Филипп Шветский: «Четыре года мы шли к командному олимпийскому золоту, завоевали его, и нужно дожать эту тему. Эта победа будет еще ценнее»

Врач Шветский надеется, что вердикт суда по его делу повлияет на решение CAS в пользу Валиевой.

Сегодня Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Шветского к Хайо Зеппельту.

Филипп Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой.

После этого на телеканале ARD вышло интервью, где немецкий журналист Хайо Зеппельт комментировал ситуацию и указывал на возможную причастность Шветского.

В июле 2023 года врач подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В ноябре 2023 года Никулинский суд Москвы приступил к рассмотрению иска по существу.

«В 2018 году в начале нового олимпийского цикла для меня лично целью было командное золото. Поэтому четыре года мы шли к этому, завоевали его, и нужно дожать эту тему. Эта победа будет еще ценнее.

Через препятствия надо доказать, что победа была заслуженной. Надеюсь, что моя сегодняшняя ситуация внесет дополнительный вклад в копилку главной команды», – заявил Шветский.

Ждем решение по допингу Валиевой – суд определится до 12 февраля. Онлайн