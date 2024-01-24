Никулинский суд Москвы удовлетворил иск врача Шветского к Хайо Зеппельту и обязал взыскать с журналиста 1 рубль

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Шветского к Хайо Зеппельту.

Филипп Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки .

После этого на телеканале ARD вышло интервью, где немецкий журналист Хайо Зеппельт комментировал ситуацию и указывал на возможную причастность Шветского.

В июле 2023 года врач подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В ноябре 2023 года Никулинский суд Москвы приступил к рассмотрению иска по существу.

«Суд полностью удовлетворил мои требования по каждому пункту. Нам хватило опровергнуть пять домыслов – на телеканале и в печатной версии, которая распространилась по всему миру.

Там были обвинения меня в допинге, представление меня как представителя допинговой государственной системы, также возможного рецидивиста и виновного в допинг-случае с Камилой Валиевой.

С учетом моих доказательств суд полностью удовлетворил мои требования и обязал Зеппельта опровергнуть свои факты и взыскать с него в пользу меня 1 рубль.

Я хочу сказать Хайо Зеппельту спасибо за возможность мне лично разобраться в ситуации, которая была 20 лет назад, в ситуациях в Сочи, Братиславе, Пекине.

Мне удалось разобраться и в себе, и в ситуациях. И понять, как все было на самом деле», – приводит слова Шветского РИА Новости.

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