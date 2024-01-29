Дмитрий Васильев: «Дело Валиевой – это отношение Запада к России в целом. Надо жестко разговаривать с этими негодяями, чтобы они знали свое место»

Теги сборная России допинг МОК CAS Дмитрий Васильев Олимпиада-2022 женское катание дисквалификации Политика Камила Валиева Фигурное катание

Васильев назвал «запуском холодной войны в мировом спорте» решение по делу Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

«Негодяи просто! Было известно, что этот препарат ни на что не влияет, никакого преимущества у спортсмена. Это неприкрытый цинизм в отношении всех российских спортсменов.

Дело Валиевой – это отношение Запада ко всему российскому спорту и России в целом. Нужно выбрать жесткую позицию и разорвать все отношения с международными спортивными организациями.

Либерализм надо засунуть в одно место, надо жестко разговаривать с этими негодяями, чтобы они знали свое место. Марионетки должны понимать, что этим решением они запустили триггер холодной войны в мировом спорте.

Надо полностью выходить из всех международных структур, а иначе нельзя говорить с этими неадекватами.

Плюс надо начать процедуру подготовки к выборам главы МОК. У нас полно сторонников – Африка, Юго‑Восточная Азия, Латинская Америка и еще много голосов.

Надо всех их собрать и вместе проголосовать за нужного кандидата и изгнать негодяев из МОК», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. 

Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?

73 комментария
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Страшно представить, что этот товарищ в свое время регулярно бегал на лыжах по лесу с винтовкой и патронами, в окружении большого числа спортсменов и зрителей
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В списке запрещенных препарат был? Был. Признала ли Валиева факт наличия допинга в ее пробе? Признала. Причем тут аргумент, что препарат ни на что не влияет?
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Какой суровый дядя!!! Но прав только в одном - с негодяями надо разговаривать жестко! Только сначала выяснить точно, кто негодяй?!
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еще один натуральный блондин
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Выходить из всех международных структур,но при этом начать процедуру подготовки нового главы МОК.Как это?
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Вместо того, чтобы разбираться как допинг попал в организм девочки и кто виноват, этот гражданин снова вещает нам про чудовищный запад. Где следствие, наказание, внутренние разбирательства и выводы? После этого можно верить в борьбу с допингом в нашей стране?
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Димон, так иди и разговаривай, тебя они точно испугаются и послушаются))
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Ага, а дедом, что подсыпал Валиевой лекарство, был Байден))
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Ответ Demon69
Выходить из всех международных структур,но при этом начать процедуру подготовки нового главы МОК.Как это?
у него просто два состояния, до 100 грамм и после, потом склеивают
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Ответ Demon69
Выходить из всех международных структур,но при этом начать процедуру подготовки нового главы МОК.Как это?
МОК БРИКС )
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Почему он это выставляет будто бы это дело не против отдельно нарушения, а будто бы против всей страны?Зачем он нагнетает?Что в голове к этого человека?
+13
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Ответ Амонра
В списке запрещенных препарат был? Был. Признала ли Валиева факт наличия допинга в ее пробе? Признала. Причем тут аргумент, что препарат ни на что не влияет?
Это он на Васильева не влияет, прямым текстом же сказал, в том числе - и на его мировоззрение.
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А мне кажется дело Валиевой это отношение политиков и спортивных чиновников нашей страны к нашему спорту, авторитет абсолютно нулевой, если не отрицательный, на международной арене
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А может прекратите уже всем врать и пичкать детей допингом?
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"и немедленно выпил"
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Это все поток сознания. Где там главные герои - Тутберидзе и ее штаб? Что-то не слышно их весь день.
Понятно дело, когда Лиз рассказывает правду про доченьку и зятя, Этери тут же бежит быстрее публиковать свое возмущение в сторис. А сейчас как? Снова не ожидали?
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Тарасова, Васильев, Тихонов...Сейчас вся остальная ##### подтянется. Риторику послушайте...Что то подобное слышали от зарубежных коллег?
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"Негодяи просто! Было известно, что этот препарат ни на что не влияет, никакого преимущества у спортсмена." (с)

Похоже, им не было известно... Кроме того он в списке запрещенных. Надо было бы почитать сначала, что и как.
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Как же достали все эти манипуляторы и лжецы. И как же тупо, что им кто-то верит.
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Допинг был? Был и очень тут говорить тогда.
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Что за чушь он несёт?
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там бы самого васильева на допинг проверить, жаль время ушло, хотя удя по его высказываниям, алкодопинг присутствует
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Ну иди жёстко поговори в Басманный суд после приема препаратов
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Честно, уже утомляет и раздражает это грозное и бесполезное сотрясание воздуха от депутатов и чиновников!
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«И я в знак протеста отказываюсь от звания олимпийского чемпиона. Медали выслал в МОК»
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Давай ,покажи силу- вперед в окопы, честь родины отстаивать.
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так надо выходить или собирать коалицию определись балабол
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Когда-нибудь все-равно узнаем, что препарат этот вся группа принимала, чтобы четверные сигать! У Валиевой пара нанограммов просто не успела вывестись из организма! Шветский не все просчитал!
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Согласен, организовать свой чемпионат по ФК с белорусскими, киргизскими и сирийскими фигуристами. Запад точно забрызжет слюной от зависти.
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Бухнул что ли? Раздухарился 😏
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