев
Действительно. Юную американскую девочку Симону так на наркоту подсадили, что она без неë даже выйти на соревнования не может. Кто ответит за поломанную психику и здоровье спортменки?
отвечает тот, кто за неё и брал ответственность, а именно тренерский штаб и рос.чиновники.
+21
-11
+10
Ответ Ярик01
Что там с расследованием РУСАДА в отношении окружения спортсменки? Ведётся или не выявлено влияние на подготовку пирожка дедом?
Вы предлагаете призвать к ответственности солнцеликую, которой спортивные дворцы дарят? Вы верите в такую вероятность?А Камила... ну что Камила. Всего лишь, как говорит Королева- расходный материал. Россия - огромная страна, новых девочек подгонят.
+13
-5
+8
Это они на деда или на собаку намекают?
+13
-5
+8
Там где мошенничество с допингом поддерживается на государственном уровне тренеров допингистов награждают.
+7
0
+7
Что там с расследованием РУСАДА в отношении окружения спортсменки? Ведётся или не выявлено влияние на подготовку пирожка дедом?
+8
-1
+7
Ответ Luna02
возможно,у нее просто шок от подобного решения.
Ручки шаловливые она довольно потирает, что опять вышла сухой из воды.
+9
-2
+7
Топорная попытка превратить распятие 15-летней в "приговор системе" (неубедительный даже в рамках одного тренерского штаба - почему "пичкали" одну, но не ту, что стала чемпионкой, например?)
+8
-2
+6
Ответ Kapitan Klos
А как там дела у Тутуберидзе? Этери, ау-у-у...
У нее все хорошо так как совести похоже нет совсем
+8
-2
+6
Ответ Ебздрогыч
Это они на деда или на собаку намекают?
на массажистку Чикмареву)
+9
-3
+6
Ответ Amneris
А что-нибудь конкретное будет? Или только общими фразами будете бросаться про окружение?
Более конкретно я вижу два выхода:
1) Повысить возрастной ценз, с тем чтобы в Олимпийских играх не участвовали несовершеннолетние спортсмены. какой возраст считать совершеннолетним, вопрос дискуссионный, в разных странах на этот счет разные нормы. МОК может, в конце концов, ввести свою норму - скажем, 18 лет.
2) Если не менять возрастной ценз, то тогда дисквалифицировать не спортсмена или спортсменку, признавая несовершеннолетних недееспособными (результаты в любом случае аннулировать), а тренера и медицинский персонал.
Применительно к случаю Валиевой это бы выглядело так - отмена всех результатов, достигнутых с момента взятия положительной пробы, но после выноса решения CAS Валиеву не дисквалифицировать. Дисквалифицировать на 4 года Тутберидзе и Шветского без права на это время заниматься своей работой.
+9
-4
+5
если не дедушка, значит Тутберидзе и Шветский...
+5
0
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Ответ Anastasia1990_
С утра попалась на глаза история Маккензи Хедли и подумалось, что это доказательство необходимости осмысления роли двойных стандартов в принятии решений о дисквалификации спортсменов. Dura lex sed lex и должен быть для всех один.
когда версии меняются как перчатки-с "попила из стакана" на "сьела пирожное"-с кого спрос?? с судей КАСа,которые прекрасно понимают,что первая версия была оценена вступившем в силу решением КАС при допуске к личке Ками и что юристы Ками САМИ,ДОБРОВОЛЬНО-опровергают свою же версию (уже оцененную судом)-им как прописывать решение-самим выдумывать из воздуха???
новой версией они доказали,что в первый раз обманули суд и сейчас водят суд за нос
+8
-4
+4
Ответ D-eisler@yandex.ru
Почему нет дела у байлс? у норжевских бедолаг? напомните кто еще ТИ использует как лазейку
Потому же почему не было дел у Легкова и Волкова
+4
0
+4
Ответ Ярик01
Что там с расследованием РУСАДА в отношении окружения спортсменки? Ведётся или не выявлено влияние на подготовку пирожка дедом?
Походу 4 года за это и дали
+3
0
+3
Ответ aLx
Вы спортивный врач. Знаете диагноз, стадию, дозу, период приема и т.д.? Есть правила ТИ, почитайте их.
Андрей Балабаев ограничил возможность ответов на свои комментарии.
Браво Балабаев! Мужик. Попроси таблеточку у Байлз, ты же точно в курсе всего.
+5
-2
+3
Ответ Andreas Soffliggare
Более конкретно я вижу два выхода: 1) Повысить возрастной ценз, с тем чтобы в Олимпийских играх не участвовали несовершеннолетние спортсмены. какой возраст считать совершеннолетним, вопрос дискуссионный, в разных странах на этот счет разные нормы. МОК может, в конце концов, ввести свою норму - скажем, 18 лет. 2) Если не менять возрастной ценз, то тогда дисквалифицировать не спортсмена или спортсменку, признавая несовершеннолетних недееспособными (результаты в любом случае аннулировать), а тренера и медицинский персонал. Применительно к случаю Валиевой это бы выглядело так - отмена всех результатов, достигнутых с момента взятия положительной пробы, но после выноса решения CAS Валиеву не дисквалифицировать. Дисквалифицировать на 4 года Тутберидзе и Шветского без права на это время заниматься своей работой.
Не сработает. Тогда будут ставить тренером номинальную фигуру - условного бомжа, и жрать допинг по-черному, так как кроме аннулирования результатов другой ответственности не будет
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Ответ Vasiliy S
Надо просто штраф было выписать большой + бан тренерского состава
И штраф этот ТШ выписать в компашке со врачом. И выплатить заставить
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Ответ Total_90
13 месяцев наказания? Вы серьёзно? Хахах
Йохауг пропустила ОИ на которых могла взять всё золото. Раскаялась, репутацию подмочила.
Или надо было расстрелять?
+3
0
+3
Ответ Андрей Балабаев
Я про другую спортсменку, которая без своих таблеток на олимпиаде в Токио не могла соревноваться. А когда она приняла свою дозу, то снова стала биороботом. Один из самых омерзительных моментов в истории спорта. Так американцы из еë ломки ещё и подвиг сделали. И они ещё нас "судят"
Вы спортивный врач. Знаете диагноз, стадию, дозу, период приема и т.д.? Есть правила ТИ, почитайте их.
+8
-6
+2
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