Олег Матыцин: «Решение о судьбе золота в командном турнире Олимпиады примет ISU. Призываем его быть независимым и непредвзятым»

Матыцин призвал ISU быть непредвзятым в вопросе распределения медалей ОИ-2022.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. 25 декабря 2021 года она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021-го, результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

CAS не рассматривал вопрос о медалях командного турнира Олимпиады-2022, где Валиева заняла первое место в составе сборной России. Решение о перераспределении медалей будет принято позже.

«Мы всегда придерживались и придерживаемся нулевой терпимости к допингу и делаем все необходимое для эффективной антидопинговой деятельности в России, это не раз подтверждено решениями конвенции ЮНЕСКО.

При этом подчеркиваем, что ни один спортсмен не должен страдать от предвзятого отношения в угоду чьих-то политических интересов, международные инстанции должны ставить во главу угла защиту спортсменов, что, как видим сегодня, уже не является для некоторых из них первоочередной задачей.

Подробности решения CAS должны быть тщательно изучены с юридической точки зрения.

Решение о судьбе золотой медали в командном турнире Олимпийских игр 2022 года примет Международный союз конькобежцев (ISU), призываем его быть независимым и непредвзятым.

Камила Валиева – спортсменка высокого класса, обладающая волевым характером, она уже доказала это своими поступками, результатами и достижениями», – сказал министр спорта России Олег Матыцин.

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