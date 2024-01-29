Дмитрий Васильев: «Дело Валиевой – это отношение Запада к России в целом. Надо жестко разговаривать с этими негодяями, чтобы они знали свое место»
Васильев назвал «запуском холодной войны в мировом спорте» решение по делу Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.
Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.
«Негодяи просто! Было известно, что этот препарат ни на что не влияет, никакого преимущества у спортсмена. Это неприкрытый цинизм в отношении всех российских спортсменов.
Дело Валиевой – это отношение Запада ко всему российскому спорту и России в целом. Нужно выбрать жесткую позицию и разорвать все отношения с международными спортивными организациями.
Либерализм надо засунуть в одно место, надо жестко разговаривать с этими негодяями, чтобы они знали свое место. Марионетки должны понимать, что этим решением они запустили триггер холодной войны в мировом спорте.
Надо полностью выходить из всех международных структур, а иначе нельзя говорить с этими неадекватами.
Плюс надо начать процедуру подготовки к выборам главы МОК. У нас полно сторонников – Африка, Юго‑Восточная Азия, Латинская Америка и еще много голосов.
Надо всех их собрать и вместе проголосовать за нужного кандидата и изгнать негодяев из МОК», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?
Понятно дело, когда Лиз рассказывает правду про доченьку и зятя, Этери тут же бежит быстрее публиковать свое возмущение в сторис. А сейчас как? Снова не ожидали?
Похоже, им не было известно... Кроме того он в списке запрещенных. Надо было бы почитать сначала, что и как.