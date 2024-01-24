Филипп Шветский: «Четыре года мы шли к командному олимпийскому золоту, завоевали его, и нужно дожать эту тему. Эта победа будет еще ценнее»

Теги сборная России допинг CAS Олимпиада-2022 женское катание Филипп Шветский ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Врач Шветский надеется, что вердикт суда по его делу повлияет на решение CAS в пользу Валиевой.

Сегодня Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Шветского к Хайо Зеппельту.

Филипп Шветский работал врачом сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой.

После этого на телеканале ARD вышло интервью, где немецкий журналист Хайо Зеппельт комментировал ситуацию и указывал на возможную причастность Шветского.

В июле 2023 года врач подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В ноябре 2023 года Никулинский суд Москвы приступил к рассмотрению иска по существу.  

«В 2018 году в начале нового олимпийского цикла для меня лично целью было командное золото. Поэтому четыре года мы шли к этому, завоевали его, и нужно дожать эту тему. Эта победа будет еще ценнее.

Через препятствия надо доказать, что победа была заслуженной. Надеюсь, что моя сегодняшняя ситуация внесет дополнительный вклад в копилку главной команды», – заявил Шветский. 

 

Ждем решение по допингу Валиевой – суд определится до 12 февраля. Онлайн

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14 комментариев
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Шветскому надо с Зубковым дружить: олимпийский чемпион на территории России и доктор-допингист, не считающийся таковым на территории России
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мы шли к командному олимпийскому золоту, завоевали его," ---- Бред Шветского. Золото покажи!
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Доктор Пилюлькин, чистый по мнению Никулинского суда Москвы
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"Надеюсь, что моя сегодняшняя ситуация внесет дополнительный вклад в копилку главной команды" - рубль?
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Суд КАС это не какой -то там Никулинский суд города Москвы.Там серьезные ребята работают.И никто ,и ничто на их решение не повлияет.Хотя есть еще Басманный суд города Москвы.Можно там попробовать.
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Ответ Маргарита Михайловна
Наверное украсть медали и врать всем что выиграли.
Ну остальные-то - точно ничего не "крали".
Тут вина одного конкретного человека, который хотел козырять "вот, у меня первая двукратная ОЧ".
Вне зависимости от анализов и прочего - если бы девчонок нормально расставили бы по команднику и личке - всё было бы хорошо.
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Дожать - это как?
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Четыре года готовили допинговую программу именно под Валиеву. И тут такой облом.
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Оценки судей - это ещё НЕ золото! ИСУ результаты НЕ утвердил!
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Даже не могу представить размер истерик после оглашения Решения КАС по Валиевой...
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Дожать - это как?
У дохтура опыт большой и и известный- приложил руку он знатно.
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"Через препятствия надо доказать, что победа была заслуженной." --- Кому доказать? Где доказать? Когда доказать? - В Никулинском суде?
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Дожать - это как?
Наверное украсть медали и врать всем что выиграли.
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Ответ Viks
Даже не могу представить размер истерик после оглашения Решения КАС по Валиевой...
Этот сайт ляжет.
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