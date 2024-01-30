МОК: «Приветствуем тот факт, что участники командного турнира Олимпиады-2022 наконец-то смогут получить свои медали, которых они так долго ждали»

МОК отреагировал на решение CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года.

Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре-2021 на чемпионате России.

Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022, в котором сборная России заняла первое место. Второе место было у сборной США. Награждение так и не состоялось из-за начавшегося расследования.

Комментарий Международного олимпийского комитета приводит журналистка Кристин Бреннан в статье USA Today.

«Международный олимпийский комитет приветствует тот факт, что решение вносит ясность в этом деле, и участники командного турнира Олимпиады-2022 наконец-то смогут получить свои медали, которых они так долго ждали.

имеет возможность вручить медали в соответствии с рейтингом, который должен быть установлен Международным союзом конькобежцев ( ).

МОК свяжется с соответствующими национальными олимпийскими комитетами, чтобы организовать достойную церемонию вручения олимпийских медалей», – заявили в организации.

Самая большая глупость в деле Валиевой