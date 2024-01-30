МОК: «Приветствуем тот факт, что участники командного турнира Олимпиады-2022 наконец-то смогут получить свои медали, которых они так долго ждали»

Теги сборная России допинг МОК ISU CAS сборная США Олимпиада-2022 дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

МОК отреагировал на решение CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года.

Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре-2021 на чемпионате России.

Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022, в котором сборная России заняла первое место. Второе место было у сборной США. Награждение так и не состоялось из-за начавшегося расследования. 

Комментарий Международного олимпийского комитета приводит журналистка Кристин Бреннан в статье USA Today.

«Международный олимпийский комитет приветствует тот факт, что решение CAS вносит ясность в этом деле, и участники командного турнира Олимпиады-2022 наконец-то смогут получить свои медали, которых они так долго ждали.

МОК имеет возможность вручить медали в соответствии с рейтингом, который должен быть установлен Международным союзом конькобежцев (ISU).

МОК свяжется с соответствующими национальными олимпийскими комитетами, чтобы организовать достойную церемонию вручения олимпийских медалей», – заявили в организации. 

Самая большая глупость в деле Валиевой

23 комментария
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На встречу в ISU 7 февраля, где будет решаться вопрос о перераспределении мест, следует командировать Тарасову. ТАТ их проклянёт и плюнет в их рожи - успех гарантирован!👍
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+20
Ну тут до решения уже понятно кому дадут медали, а кому нет
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+8
Ответ Yan D
На встречу в ISU 7 февраля, где будет решаться вопрос о перераспределении мест, следует командировать Тарасову. ТАТ их проклянёт и плюнет в их рожи - успех гарантирован!👍
Вместе с Железняковым
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+7
Ну мок можно понять что они так спешат , два года как никак тянется эта история с пироженым, чуваки хотят отдать уже медали и забыть это всё на фиг
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+7
главное в мок вовремя взносы платить. абы чего не вышло.
+8
-2
+6
Ответ Gilonjon862
Вопрос как быть с бронзой. Остальных ребят не за что дисквалифицировать. Если убрать только 20 баллов Валиевой, то 3 место наше. Если будут приплюсововать другим смещая на 1 позицию вверх, то Канады.
Да никакого вопроса. Дисквалифицируют всю команду, козыри на их стороне. При комплектовании команды вообще не стоило Валиеву до ОИ допускать с неизвестным результатом пробы. У Трусовой и Щербаковой были все результаты, надо было думать головой и так глупо не подставляться!
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+5
вор должен сидеть в тюрьме как у нас в народе говорят
+7
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+4
Когда прогнулись в первый раз с белым флагом и без названия страны, так больше и не вылезаем из этой ямы.. мы им взносы, денежки, покаяние на коленях и пепел на голову.. а они много ещё раз о нас ноги вытрут.. мы у них теперь заместо негров)
+5
-2
+3
Как же обидно за Кацев, МИГОв и главное за Марка- я не его поклонница от слова совсем, но он сотворил почти невозможное. И такой облом из-за Камилы и федерации.
+8
-5
+3
Ответ Анна Лисина
Как же обидно за Кацев, МИГОв и главное за Марка- я не его поклонница от слова совсем, но он сотворил почти невозможное. И такой облом из-за Камилы и федерации.
Так самое обидное, что ребята это заслужили, МиГи ужасно упали, а если бы это стоило бронзы лички, Марк - герой и видно, что пик был тогда. Даже если нас допустят абсолютно не факт, что получится сделать то же самое.
+4
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чисто халявные медали, ведь всем понятно, что мы выиграли отнюдь не из-за допинга Валиевой, ведь всё Олимпийские пробы были чистые, просто мы были на голову сильнее всех
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Уж лучше б японцам достались (у которых провал только в танцах).
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Верно, всех допингистов лишать медалей
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Как же они этого ждали, из штанов прям выпрыгивали
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Ответ Gilonjon862
Вопрос как быть с бронзой. Остальных ребят не за что дисквалифицировать. Если убрать только 20 баллов Валиевой, то 3 место наше. Если будут приплюсововать другим смещая на 1 позицию вверх, то Канады.
Конечно же «смещая вверх», какие сомнения...
+2
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+1
Вопрос как быть с бронзой. Остальных ребят не за что дисквалифицировать. Если убрать только 20 баллов Валиевой, то 3 место наше. Если будут приплюсововать другим смещая на 1 позицию вверх, то Канады.
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Да уж. Может не будь тут медального вопроса- не было бы и такого жёсткого бана.
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Особенно порадуемся за отбившего зад об лед Винса, который громче всех орал где его золото😅позорище.
Золото заслужили танцоры и Нейтан.
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Ответ Gilonjon862
Вопрос как быть с бронзой. Остальных ребят не за что дисквалифицировать. Если убрать только 20 баллов Валиевой, то 3 место наше. Если будут приплюсововать другим смещая на 1 позицию вверх, то Канады.
Я тоже думал, что останется медаль. Но если честно, смещая вверх справедливее🤷 Без медалей.
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МОК уже тролить начинает...
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