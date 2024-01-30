Посольство России в США о дисквалификации Валиевой: «Русофобское решение. Все это укладывается в русло развязанной Западом гибридной войны против РФ»
Посольство РФ в США отреагировало на решение CAS о дисквалификации Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года – Валиева лишена всех наград с этой даты.
«Обратили внимание на нагнетаемую в местных журналистских и спортивных кругах атмосферу злорадства по поводу русофобского решения Спортивного арбитражного суда о дисквалификации нашей фигуристки Камилы Валиевой на 4 года и лишении ее наград за якобы использование допинга.
Все это укладывается в русло развязанной Западом гибридной войны против Российской Федерации. Местные власти не чураются откровенного давления на спортивные структуры с тем, чтобы не допустить появления высококонкурентных российских спортсменов на соревнованиях, особенно под российским триколором.
Параллельно – сорвать ряд крупных мероприятий у нас в стране, включая Игры будущего, Спортивные Игры стран БРИКС и Всемирные игры дружбы.
В Америке явно раздражены тем, что новые – неподконтрольные западникам – форматы пользуются растущим интересом со стороны стран Глобального Юга, уставших от политизации спорта высоких достижений», – говорится на странице посольства России в США.
За 2 года российские юристы смогли родить только одну версию - во всем виноват дед и его пирожные. Неужели кто-то думал, что в это поверят? Это уже даже не смешно.
Стареющие транс-пиндосы, со своими гмошными гамбургерами, развернули борьбу против наших духовных расово верных пирожков!
Тьфу на них всех.