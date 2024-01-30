Посольство России в США о дисквалификации Валиевой: «Русофобское решение. Все это укладывается в русло развязанной Западом гибридной войны против РФ»

Теги сборная России допинг CAS Олимпиада-2022 женское катание дисквалификации Политика Камила Валиева Фигурное катание

Посольство РФ в США отреагировало на решение CAS о дисквалификации Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года – Валиева лишена всех наград с этой даты. 

«Обратили внимание на нагнетаемую в местных журналистских и спортивных кругах атмосферу злорадства по поводу русофобского решения Спортивного арбитражного суда о дисквалификации нашей фигуристки Камилы Валиевой на 4 года и лишении ее наград за якобы использование допинга.

Все это укладывается в русло развязанной Западом гибридной войны против Российской Федерации. Местные власти не чураются откровенного давления на спортивные структуры с тем, чтобы не допустить появления высококонкурентных российских спортсменов на соревнованиях, особенно под российским триколором.

Параллельно – сорвать ряд крупных мероприятий у нас в стране, включая Игры будущего, Спортивные Игры стран БРИКС и Всемирные игры дружбы.

В Америке явно раздражены тем, что новые – неподконтрольные западникам – форматы пользуются растущим интересом со стороны стран Глобального Юга, уставших от политизации спорта высоких достижений», – говорится на странице посольства России в США.

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21 комментарий
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Какое русофобство?
За 2 года российские юристы смогли родить только одну версию - во всем виноват дед и его пирожные. Неужели кто-то думал, что в это поверят? Это уже даже не смешно.
+34
0
+34
Слово "русофобия" я впервые повстречал году в 2014, после всем известных событий. И сейчас понимаю, как было хорошо до всего этого - теперь надеюсь снова дожить до тех времен, когда каждая говорящая ж.па не будет называть этим словом любое событие в мире.
+17
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+15
Да причем здесь западная русофобия? Факт допинга есть, решение суда есть. Наши юристы ничего не сделали для оправдания
+13
-2
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Лозунги - лозунги! Ни одного доказательного слова, одни лозунги.
+7
0
+7
Они там все зомбированные что-ли?
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Ждем заявления мида, в духе:

Стареющие транс-пиндосы, со своими гмошными гамбургерами, развернули борьбу против наших духовных расово верных пирожков!
Тьфу на них всех.
+5
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+4
Снова Михалков рассказал всё Путину? Аж вся машина пропаганды задвигалась, осталось Ленину встать и прокомментировать
+7
-3
+4
Ответ Екатерина Ивановская
Какое русофобство? За 2 года российские юристы смогли родить только одну версию - во всем виноват дед и его пирожные. Неужели кто-то думал, что в это поверят? Это уже даже не смешно.
Не ну дед то реально виноват, здесь +- все согласятся
+5
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+4
Что запад давит на спортивные мировые Федерации это понятно. Но в данном случае о каком русофобии может идти речь? Куда смотрели наши чиновники когда допустили спортсмена с грязной допинг пробой?
+6
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+3
Ага, русофобы затолкали валиевой в горло допинг. Как же вы задолбали, посольство, займитесь уже лучше своей работой, а то за визой в сша приходится в Армению летать. Что за бред.
+3
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Ответ revol83
Что запад давит на спортивные мировые Федерации это понятно. Но в данном случае о каком русофобии может идти речь? Куда смотрели наши чиновники когда допустили спортсмена с грязной допинг пробой?
Они, как и те шведские лаборанты, не успели очухаться после новогодних каникул.
+2
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Ответ Екатерина Ивановская
Какое русофобство? За 2 года российские юристы смогли родить только одну версию - во всем виноват дед и его пирожные. Неужели кто-то думал, что в это поверят? Это уже даже не смешно.
Удивительно еще как этот плод больной фантазии пережёвывали столько времени, вместо того, чтобы послать фантазеров в сад после первого же слушания.
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Виноваты американцы, например, гражданка США Eteri Tutberidze 😁
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А давайте из-за одной допингистки разорвем все международные отношения не только в спорте, но и вообще, а? Зачем нам отношения с этими русофобами и врагами? ))
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Все в один котёл сгребли:русофобию, дело Валиевой подоткнули, попытку срыва игр Брикс и раздражение Америки. Нытье не прекращается, но толку от этого как не было, так и нет. Сейчас ещё большие поклонники ФК подтянутся, в лице Фетисова, Назарова, Тихонова и Васильева.
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эти то радуются наверняка, лишний повод поговорить о "гибридной войне". главные русофобы
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Если вы находитесь в русле гибридной войны, так гребите как раб на галерах, а не сушите вёсла...
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Ответ R Kukhov
Не ну дед то реально виноват, здесь +- все согласятся
вопрос лишь какой из трёх дедов виноват, Васильич, Байдон или кулинар Валиев
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Ответ Екатерина Ивановская
Какое русофобство? За 2 года российские юристы смогли родить только одну версию - во всем виноват дед и его пирожные. Неужели кто-то думал, что в это поверят? Это уже даже не смешно.
Мне вот интересно, а какой дед виноват? Фамилия на букву П начинается?)
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Лучше вообще ничего не заявляли! Абсолютно некомпетентны! Им уже скоро «бабушки на лавке» верить перестанут!
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