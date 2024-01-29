Дмитрий Васильев: «Вряд ли у Валиевой отберут звание олимпийской чемпионки. Какое‑то наказание, наверное, будет, но до крайностей они не дойдут»
Дмитрий Васильев считает, что Валиеву не лишат титула олимпийской чемпионки.
Васильев – двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
29 января CAS должен вынести решение по допинговому делу фигуристки.
«Думаю, что может быть двоякое решение. С одной стороны, они хотят нас наказать и всячески раздавить, показать себя властелинами всего на свете.
С другой — они понимают, что совсем перегибать палку уже вряд ли стоит. Потому что близится тот час, когда придется садиться за стол переговоров.
Если они вообще сейчас сожгут все мосты, то разговаривать с ними не о чем. Я про Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и всех этих злодеев, уничтожающих олимпийское движение.
Думаю, что все‑таки не все там умалишенные, надеюсь, что люди со здравым смыслом там все же присутствуют. И они хотя бы озвучивают альтернативную точку зрения и, может быть, заставят задуматься.
Лично я думаю, что вряд ли у Валиевой отберут звание олимпийской чемпионки. Да, какое‑то наказание, наверное, будет, но до крайностей они не дойдут. Потому что если они отберут звание олимпийской чемпионки, то это уже будет точкой невозврата.
С этими людьми, если они пойдут на такую крайнюю меру, тогда уже действительно не о чем будет разговаривать, — сказал Васильев.
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