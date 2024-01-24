Никулинский суд Москвы удовлетворил иск врача Шветского к Хайо Зеппельту и обязал взыскать с журналиста 1 рубль

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Хайо Зеппельт Филипп Шветский Р-Спорт Камила Валиева Фигурное катание

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Шветского к Хайо Зеппельту.

Филипп Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой.

После этого на телеканале ARD вышло интервью, где немецкий журналист Хайо Зеппельт комментировал ситуацию и указывал на возможную причастность Шветского.

В июле 2023 года врач подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В ноябре 2023 года Никулинский суд Москвы приступил к рассмотрению иска по существу.  

«Суд полностью удовлетворил мои требования по каждому пункту. Нам хватило опровергнуть пять домыслов – на телеканале и в печатной версии, которая распространилась по всему миру.

Там были обвинения меня в допинге, представление меня как представителя допинговой государственной системы, также возможного рецидивиста и виновного в допинг-случае с Камилой Валиевой.

С учетом моих доказательств суд полностью удовлетворил мои требования и обязал Зеппельта опровергнуть свои факты и взыскать с него в пользу меня 1 рубль.

Я хочу сказать Хайо Зеппельту спасибо за возможность мне лично разобраться в ситуации, которая была 20 лет назад, в ситуациях в Сочи, Братиславе, Пекине.

Мне удалось разобраться и в себе, и в ситуациях. И понять, как все было на самом деле», – приводит слова Шветского РИА Новости.

Ждем решение по допингу Валиевой – суд определится до 12 февраля. Онлайн

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42 комментария
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Были предъявлены следующие доказательства:
1. Данидакажите
2. Америкатожетакделала
3. Ачетакова
+34
-9
+25
"не допингист а биохакер" - добавил Филипп
+22
-5
+17
Шветский всё ждёт реакции Зеппельта.
+8
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Ну круто, чё. Теперь пускай идёт восстанавливается на работе 😁
+8
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+8
Ахахах
Верной дорогой олимпийского чемпиона на территории России Зубкова
+6
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+4
Ответ Виктория Обер
На рубль даже не купить салфетку, чтобы подтереться.
Но если еще немножнко потерпеть и сплотиться,то можно будет дождаться краха доллара и за рубль купить какой-нибудь Интел.
+5
-1
+4
Зеппельт ушёл искать обменник...
+4
0
+4
Это суд так оценил моральный ущерб?
+7
-3
+4
Ответ Lanc
1 рубль? Пример того, что человек реально оценивает свою честь и достоинство.
А по вашему сколько стоит честь? .. А достоинство? ..
+3
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😂😂😂
+3
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+2
Ха-ха-ха! Очень смешно! Почему ещё никто не подал иск к Зеленскому? Ага, в Никулинский суд.
+7
-5
+2
Ответ Алар
Бред! Зеппельт гражданин Германии, а иск к нему подан в российский суд... Тем, кто принимал иск к рассмотрению, не смешно? А весь мир хохочет! Наша дурь во всей красе(((
Это не наша дурь во всей красе, а ваша. Это ведь вы не знаете почему иск подается сначала в собственной стране.
+3
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А как все было на самом деле?
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Ответ Алексей Токарев
Это суд так оценил моральный ущерб?
Это Шветский иск так подавал, ему не материальная компенсация нужна была.
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Никаких сомнений и не было у тех, кто в курсе этой истории
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подсудность как определили❓🤔телеканал и журналист находятся на территории РФ❓😲 если НЕТ, то надо срочно обращаться в этот суд с иском к ФИФА о признании сборной России ЧМ-2022☝️
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Ответ Дэн Селедкин
А по нему уже приговор вынесен...
По ботоксному вынесен точно?А кто по Зеленскому вынес? Тоже Никулинский суд?
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Ответ Viks
Ха-ха-ха! Очень смешно! Почему ещё никто не подал иск к Зеленскому? Ага, в Никулинский суд.
А по нему уже приговор вынесен...
+1
0
+1
Ответ Алар
Бред! Зеппельт гражданин Германии, а иск к нему подан в российский суд... Тем, кто принимал иск к рассмотрению, не смешно? А весь мир хохочет! Наша дурь во всей красе(((
О! "Весь мир.." "Весь мир.." "Весь мир.." ... Весь мир он такой хохотун..
+3
-2
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Ответ Veld
"не допингист а биохакер" - добавил Филипп
Супер!!!
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Ответ Viks
Ну, если 1 рубль отсудил, то теперь смело можно подавать в суд по месту жительства Зеппельта и отсудить 1 евро. Или 100 тысяч, чтобы смысл был.
А, у Ивлеевой миллиард требуют)
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Ответ Дэн Селедкин
А по нему уже приговор вынесен...
Но взыскать 1 рубль надо.
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Ответ Lanc
1 рубль? Пример того, что человек реально оценивает свою честь и достоинство.
Ну, те, кто регулярно торгует честью и достоинством, конечно, другие суммы назначают))). А тут сразу видно, что Шветский не в курсе цен на честь и достоинтсво
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Ответ Александр Иванов
Зеппельту и ARD никто не мешал прислать своих представителей на суд. Они вполне могли придать этому делу максимальную огласку. Могли - но не стали это делать, потому что им не с чем идти на суд.
Мне все равно на Зеппельта и его мотивы.Но Шветский не последний человек в нашем ФК.Обвинение серьезное,довольствоваться рублем странно.Обьясни болельщикам,проясни,что тебе понятно .хотя бы" по Пекину".Никому ведь не понятно ,а ему понятно как было на самом деле.Что в догадки играть,мог бы дать нормальный комментарий.Но видно нечего там комментировать,не его уровень,вдруг не то скажет.
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Ответ Rygeek
А как все было на самом деле?
Шветский понял,нам необязательно знать)
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Уже вижу как Зеппельт упаковывает в конверт один евроцент 😄
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Шведский врач… алее корректор
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Поздравим Филю Шветского, - 1 рубль - это здорово! - теперь можно купить коробок спичек и сжечь себя на костре... Никулинский суд, я тебя обожаю за местечковый юмор!..
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Ну, если 1 рубль отсудил, то теперь смело можно подавать в суд по месту жительства Зеппельта и отсудить 1 евро. Или 100 тысяч, чтобы смысл был.
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И понять, как все было на самом деле», – слова Шветского
Ну так ознакомьте общественность,если все понятно.
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