Никулинский суд Москвы удовлетворил иск врача Шветского к Хайо Зеппельту и обязал взыскать с журналиста 1 рубль
Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Шветского к Хайо Зеппельту.
Филипп Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой.
После этого на телеканале ARD вышло интервью, где немецкий журналист Хайо Зеппельт комментировал ситуацию и указывал на возможную причастность Шветского.
В июле 2023 года врач подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В ноябре 2023 года Никулинский суд Москвы приступил к рассмотрению иска по существу.
«Суд полностью удовлетворил мои требования по каждому пункту. Нам хватило опровергнуть пять домыслов – на телеканале и в печатной версии, которая распространилась по всему миру.
Там были обвинения меня в допинге, представление меня как представителя допинговой государственной системы, также возможного рецидивиста и виновного в допинг-случае с Камилой Валиевой.
С учетом моих доказательств суд полностью удовлетворил мои требования и обязал Зеппельта опровергнуть свои факты и взыскать с него в пользу меня 1 рубль.
Я хочу сказать Хайо Зеппельту спасибо за возможность мне лично разобраться в ситуации, которая была 20 лет назад, в ситуациях в Сочи, Братиславе, Пекине.
Мне удалось разобраться и в себе, и в ситуациях. И понять, как все было на самом деле», – приводит слова Шветского РИА Новости.
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1. Данидакажите
2. Америкатожетакделала
3. Ачетакова
Верной дорогой олимпийского чемпиона на территории России Зубкова
Ну так ознакомьте общественность,если все понятно.