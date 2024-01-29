Олег Матыцин: «Решение о судьбе золота в командном турнире Олимпиады примет ISU. Призываем его быть независимым и непредвзятым»

Теги сборная России допинг ISU CAS Олег Матыцин Олимпиада-2022 женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Матыцин призвал ISU быть непредвзятым в вопросе распределения медалей ОИ-2022.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

CAS не рассматривал вопрос о медалях командного турнира Олимпиады-2022, где Валиева заняла первое место в составе сборной России. Решение о перераспределении медалей будет принято позже.

«Мы всегда придерживались и придерживаемся нулевой терпимости к допингу и делаем все необходимое для эффективной антидопинговой деятельности в России, это не раз подтверждено решениями конвенции ЮНЕСКО.

При этом подчеркиваем, что ни один спортсмен не должен страдать от предвзятого отношения в угоду чьих-то политических интересов, международные инстанции должны ставить во главу угла защиту спортсменов, что, как видим сегодня, уже не является для некоторых из них первоочередной задачей.

Подробности решения CAS должны быть тщательно изучены с юридической точки зрения.

Решение о судьбе золотой медали в командном турнире Олимпийских игр 2022 года примет Международный союз конькобежцев (ISU), призываем его быть независимым и непредвзятым.

Камила Валиева – спортсменка высокого класса, обладающая волевым характером, она уже доказала это своими поступками, результатами и достижениями», – сказал министр спорта России Олег Матыцин.

Кому перейдут медали Валиевой? Щербакова – чемпионка Европы, у Трусовой есть золото, перепало даже Хендрикс

28 комментариев
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Олежа, не трать время - беги к царю, докладывай, что обидели басурмане. Обманули, кинули, водили за нос. Он поймёт, он в этой ситуации уже давно
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Кстати, а почему будет решать ISU, a не ГлорияДжинс?
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Какие же всё-таки идиоты у путина в министрах
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Да уж молчал бы ,клоун.
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Ответ Dmitriy Racheev
Олежа, не трать время - беги к царю, докладывай, что обидели басурмане. Обманули, кинули, водили за нос. Он поймёт, он в этой ситуации уже давно
Совращали, но он не поддался!
+5
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+4
Начинайте уже писать в спортлото и Папе Римскому!
+5
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+3
Ответ Wiley Fox
Какие же всё-таки идиоты у путина в министрах
Вспомнился анекдот армейский, умных к умным. а тебе - меня.
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Ахах

А МОК будет на это как смотреть?

Матыцин, хватит бухать на ночном хоккее
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А что есть разные варианты?
Мне кажется один--лишить нас золота
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Очередное бла-бла-бла. Так и хочется спросить: если все так несправедливо, то где же твои яйца, мужик?!
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Да на что они рассситывают. Запрещенный препарат ведь нашли, его же не выдумали
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Клоуны. Результаты аннулированы - какое решение может принять ИСУ?
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Ответ Alexander Nikitin
Я не знаю регламент, но насколько можно предположить есть всего два варианта: 1) отменят очки только Валиевой; 2) отменят очки всей команде. Что будет в первом случае не знаю, что во втором - лишение медали в командном первенстве.
Так с отменой очков Валиевой мы тоже её теряем, четвёртое место.
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Ответ Свет19
За беспокойство что ли? :) Ну если 1 то тогда с Канадой разделят бронзу.
Канаде добавят 2, за каждую из программ. Логика в том, что победительница должна получить 10 баллов и так далее. Раз 1 место дисквалифицируют, то все поднимаются на ступеньку выше, и будет +2 тем кто катал оба дня.
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