Дмитрий Васильев: «Дело Валиевой – это отношение Запада к России в целом. Надо жестко разговаривать с этими негодяями, чтобы они знали свое место»

Васильев назвал «запуском холодной войны в мировом спорте» решение по делу Валиевой.

Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировал фигуристку на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

«Негодяи просто! Было известно, что этот препарат ни на что не влияет, никакого преимущества у спортсмена. Это неприкрытый цинизм в отношении всех российских спортсменов.

Дело Валиевой – это отношение Запада ко всему российскому спорту и России в целом. Нужно выбрать жесткую позицию и разорвать все отношения с международными спортивными организациями.

Либерализм надо засунуть в одно место, надо жестко разговаривать с этими негодяями, чтобы они знали свое место. Марионетки должны понимать, что этим решением они запустили триггер холодной войны в мировом спорте.

Надо полностью выходить из всех международных структур, а иначе нельзя говорить с этими неадекватами.

Плюс надо начать процедуру подготовки к выборам главы МОК. У нас полно сторонников – Африка, Юго‑Восточная Азия, Латинская Америка и еще много голосов.

Надо всех их собрать и вместе проголосовать за нужного кандидата и изгнать негодяев из », – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?