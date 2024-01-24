Филипп Шветский: «Четыре года мы шли к командному олимпийскому золоту, завоевали его, и нужно дожать эту тему. Эта победа будет еще ценнее»
Врач Шветский надеется, что вердикт суда по его делу повлияет на решение CAS в пользу Валиевой.
Сегодня Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Шветского к Хайо Зеппельту.
Филипп Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой.
После этого на телеканале ARD вышло интервью, где немецкий журналист Хайо Зеппельт комментировал ситуацию и указывал на возможную причастность Шветского.
В июле 2023 года врач подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В ноябре 2023 года Никулинский суд Москвы приступил к рассмотрению иска по существу.
«В 2018 году в начале нового олимпийского цикла для меня лично целью было командное золото. Поэтому четыре года мы шли к этому, завоевали его, и нужно дожать эту тему. Эта победа будет еще ценнее.
Через препятствия надо доказать, что победа была заслуженной. Надеюсь, что моя сегодняшняя ситуация внесет дополнительный вклад в копилку главной команды», – заявил Шветский.
Ждем решение по допингу Валиевой – суд определится до 12 февраля. Онлайн
Тут вина одного конкретного человека, который хотел козырять "вот, у меня первая двукратная ОЧ".
Вне зависимости от анализов и прочего - если бы девчонок нормально расставили бы по команднику и личке - всё было бы хорошо.