Посольство РФ в США отреагировало на решение CAS о дисквалификации Валиевой.

Спортивный арбитражный суд ( ) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года – Валиева лишена всех наград с этой даты.

«Обратили внимание на нагнетаемую в местных журналистских и спортивных кругах атмосферу злорадства по поводу русофобского решения Спортивного арбитражного суда о дисквалификации нашей фигуристки Камилы Валиевой на 4 года и лишении ее наград за якобы использование допинга.

Все это укладывается в русло развязанной Западом гибридной войны против Российской Федерации. Местные власти не чураются откровенного давления на спортивные структуры с тем, чтобы не допустить появления высококонкурентных российских спортсменов на соревнованиях, особенно под российским триколором.

Параллельно – сорвать ряд крупных мероприятий у нас в стране, включая Игры будущего, Спортивные Игры стран БРИКС и Всемирные игры дружбы.

В Америке явно раздражены тем, что новые – неподконтрольные западникам – форматы пользуются растущим интересом со стороны стран Глобального Юга, уставших от политизации спорта высоких достижений», – говорится на странице посольства России в США.

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